Harvoin tulee vastaan näin ristiriitaista kirjaa.

Romaani

Turo Kuningas: Kutvonen in Space. WSOY. 409 s.

Niinhän sitä sanotaan, että ei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa.

Ensimmäisen reilun kuuden­kymmenen sivun aikana ehdin jo innostua, että Turo Kuninkaan Kutvonen in Space on parasta uutta kotimaista proosaa, jota olen tämän vuoden aikana lukenut. Tuohon mennessä kirja on kyennyt esittämään täsmällisempää kritiikkiä ja satiiria aikakautemme diskursiivisista käytännöistä, viihteestä, somesta ja terapiasta kuin mihin harva romaani kykenee koko mitassaan.

Niin hersyvää, että ehtii jo aistia uuden pienoisen postmodernin merkkiteoksen syntyä.

Kun pääsee vähän pidemmälle, ei ole asiasta enää ihan niin varma.

Se, että vuonna 2008 Kalevi Jäntin palkinnon pokannut Turo Kuningas testaa lukijansa turnauskestävyyttä, ei ole sinänsä uusi asia. Modernin työelämän mielettömyyteen absurdilla ja surrealistisella otteella syventynyt edellinen romaani Välityö (2018) oli lentävän alun jälkeen lopulta melkoinen työmaa.

Etunimetön Kutvonen toimii uudessa kirjassa henkilöhahmon sijaan pikemminkin metaforana ja symbolina. Kutvonen on Assi Asiakas ja Matti Meikäläinen. Taulu, joka maalataan kirjan jokaisessa luvussa uudestaan eri väreillä. Hahmo saa uudet ominaisuudet sen mukaan, mitä ilmiöitä näiden ominaisuuksien kautta on tarkoitus pilkata.

Kirjaa voisi yhtä hyvin lukea novellikokoelmana. Luvut, joilla on liki jokaisella järjestysnumero 1, eivät useinkaan viittaa edellisiin millään tapaa.

Kirja alkaa omaelämäkerrallisuuden trendin kritiikillä kertomalla Kutvosesta, joka kirjoitti “tuhatkuusisataasivuisen elämäkertansa kuulakärkikynällä ruutuvihkoihin seitsemäntoistavuotiaana”.

Pian kerrotaan jo Kutvosesta, joka käy terapiassa ja käsikirjoittaa Putousta. Kutvonen on käsikirjoittanut sarjaan feministisen naisasianpainija-hahmon Hiilari Klittor, jonka on latistuttava ja alistuttava parhaan katseluajan televisio-ohjelman alimman yhteisen nimittäjän periaatteeseen ja halpoihin heittoihin. Klittor painii muiden hahmojen kanssa ja hänen painiliikkeikseen suunnitellaan muun muassa “kokohubaroita” ja “puolihubaroita”.

Lennokas kerronta on kieleltään ja ideoiltaan tiheää. Kirjan alku kykenee toimimaan onnistuneesti terävyyden ja typeryyden hankalalla rajalla. Myös siksi yksittäiset irtositaatit eivät tee teoksen alun ansioille oikeutta, vaan pitäisi siteerata koko höskä.

Käsikirjoittajan ja tuottajan risteävät ajatukset tuottavat osuvaa ajankuvaa siitä, miten feminismiä yritetään usein tunkea yksinkertaistavaan lokeroon ja ainoastaan yhden työkalun sisältävään pakkiin, jonka päällä lukee: “mitään ei saa enää sanoa”.

Vallan mekanismeihin pureutuva intersektionaalisuus yritetään usein nuijia joksikin pienemmäksi, kuten identiteettipolitiikaksi, niin kuin se olisi haukkumasana ja olisi olemassa politiikkaa ilman indentiteettejä.

Lopulta Kutvosen terapeutti paljastaa koko Putous-episodin olevan keksittyä ja suoraan Netflix-sarjasta, jossa Kutvonen on vain hahmo: “Luulet sä, että joku Hiilari Klittor oikeesti menis Putoksessa läpi?”, terapeutti kysyy.

Vitsi lienee siinä, että todennäköisesti menisi.

Kutvonen in Spacen käsittelemistä teemoista kirjoitetaan nykyproosassa jatkuvasti. Myös humoristisesti, mutta harva teos onnistuu olemaan aidosti hauska.

Kuninkaan huumori on niin monikerroksellista, hurmaavaa ja hersyvää, että romaanin alkupuoli kestää useita peräkkäisiä lukukertoja.

Kutvonen in Space on romaanina kuin sakea spiraali. Herkullisesta alkupisteestä romaani lähtee täysin omalle kiertoradalleen, kasvattaen kehäänsä päätymättä oikein minnekään.

Alun jälkeen osumatarkkuus alkaa muuttua kirjan edetessä satunnaisemmaksi, ja ilmeisen tarkoituksella.

Paikoin myös kieli muuttuu tajunnanvirrassaan niin infantiiliksi, että tarkoitus on mitä ilmeisimmin rangaista ja uittaa lukijaa kurapöntössä helpompien palkintojen sijaan.

Myös tapahtumasarjat muuttuvat romaanin edetessä entistä sakeammiksi: On erilaisia Gwarnaia-planeettoja, avaruusvankiloita, puskafarssi-scifiä, perseettömien ja perseellisten taisteluita, matalalla bassolla tuhottavia ufo-muureja, Hervannan synty kalevalaisittain kerrottuna, läpinäkyviä ufoja autotiellä, jatkuvasta ja suureellisesta ripulista halkeavia vessanpönttöjä, sankaritoimittaja kiipeämässä “Paskavuorelle” ja mittaamassa, kuinka paljon ulostetta vuorella onkaan. Lienee sanomattakin selvää, että vuoren huipulla istuskelee Kutvosten pariskunta kasvattamassa koko läjää.

Että semmoista.

Tajunnanvirtahuumorissa on se huono puoli, että jos arjessa ajatukset mössööntyvät ja kaikki muu paitsi ritilään palaneet palat unohtuvat muistista ikuisesti, niin kirjallisuudessa näin ei käy, vaan kaikki painettu lusitaan uudestaan ja uudestaan läpi. Pitkissä tajunnanvirtajaksoissa etäisyys kertojaan kasvaa nopeasti myös liian suureksi.

Miltei joka luku päättyy niin etäälle alkamispisteestään, että ei oikein muista, miten tänne päädyttiin. Viimeinen luku kattaa sivumäärällisesti yli neljänneksen koko kirjasta.

Löysää sanan monissa merkityksissä on mukana paljon, ja valittu tyyli muistuttaa jo vähän taakse jääneestä ajasta, jossa postmodernin romaanin tuli kuin kirjoittamattomana sääntönä sisältää paljon liki lukukelvotonta materiaalia. Mutta Kari Aronpuro sai jo kollaasiromaanissaan Aperitiff – avoin kaupunki (1965) jopa markiisin tilausohjeet kuulostamaan runoudelta, jota voi lukea ääneen runotapahtumissa.

Kutvonen in Space on postmodernille kirjallisuudelle tyypillisesti performatiivinen: omia ja lukijansa rajojaan testaava. Kun lukija on loppua kohti jo pyritty väsyttämään, sitten hänet kiedotaan tajunnanvirtamaiseen ja dystopiseen yhteiskuntaa, minuutta sekä kirjaa itseään käsittelevään dialogiin kertojan kanssa:

”Oliko Kutvonen in Space hupailu? Vai matka? Matka minne? Tuntemattomaan? Itseen? Gwarnaiaan? Mikä oli Gwarnaian lopullinen merkitys?”

Kukaan tuskin tietää.

Harvoin tulee vastaan näin ristiriitaista kirjaa. Kuin lähtisi pyörälenkille, joka kulkee kuin unelma, mutta ottaisi jo alkumatkasta ketjut pois ja jatkaisi silti polkemista.

Jos ensimmäisen kuudenkymmenen sivun jälkeen haluaa lukea vielä eteenpäin, niin on se ainakin seikkailu, jos ei muuta. Kestävyyttä koeteltiin, mutta kuten pitkän pyörälenkin jälkeen: ei kaduta.