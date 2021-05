Viime vuoden heinäkuussa tunnetun suomalaisen rock'n'roll-yhtyeen Melrosen laulaja-kitaristi Mika ”Tokela” Tuokkola sai viestin Instagramiinsa:

”Moro! Olen Asser ja olen soittanut kitaraa pari vuotta, 12-vuotiaasta 14-vuotiaaksi. Törmäsin Yle Areenassa Melrosen dokkariin ja olen sen jälkeen yrittänyt löytää netistä tabseja teidän biiseihin tuloksetta. Olisiko vinkkejä mistä ohjeita löytyisi?”

Tokelan sisällä läikähti. Ensimmäinen tunne oli liikutus: nuorta kundia kiinnosti hänen tekemänsä vanhan liiton rock’n’roll. Toinen oli arvostus: kundilla oli pokkaa tulla hakemaan tietoa suoraan alkulähteeltä.

Kolmas tunne oli ikävämpi: Tokela tajusi, ettei Melrosen biiseistä ole tehty tabulatuureja. Oli vain Musiikki-Fazerin laatima nuotti Rich Little Bitch -hitistä vuodelta 1986.

Tokelalla oli nuotti kirjahyllyssään, joten hän kuvasi sen, lähetti Asserille ja toivotti hyvää kesää.

Muutama päivä myöhemmin Tokelalle tuli mieleen kysyä, oliko nuotista ollut apua. Silloin selvisi, ettei Asser osannut lukea nuotteja. Isän kaveri kuulemma osasi, ja oli tulossa opettamaan Asseria joku päivä.

Tokela alkoi kasata yhtälöä päässään: Oli isän kaveri, joka ei ehkä tuntenut koko biisiä. Oli nuotti, joka oli laadittu pianolle. Oli Asserin netissä kuulema Melrosen keikkataltiointi, jossa bändi soittaa alemmassa sävellajissa kuin nuotilla ja levyllä. Oli monta asiaa, jotka saattaisivat mennä pieleen.

Tokela päätti ehdottaa Asserille videopuhelua. Olisi helpompaa, jos hän opettaisi tälle kappaleen henkilökohtaisesti.

Asser suostui, ja seuraavana päivänä kaksikko tapasi Instagramin videosovelluksessa. Tokelaa nauratti: Hän oli valmistautunut sessioon akustisella Martinilla kuin paraskin musamaikka. Asser taas poseerasi valtavan Marshall-vahvistimen edessä Gibson Firebird sylissään.

Tunnin kestävässä sessiossa kaksikko kävi läpi Rich Little Bitchin osia hitaassa tempossa, ja kotiläksyksi tuli hinkata biisin haasteellisempaa juoksutusta. Sen jälkeen Tokela oli periaatteessa lupauksensa täyttänyt. Jokin hänessä kuitenkin huusi jatkamaan.

”Aloitin itse kitaransoiton 12-vuotiaana eli Asserin ikäisenä. Tieni oli monessa kohtaa kivinen: ei ollut tietotaitoa, ei opiskelumateriaalia, ei ketään, joka jeesaisi tai opettaisi. Ei ollut oikeastaan muuta kuin se skeba ja sairaalloinen halu ja tarve saada tehdyksi jotain sen kanssa”, Tokela sanoo.

Hän näki Asserissa samaa poltetta ja oppimisenhalua kuin itsessään.

”Tunnistin sen fiiliksen. Että tässä on kundi, jolla on skeba, mutta se ei löydä vastausta siihen. Kundi, jolla on paljon rohkeutta ja draivia. Halusin tietää, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi.”

Kolmisen viikkoa myöhemmin Tokela otti jälleen yhteyttä Asseriin tarkastaakseen, miten Rich Little Bitch oli lähtenyt kulkemaan. Ero edelliseen sessioon oli kuin yöllä ja päivällä.

”Koko styge meni juoksutuksineen keikkatempossa, tuosta vaan!”, Tokela ihastelee.

Syyskuussa harjoitteluvuoroon tuli It's in the Bag -biisi, marraskuussa I Can Hear the Devil Calling. Asser otti läksybiisinsä jokaisella kerralla suvereenisti haltuun.

Loppuvuodesta Tokela esitteli Asserille videopuhelussa keikka-Stratocasteriaan. Ei mennyt kauan, kun Asserin syliin ilmestyi Matti Nevalaisen tekemä Stratocaster.

Asser myös paljasti, että hänen pikkuveljensäkin oli saanut kitaran, ja Asser oli jo alkanut opettaa häntä.

Tokela sanoo, että sessiot Asserin kanssa ovat antaneet hänelle paljon – myös kertausta Melrosen biiseistä, joita hän ei nyt ole päässyt soittamaan keikoille.

”On soittajia, jotka eivät halua paljastaa omia juttujaan muille, mutta mä en ole sellainen. Olen huomannut, että muiden opettaminen ei ole ikinä sulta pois. Päinvastoin: se tulee yleensä jossain muodossa takaisin, joskus aika moninkertaisenakin.”

Kahdeksatta luokkaa käyvä Asser Nikkilä kertoo puhelimessa, että kitaransoitto on tällä hetkellä hänen tärkein harrastuksensa motocrossin ohella. Lempimusiikkia on tietysti rock'n'roll.

”En mä oikein mitään muuta kuuntele. Isän kautta se on varmaan tullut. Se kuuntelee Melrosea, Peer Güntia ja Thin Lizzyä.”

Asser innostui hänkin Melrosesta nähtyään Yle Areenasta Timanttinen keikka -nimisen livetaltioinnin.

”Siinä oli joitain hyviä biisejä. Ajattelin, että olisi kiva opetella ne. Niihin ei löytynyt mistään tabulatuureja, niin laitoin sitten suoraan Tokelalle viestin.”

Asser hallitsee nykyään jo useamman Melrose-biisin. Nuori mies ei silti keuli taidoillaan.

”Yleensä semmoiset jutut, mitkä kuulostavat helpoilta, ovat todellisuudessa aika vaikeita soittaa, kuten jotkut yksittäiset lickit.”

Kun Asser täytti viime kuussa 15 vuotta, Tokela yllätti hänet postitse Melrosen vinyylilevypaketilla.

”Nyt sillä on about kaikki meidän levyt, joten jos siellä tulee vastaan joku biisi, jonka se haluaa oppia, niin let's go, pidetään taas sessio”, Tokela lupaa.