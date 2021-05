Main ContentPlaceholder

Hittisarja Terapiassa palaa kymmenen vuoden jälkeen - Valkoinen keski-ikäinen mies­terapeutti vaihdettiin tumma­ihoiseen naiseen, ja se teki kerronnalle järisyttäviä

Terapiassa-sarja päivitettiin kertaheitolla tälle vuosikymmenelle, kun pääroolin otti Orange Is the New Black -sarjasta tuttu Uzo Aduba.

Terapeutti Brooke Taylor (Uzo Aduba) ottaa potilaitaan vastaan ylellisessä asunnossaan Los Angelesissa. Nyt vuorossa on vankilasta vapautunut talousrikollinen Colin (John Benjamin Hickey).

Ai, draamasarja, jossa pelkästään puhutaan? Kuka muka jaksaa kuunnella terapeutin ja hänen potilaidensa keskusteluja yhdessä ja samassa vastaanottotilassa ilman mitään actionia? Kun HBO:n Terapiassa-sarja käynnistyi reilut kymmenen vuotta sitten, mitään vastaavaa ei ollut aiemmin televisiossa nähty. Katsojat koukuttuivat kuitenkin hetkessä yhdysvaltalaiseen draamaan, jonka puolen tunnin mittaisissa jaksoissa seurattiin lempeäkatseisen, viisikymppisen terapeutin Paul Westonin (Gabriel Byrne) ja hänen potilaidensa intensiivisiä istuntoja.