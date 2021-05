Olli-Pekka Tennilän neljäs kirja kihisee energiaa.

Runot. Aforismit.

Olli-Pekka Tennilä: Lemmonommel. Poesia. 94 s.

Jyväskyläläinen runoilija ja Poesian kustannuspäällikkö Olli-Pekka Tennilä (s.1980) on ehtinyt neljänteen kirjaansa. Kaksi edellistä, Yksinkeltainen on kaksinkeltaista (2012) ja Ontto harmaa (2016), jäivät mieleen fragmentaarisuudesta ja merkityksistä, joita tahallinen väärinkirjoittaminen ja väärinlukeminen parhaimmillaan voi avata.

Verbaalinen pila yltää nyt Lemmonommel-­kokoelman vänkään nimeen saakka, sillä se on palindromi, mutta myös jotakin muuta kuin pelkkä pila.

Nimi on miellettävissä eufenismiksi itse kielelle, varsinaiselle pirun ompeleelle, jota runoilija kirjassaan fanaattisesti tutkii – välillä aivan vakavissaan, välillä verbaalisilla leikeillä.

Tennilän kirjoittamisen perustana on eräänlainen metataso, kielen juuri, josta versoaa oivaltavaa ja kutkuttavaa runoutta. Meidät ja tapamme ymmärtää maailmaa on niin tiukasti neulottu yhteen kielen kanssa, että olemme lemmon ommelta itsekin.

Siksipä merkin ja arkitodellisuuden välinen suhde, niiden ymmärtäminen, lukeminen sekä puheen ja kirjoituksen muodostuminen ovat Lemmonompeleen keskeistä tematiikkaa.

”Ihminen, ikään kuin johonkin tilaan herännyt eläin. // Hän ei osaa kertoa siitä.”

Ihmettelin kirjan grafiikkaa. Yritin hahmottaa abstraktisten kuvien muotokieltä, merkitystä ja tekijää.

Kun tämä osoittautui hankalaksi, tuumin lopulta että kyseessä voisi olla aseeminen kirjoitus. Olin mennyt ansaan.

”Lukeminen on meille myötäsyntyistä. / Herkkyys kuvioiden takana piilevän merkityksen lunastamiseen / juontaa vanhasta tarpeesta erotella ympäristön tekstuureja, / kuin siihen olisi kulloinkin kätkettynä jotakin.”

Eikä se sitten perinteistä grafiikkaa tai aseemista kirjoitusta ollutkaan vaan sattuman kuvia – pelkistyksiä savusta otetuista valokuvista.

Lemmonommel osoittaa, että jahtaamme merkityksiä kaikkialta, näköjään myös mykistä fysikaalista ilmiöistä. Metsästämme selityksiä koomisuuteen saakka.

”Etsimme olioita, mitä hyvänsä olioita. / Etsimme jälkiä, mitä hyvänsä jälkiä, / voidaksemme sanoa: jokin tästä on mennyt.”

Lemmonommel on kudelma runoja, proosan kappaleita ja aforismeja. Lyhyet tekstit on asemoitu sivulle ilmavasti, ja tyhjää tilaa on käytetty harkitusti. Esimerkiksi kolmesta tekstistä rakentuvaa sivua voi lukea yhtenä kokonaisuutena tai niin, että sisällöt ovat toisistaan irrallaan.

Tarkoituksena on selvästi törmäyttää tekstejä ja eri lajeja toisiinsa. Ratkaisu avaa uusia merkityksiä ja sisältöjä ja saa kirjan kihisemään energiaa.

Ympäristön ja arkitodellisuuden havainnointi ja kummastelu on Lemmonompeleessa keskeisessä asemassa. Ei ole niin pientä tai näennäisesti mitätöntä asiaa tai oliota, etteikö se taipuisi Tennilän materiaaliksi.

”En voi käsittää, miten tuo taskusta pudonnut nenäliina / on rypistynyt juuri noin. // Asiat ovat aina jotenkin. Asiat ovat aina syvästi jotenkin.”

Lemmonommelta lukiessani tulivat useasti mieleeni Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofiaan kuuluvat kieleen liittyvät huomautukset, mutta saa Wittgensteinin esikoinenkin sijansa.

”Maailmaa on kaikki mikä kuuluu totaalisten sanojen loputtomuuteen. // Genomi on pieni kaupunki jossain. //Sanotaan nyt: ei ole olemassa kahta samanlaista sanaa.”

Ensimmäinen lause varioi Wittgensteinin Tractatus logico-philosophicuksen kuuluisaa avausta: ”Maailmaa on kaikki, mikä on niin kuin on.”

Lemmonompeleen parhaat kirjoitukset käsittelevät kielen olemusta ja puheen syntyä ihmismielessä. Ne ovat painavia filosofisia huomautuksia, joita ei yleensä tapaa.

Runoilija, siinä kuin muutkin, on kielen vanki eikä kielen avulla voi päästä irti kielestä. Niinpä Lemmonompeleen ydin ja Tennilän credo kuuluukin: ”Kieltää. Kieltää kaikki.” Painon ollessa merkityksessä: saattaa kieleksi kaikki, kieleennyttää kaikki.

Mitä vastata tähän? Hyvin, hyvin kielletty Lemmonommel. Takuulla yksi vuoden tärkeimmistä runokirjoista.

Melkein kaikki kokoelman kirjoitukset ovat harkittuja, tarkkoja ja tasapainoisia. Jos joskus on sanottu, että ensilukeman vieraus ja vastaanhangoittelevuus ovat merkkejä hyvästä runoudesta, ei tämä pidä paikkaansa Lemmonompeleen kohdalla.

Lukija tuntee olevansa tervetullut ensimmäisestä runosta lähtien, ja kiinnostus Tennilän yllätykselliseen maailmaan yltyy sivu sivulta.

Sitten risut. Mietin, onko tämän muuten esimerkillisen kirjan aineisto ylimitoitettu. Paikoittainen tunne jankkaamisesta olisi kadonnut kevyen karsinnan myötä.