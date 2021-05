Vain elämää -ohjelmassa nähtiin salonkikelpoinen Vesku Jokinen, mutta nyt Klamydia on taas entisellään: Uusi levy tarjoaa toksisia aiheita ja uhriutumista

Klamydialle tyypillinen kappale on melodinen, kertosäevetoinen ja punkrock-tempoinen suomirock-hoilotus, ja se soi myös bändin 20:nnella levyllä Hiljainen pöytä läheltä orkesteria.

Vesa Jokinen on Klamydian laulaja ja lauluntekijä.

Rock / Albumi Klamydia: Hiljainen pöytä läheltä orkesteria. Usvaputki.★★

Kun Vesku Jokinen osallistui Vain elämää -televisiosarjan 11. tuotantokaudelle viime vuonna, katsojille esiteltiin varsin yksipuolinen, salonkikelpoinen versio Klamydia-yhtyeestä.

Ohjelmassa ei kuultu Klamydian isointa hittiä Perseeseen, joka kertoo homoista ruotsalaismiehistä, jotka penetroituvat väkisin suomipoikiin ruotsinlaivalla. Pois jäi myös esimerkiksi russofobiaa lietsova Ryssä mun leipääni syö.

Näin koko perheen viihdeohjelma tietysti toimii. Mutta samalla kun Klamydian tuotannosta siivottiin pois epäkorrektimpi materiaali, katsojilta vietiin avaimet ymmärtää Vesku Jokisen identiteettiä.

Pikkutuhmuudet, kännihuumori ja joka ilmansuuntaan vittuilu ovat kuuluneet Klamydian ytimeen bändin perustamisvuodesta 1988 lähtien. Aluksi provokaatio oli suht harmitonta: levyt kuten Masturbaatio ilman käsiä (1993) hauskuuttivat jo pelkän nimensä puolesta teini-ikäistä maakunta-Suomea, ja harva jaksoi pahoittaa mieltään bändin tarkoitushakuisista tölväilyistä.

2000-luvun kuluessa vitsi on alkanut käydä raskaammaksi, ja Klamydia on julkaissut useita tympeän patrioottisia ja jopa rasistissävytteisiä biisejä. Jokinen on lisäksi jatkanut ristiretkeään Kylähullut-sivuprojektissa, jolle hän kynäili vuonna 2007 kappaleen Lisää persettä rättipäille.

Kuten Vain elämää -kausikin paljasti, Vesku Jokinen ja Klamydia osaavat – tai haluavat – tehdä vain yhdentyylisiä kappaleita. Tuo kappale on melodinen, kertosäevetoinen ja punkrock-tempoinen suomirock-hoilotus, ja se soi myös bändin 20:nnella levyllä Hiljainen pöytä läheltä orkesteria.

Sanoituksellisesti levy on silmiinpistävän perussuomalainen. Sillä puhuu kapeaa isänmaallista näkemystä edustava, itseään syrjittynä vähemmistönä pitävä suomalaismies, jonka mielestä ainoastaan sotaveteraanit tietävät jotain elämästä.

Pakettiin kuuluu myös uhriutuminen. Avauskappaleessa Harmaa jätti Jokinen laulaa olevansa ”outolintu elämän”, joka ”sanoo asiat halki ja liian lujaa ja päin naamaa” – aivan kuin asioiden suora möläyttely ei olisi silkkaa valtavirtaa nykypäivän keskustelukulttuurissa.

Silloinkin kun Jokinen yrittää käsitellä vähemmän toksisia aiheita, kuten armollisuutta omaa peilikuvaansa kohtaan, hän sortuu lopulta katkeruuteen tai epämääräiseen vainoharhaisuuteen. ”Massa ympärilläsi tuskin koskaan mitään hyvää tarkoittaa”, hän laulaa – vain siirtyäkseen kohta kritisoimaan VR:ää ja Temptation Island -sarjaa.

Ei ole epäselvää, kenelle Hiljainen pöytä läheltä orkesteria on tehty. Jokinen osoittaa sanansa muille miehille – eikä mille tahansa homoille tai neideille, vaan itsensä kaltaisille elämän sotureille.

Tästä kertoo myös levyn naiskuva. Naiset esiintyvät albumilla joko ”savupää-exinä” (Peilikuva) tai miestään Tinderissä pettävinä ”täti-ihmisinä” (Väärillä raiteilla), tai vaihtoehtoisesti pornotähtinä, jotka ”saavat muutakin kuin huulen lentämään” (Hikiviiksen hekuma).

Levyn ainut myönnytys naisia kohtaan tulee Seinäruusunen-kappaleessa, jossa Jokinen kehottaa miespuolista kaveriaan olemaan vähemmän nirso. Tästäkin armonpalasta voi tosin olla montaa eri mieltä: ”Se ei ollut ruusunnuppunen eikä tihkunut seksiä / mutta mukavempi se oli sun kaikkia exiä”.