Päivystävä anarkisti Suvi Auvinen opettaa: valtio on paha, minä olen hyvä, älkää seuratko minua

Uutuus koostuu ristiriitaisuuksista ja käy rehvastellen pahaa maailmaa vastaan.

Pamfletti

Suvi Auvinen: Kaltainen valmiste. Kosmos. 208 s.

Toimittaja ja kansalaisaktivisti Suvi Auvinen (s. 1984) on tullut tutuksi esiintymällä päivystävänä anarkistina. Uutisoitiin myös, että hänet värvättiin konsulttifirma Ellun Kanojen palvelukseen.

Miten vihollisen leiri sopii anarkistille? Auviselle ilmeisesti sopii. Siitä saa voimaa, hän kertoo eikä paljasta muuta. Hän pyrkii hämmentämään, sotkemaan kuvioita.

Se onkin ilman muuta Auvisen kirjan Kaltainen valmiste paras puoli. Hän kirjoittaa kärkkäästi ja elävästi. Kirja alkaa kysymällä mikä on aitoa ja todellista. Kaikkea pitää epäillä.

Käsillä ei ole kuitenkaan mikään filosofinen esseeteos, pikemmin omaelämäkerran, pamfletin ja esseen yhdistelmä. Vanha slogan ”henkilökohtainen on poliittista” sopiikin Auvisen kirjaan täysin. Se tarkoittaa, että Auvinen käy jopa nolostuttavan tarkkaan läpi suhteitaan ja seksuaalista suuntautumistaan.

Hän kertoo myös työhistoriansa. Voi ymmärtää, että muumipeikon puvun alla oli paha olla.

Kiinnostavampi on kuulla, että toiminta oman vegaaniyrityksen toimitusjohtajana vei stressiin ja paniikkihäiriöön. Kapitalismin vastustaja teki kuten kapitalistit neuvoivat, perusti oman yrityksen, kun entiset eivät tyydyttäneet.

Auvinen tuntuu elävän paradokseista, jopa ristiriidoista. Hän kirjoittaa lopuksi, ettei anarkismia voi edustaa kukaan ja ettei häntä itseään pidä seurata. ”Älä marssi kenenkään joukossa.”

Kuitenkin hän kertoo antaneena anarkismille kasvot, vieneensä sen sellaisiin pöytiin, johon se ei muuten olisi päätynyt. Kun kirjoittaa julistavan pamfletin ja mitätöi sitten oman esimerkkinsä voiman, voinen tässä ottaa esiin myös niitä ristiriitoja, joita Auvinen ei itse ota.

Voin vaikka kysyä, mistä seksuaalisen tunnustamisen pakko tai ihanne on peräisin. Onko kyse siitä, kuten Michel Foucault’n sutkaus kuuluu, että nykyään ei tukahduteta seksuaalisuutta vaan tukahdutetaan seksuaalisuudella?

Auvinen tuntuu tekevän biseksuaalisuudestaan uutta normaalia. Voi niitä, jotka ovat jääneet oman rajallisuutensa vangeiksi. Myöhemmin hän kuitenkin kertoo, että pakonomaisen – sana on minun – suhderumban vastapainoksi piti kokeilla yksinelämistä. Sitten seurasi romanttiseen rakastumiseen.

Silti Auvinen suorastaan rehvastelee hurjasteluillaan. Joidenkin muitten avointen suhteiden kannattajien lailla hän vastustaa kulutuskulttuuria, mutta rakastajien osalta ollaan kuin hypermarketissa. Hyllystä saa saman tien uuden ihmistuotteen äskeisen tilalle.

On tietysti osa individualistista, liberaalia – ja aivan, kapitalistakin – nykyaikaa, että oma minä ja oma kokemus on koko ajan etuajalla. Ja mikäs siinä, paikoitellen tyyli toimii oikein hyvin. Ja aitoa viisauttakin on mukana.

Auvinen on oikeassa väittäessään, että käsitys normaalista muuttuu ja elää. Niin yhteiskunta kuin arvot ovat jatkuvassa muutoksessa. Ja taitaa olla niin, että ihminen kaipaa ajan jotain muuta, jotain suurempaa.

Ja parempaa. Kyllä, paskaduuneja ei pitäisi olla. Työn ei pitäisi stressata. Ruokahävikki on järjetöntä. Eläimiä ei saisi kohdella tuotannon välineinä. Fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä.

Nämä asiat koskevat muutoksia, parannuksia eli reformeja. Vaikuttaa, ettei sellainen riitä Auviselle ja muille anarkisteille. Koko järjestelmä pitäisi vaihtaa.

Hän kuitenkin kirjoittaa, että aktivistien liike usein ”alkaa positiivisesta muutosvoimasta, mutta käpertyy yhä tiukemmin jäsentensä ympärille. Se kerää mukaan valovoimaisia, ihania ihmisiä, jotka alkavat vähitellen muuttua ahdistuneiksi, toisiaan kyräileviksi ihmisraunioiksi.”

Siihen ei oikein sovi, että paremman yhteiskunnan avain on Auvisen mukaan se, että ihminen otetaan tosissaan, annetaan hänen olla sitä, mitä on. ”Että ulkoisista olosuhteita riippumatta jokin syvä ihmisyys meissä on jaettua ja samaa.”

Hieno lause, johon minäkin uskon. Se ei vain aina tunnu koskevan poliiseja, jotka kieltämättä kovakouraisesti heittivät nuoren Auvisen ulos vallatuista taloista. Saati muita ”vallan” edustajia.

Entä kauppiaat, joiden ruokaa Auvinen on dyykannut ja varastanut? Siinä rytäkässä jäävät kiinnostavat pohdinnat todellisuuden olemuksesta Matrix-elokuvan pohjalta kesken. Sääli, sillä joskus ajatuskokeet ravistavat enemmän kuin yksioikoinen koko yhteiskunnan tuomitseminen.

Samoin olisi kiinnostavaa lukea lisää efektiivisestä altruismista: ansaitaan mahdollisimman paljon, jotta voidaan lahjoittaa mahdollisimman paljon avustustyöhän.

Auvinen onkin enemmän spontaani toimija kuin pohtija. Veganismille hän ei tarjoa ilmastollisia perusteita, ainoastaan muitten eläinten kärsimysten välttämisen.

Jos aktivistienkin riveissä on päsmäreitä ja riitelijöitä, ratkaisua ei ole odotettavissa anarkistienkaan riveistä. Auvinen ei vakuuta minua siitä, ettei paljon parjattu liberaali, edustuksellinen demokratia olisi edelleen järjestelmistä vähiten huono.

Kaltainen valmiste on joka tapauksessa virkeä keskustelupuheenvuoro, vuoroin herättävä ja rasittava.