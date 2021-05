”Sopivasti juhlinut” Blind Channel palautuu viisu­huumasta lepäilemällä ja käymällä suihkussa – bändillä on viesti myös Suomen hallitukselle

Rotterdamin massiiviset koronajärjestelyt osoittivat, että suurtenkin tapahtumien järjestäminen voi olla mahdollista, vaikka tartunnoilta ei täysin vältyttykään. Rokkarit toivovat pääsevänsä kesällä livekeikoille.

Olli Matela, Aleksi Kaunisvesi, Niko Vilhelm, Joel Hokka, Joonas Porko ja Tommi Lalli poseeraavat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Dark Sidesta saadun platinalevyn kanssa. Viisubiisille on kertynyt Spotifyssa jo yli 7,5 miljoonaa kuuntelukertaa.

Suomen viisutaivaan kaikkien aikojen toisiksi kirkkaimmat tähdet ovat päässeet takaisin Suomeen. Edellisen yön unet ovat jääneet vähiin.

Blind Channelin kuusikko astelee Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjestettävään lehdistötilaisuuteen aurinkolasit tiiviisti päässä, ja laulaja Joel Hokka juo limua lähes Pohjanmaan kautta.

Punaiset keskisormet on pesty puolihuolimattomasti, ja laulaja Niko Vilhelmin oikeaa kämmentä koristaa vielä haalea teksti, jossa lukee ”join”, liity.

Bändin pojat ovat hilpeän levottomalla tuulella ja kitaristi Joonas Porko alkaa välittömästi naputella pöydällä olevasta vesikannusta rytmejä.

Viime yönä silmät on ehditty sulkea vain viideksitoista minuutiksi, paljastaa basisti Olli Matela.

Niko Vilhelm (vas.) ja Joel Hokka poseerasivat väsyneinä, mutta onnellisina Helsinki-Vantaan lehdistötilaisuudessa.

Bändi soitti itsensä viisufanien sydämiin ja nappasi kuudennen sijan. Se on Lordin jälkeen Suomen paras viisusijoitus, kun menestys suhteutetaan osallistujamäärään.

Blind Channel ei tosin vielä ole ehtinyt paljoa juhlia historiallista menestystään, sillä juhlille ei juurikaan jäänyt aikaa tulosten julkistuksen jälkeen.

Silti viime yönä tuli bändin omien sanojen mukaan juhlittua ”sopivissa määrin”. Pressihuoneen ulkopuolella pöydällä lojuukin pari tasoittavaa, puoliksi juotua Heinekeniä.

Juhlat piti pitää oman bändin kesken, sillä viisuissa koronaturvallisuudesta oli huolehdittu tiukasti. Ahoy-areenalle ei päästetty ilman testitodistusta, eikä Blind Channel voinut juhlia viisumenestystään Italian rokkareiden kanssa. Voiton napannut Måneskin oli Blind Channelin suosikki.

Koronavirustilanne oli huomioitu järjestelyissä monin tavoin, ja bändiläiset saivat pistää tasaiseen tahtiin puikkoa nenäänsä. Täysin ilman tartuntoja ei kuitenkaan selvitty, sillä Islannin edustajat joutuivat esiintymään finaalissa nauhoitetun videon turvin yhtyeen jäsenen koronavirustartunnan vuoksi.

Kokonaisuuteen nähden kaikki meni kuitenkin hyvin.

Joonas Porkolla onkin viesti Suomen hallitukselle.

”Toivottavasti hallitus ottaa mallia näin turvallisesti järjestetystä tapahtumasta.”

Bändillä on keikkakalenteri buukattuna kesälle, ja hinku päästä liveyleisön eteen on kova.

”Blind Channel ei ole vielä päässyt näyttämään Suomelle, miten kova livebändi me ollaan”, Tommi Lalli lisää.

Parasta viisukokemuksessa bändille olikin päästä soittamaan 3 500-päisen yleisön edessä.

Yleisöä oli ollut niin kova ikävä, että bändiläisten mukaan heillä meinasi tulla itku, kun he pääsivät esiintymään oikealle yleisölle.

Aleksi Kaunisvettä, Joonas Porkoa ja Olli Matelaa naurattaa ikimuistoisen reissun jälkeen.

Seuraavaksi luvassa on levyn työstöä. Bändi on syksystä asti tehnyt uutta musiikkia, ja uuden albumin on tarkoitus tulla ulos alkuvuodesta.

Sitä ennen bändi ottaa pari päivää happea, jotta pääsee palautumaan viisuhuumasta.

Pariviikkoinen kokemus onkin ollut aikamoista hullunmyllyä. Viimeiset neljä päivää on mennyt minimaalisilla unilla. Päivät ovat alkaneet aamukuudelta muun muassa maskeerausten vuoksi ja päättyneet joskus kahden aikoihin yöllä lähetysten ja lehdistötilaisuuksien jälkeen.

Bändin ehkä vauhdikkain esiintyjä Porko, joka pyörittää välillä kitaraansa lavalla kuin hulavannetta, tarvitsi vielä hektisten päivien jälkeen oman tapansa rauhoittua. Yön pikkutunteina uneen tuudittivat Netflixin komediasarjat.

Mitä bändin jäsenet aikovat tehdä ensimmäisenä, kun pääsevät kotiin?

Lähes kaikilta jäseniltä tulee sama vastaus: rentoutua.

Laulaja Joel Hokan vastaus poikkeaa kuitenkin muista.

”Varmaan käyn suihkussa.”

Vastauksensa lomassa hän nostaa hetkeksi silmiltään aurinkolasit, joiden takaa paljastuvat vielä eilispäiväiset kajaalit.