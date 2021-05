Lisäksi Fernando Pessoan Levottomuuden kirja auttaa elämän pettymyksiin.

Kapteeni Kathryn Janewayta esittää Kate Mulgrew. Myöhemmin hän tuli tunnetuksi myös sarjasta Orange Is the New Black.

Olen tänä keväänä katsonut ensimmäistä kertaa lähes kokonaan Star Trek: Voyager -tv-sarjan (1995–2001). Se on mainettaan paljon parempi scifi-sarja!

Voyager hengittää vanhoja Star Trek -ideaaleja alusta loppuun: optimismia, edistystä, humanismia, luottamusta ihmisiin ja muihin, rohkeutta mennä sinne, minne kukaan ei ole mennyt.

Sarjassa on muun muassa jakso, jossa tehdään tosimaailman vallankumousta unimaailman kautta. Mitä? Niinpä. Useissa jaksoissa pohditaan henkisyyttä ja hengellisyyttä. Yhdessä jaksossa tullaan 2300-luvun muukalaislääketieteen kautta takaisin kuolleista, ja käsitellään pettymystä, kun rajan toisella puolella ei ollutkaan yhtään mitään. Myös sortoa, syrjintää ja orjuutta käsitellään paljon.

Ja ennen kaikkea sarja on feministinen, aivan poikkeuksellinen edistyksellinen, kun miettii sarjan tekoaikaa, jolloin lähes kaikki muut sarjat pyörivät vahvan mieshahmon ympärillä.

Voyagerin päähenkilö on kapteeni Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), ja muut tottelevat ja kuuntelevat häntä. Janewayn auktoriteetti otetaan annettuna, eikä sitä kyseenalaisteta enempää kuin aiempien sarjojen mieskapteeneja kyseenalaistettiin. Janeway on monimutkainen hahmo, jolla on iloja, suruja, elämän ja kuoleman päätöksiä, ja yksi tehtävä ylitse kaiken: saada alus ja miehistö takaisin Maahan, johon on sarjan alussa matkaa yli 70 vuotta. Janeway on useimmiten pohdiskeleva, välillä impulsiivinen, mutta aina jos ei kaikista säännöistä niin ainakin etiikasta kiinni pitävä, koska ainoa on toivoa rauhasta ja paremmasta huomisesta, jos toimimme yhdessä.

Myös muihin tärkeisiin hahmoihin kuuluu iso joukko naisia, ja he ovat kaikki täysvaltaisia hahmoja kokemuksineen ja tunteineen. Mieshahmoista näkyvin taas on Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön jälkeläinen, mutta hän, kuten kaikki mieshahmot, ovat koko sarjan ajan vähän sivussa.

Ehkä tämän takia sarjasta ei ole perinteisesti välitetty niin paljon: se on ehtaa vanhanaikaista Star Trekiä, mutta eri kulmalla: sarjassa ei ole suurta miessankaria, sarja pyytää perinteisesti miesvaltaista scifi-yleisöä samaistumaan sukupuolesta ja taustoista välittämättä – vuonna 1995, kaksi vuotta ennen Buffy, vampyyrintappajaa!

Star Trek: Voyager on nähtävissä Netflixissä.

Levottomuuden kirja auttaa

”Kaikki mitä rakastamme tai minkä menetämme – esineet, ihmiset, asiat joilla on meille merkitystä – hipaisee ihoamme ja tunkeutuu sitä kautta sieluumme, mutta sillä on yhtä suuri merkitys kuin tuulenvireellä, joka on koskettanut ihoani tuomatta muuta kuin kuvitteellisen helpotuksen, nautinnollisen tuokion ja kyvyn menettää kaikki suurenmoisella tavalla.”

Näin kirjoitti portugalilainen runoilija Fernando Pessoa vuonna 1930, tai Pessoan alter ego, Lissabonin kaupungin apulaiskirjanpitäjä Bernando Soares.

Kun elämässä on vaikeaa, kun pettymys iskee ja levolle ei pääse, kun on jälleen menettänyt kaiken suurenmoisella tavalla, Levottomuuden kirja auttaa ja tarjoaa lohtua juuri lohduttomuudellaan

Levottomuuden kirja on sirpaleista koostuva esseistinen teos. Sitä voi lukea mistä tahansa kohtaa, ja hetkessä törmää oivalluksiin ja jotakuinkin täydellisiin lauseisiin.

Levottomuuden kirja on kirjoitettu vuosina 1913–1934, mutta ilmestyi vasta vuonna 1982. Se on suomentanut Sanna Pernu.

