Sympaattinen Tully on Juno-elokuvan tekijöiden rosoinen ja nokkela kuvaus lapsiperhearjesta

Perhe-elämän rattaissa jauhautuva äiti saa avukseen monitaitoisen lastenhoitajan.

Tully ★★★★

USA 2018

Teema klo 21.00 ja Areena (K12)

Tervetuloa lapsiperhearjen syvään päähän! Draamakomedia Tullyn avauskohtauksessa Charlize Theronin esittämä Marlo laskeutuu portaita alas, mutta kamera ei seuraakaan hänen kasvojaan vaan pyöreää raskausvatsaa, joka asettuu kuvan ja toiminnan keskelle. Sitten pari sekuntia hiljaisuutta, ennen kuin perhe-elämän rattaat alkavat jauhaa.

Tully on jatkoa ohjaaja Jason Reitmanin ja käsikirjoittaja Cody Diablon menestyksekkäälle yhteistyölle. Parhaiten kaksikko muistetaan tietysti ilmiöksi nousseesta indie-komediasta Juno (2007), joka käsitteli niin ikään äitiyttä, aikuistumista ja vanhemmaksi kasvamista.

Junossa keskiössä oli teiniraskaus, nyt lasta odottaa nelikymppinen kahden lapsen äiti. Leffakolmikon täydentää Young Adult (2011), jossa niin ikään Theronin näyttelemä päähenkilö räpiköi aikuisuutensa kanssa.

Reitmanin ja Codyn kädenjälki on rosoista ja nokkelaa, henkilöt repsottavat sieltä täältä. Paatos ei kuulu tyylikeinoihin, sympaattisuus sitäkin enemmän. Tullykin on pohjavireeltään optimistinen, vaikka se kuvaa ahdistavaa aihetta. Marlo on kaikkensa perhe-elämälle antava ja juuri siksi sen alle uupuva äiti, jonka hätää kukaan ei tunnu näkevän.

Päällisin puolin Marlon perheessä onkin kaikki raiteillaan. Huumori aviomiehen (Ron Livingston) kanssa pelaa, lapset ovat läheisiä ja kotona riittää rakkautta. Lähempi tarkastelu kertoo, että asiat ovat raiteillaan, koska Marlo venyy. On vain ajan kysymys, milloin paukkuu.

Leveämpää elämää elelevä veli (Mark Duplass) haluaa antaa Marlonille uuden lapsen syntymän kunniaksi lahjan, joka ei ole sieltä tavanomaisimmasta päästä: vauvaa öisin valvovan yöhoitajan.

Kun pirtsakka Tully (Mackenzie Davis) sitten tulee taloon, samassa paketissa saapuu äitikuiskaaja, enkeli ja ystävä, joka kaitsee niin lasta kuin äitiä ja lataa vielä puolisonkin akut. Taakan kevetessä Marlonissa tapahtuu muutos, jota ei konsolipelejä makkarissa pelaava aviomieskään voi olla huomaamatta.

Ratkaisevan juonenkäänteen voi aavistaa, mutta se sallittakoon. Draaman ja komedian välissä parhaimmillaan liikkuva Theron tekee roolinsa varmoin ottein. Hänen ansiostaan tarina mukisematta uhrautuvasta äidistä laajenee kliseekimpusta kuvaukseksi omien valintojensa kanssa kipuilevasta ihmisestä. Siinä riittää samaistumispintaa kaikille.

Vanhemmalle mieleenpainuvin viesti tulee kesken Marlonin ja Tullyn baarikierroksen: tasainen ja itseään toistava arki voi tuntua joskus kahleelta, mutta lapselle se merkitsee aina turvaa.