Wrath of Man on keskivertoa kiinnostavampi rymistelyleffa

Wrath of Mania pitää kasassa Hilliä näyttelevä kivikasvoinen Jason Statham, joka pystyy yhdellä ilmeellään monipuoliseen suoritukseen.

Wrath of Man

Toiminta

Ohjaus Guy Ritchie. Pääosissa Jason Statham, Josh Hartnett, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Scott Eastwood, Niamh Algar ja Eddie Marsan. 120 min. K16. ★★★

Guy Ritchien ohjaama toimintajännäri Wrath of Man ei hukkaa sekuntiakaan. Heti alussa konnajoukko ryöstää kellontarkasti rahankuljetusauton. Rytäkässä kuolee välittömästi kuljettaja ja turvamies.

Siihen, mitä muuta tapahtuu kameran ulkopuolella, palataan elokuvan edetessä. Sama kohtaus nähdään useampaan kertaan, mutta eri näkökulmista. Huudot, laukaukset ja repliikit saavat vähitellen selityksensä ja motivoivat elokuvan tarinan.

Ritchien ratkaisu ei ole ennennäkemätön, mutta se nostaa Wrath of Manin keskivertoa kiinnostavammaksi rymistelyleffaksi.

Wrath of Man hämää aluksi. Etunimetön herra Hill hakeutuu arvokuljetusyhtiöön turvamieheksi. Hän suorittaa työhön liittyvät testit rimaa hipoen, mutta saa paikan.

Työyhteisö on alleviivatun machomainen, kuin toisinto suoraan Aliens-elokuvan merijalkaväestä. Pukuhuone on sakeana homofobisesta läpästä ja uhosta.

Kollega kuitenkin tunnustaa Hillille, että tässä työssä he eivät ole saalistajia vaan saaliita. Miljoonien dollarien käteiskuljetukset ovat haluttua riistaa ja hengenmenetys on jatkuvasti vaarana turvajärjestelyistä ja harjoituksista huolimatta.

Kun jo ensimmäisellä turvakeikalla Hill listii kuusi ryöstäjää kylmäverisesti, elokuvan vähäkin komediallisuus karisee eikä palaa enää takaisin. Ehkäpä alun väkinäinen huumori on Ritchien yksi tapa vedättää katsojaa, sillä vedättäminen on tämän elokuvan kantava voima.

Wrath of Manista on vaikea kirjoittaa pilaamatta juonikoukkuja, joten ei siitä enempää. Sen voi kuitenkin sanoa, että alkuasetelman jälkeen mikään ei ole sitä, miltä se aluksi näyttää.

Elokuvan alun ryöstön selvittelyyn kietoutuu vielä suurempi keikka, henkilökohtainen kostoretki, juonittelua sekä runsaasti konetuliaseita ja niiden luomaa äänimattoa.

Pakettia pitää hyvin kasassa Hilliä näyttelevä kivikasvoinen Jason Statham, joka pystyy yhdellä ilmeellään yllättävän monipuoliseen suoritukseen.

Wrath of Man on uusintafilmatisointi ranskalaisesta Le convoyeur -elokuvasta. Ritchien versio on omassa genressään varmaa laatutyötä, johon ei mahdu suvantohetkiä. Koronan apatisoiman katsojan se pitää erinomaisesti näpeissään kestonsa ajan. Ritchien tunnetuimpien elokuvien (The Snatch, Puuta, heinää ja muutama vesiperä) tasolle se ei kuitenkaan yllä.