Tukholman Globen-areenan nimi on tästä päivästä lähtien Avicii-areena

Vuonna 2018 kuolleen huippu-dj Aviciin mukaan nimetyllä areenalla pyritään kiinnittämään huomiota nuorten mielenterveysongelmiin.

Tukholman kuuluisa Globen-areena muuttaa nimensä tänään keskiviikkona Avicii-areenaksi, kertoo muun muassa Dagens Nyheter.

Vuonna 2018 kuollut Avicii eli Tim Bergling oli kansainvälisesti tunnettu ruotsalainen dj ja tuottaja, yksi 2010-luvun elektronisen tanssimusiikin menestyneimpiä tähtiä. Hänen suurimpia hittejään olivat kappaleet Levels, Wake Me Up ja Waiting for Love.

Pallomainen, vuonna 1989 valmistunut areena on tähän asti ollut viralliselta nimeltään Ericsson Globe ja siellä vierailee vuosittain noin miljoona ihmistä. Areenalla järjestetään paljon musiikki- ja urheilutapahtumia.

Globenin nimenmuutoksen takana ovat Tim Bergling -säätiö sekä areenan toiminnasta vastaava Stockholm Live -tapahtumajärjestäjä.

Stockholm Liven toimitusjohtaja Andreas Sand sanoo, että yhtiössä on jo pitkään mietitty, miten areenaa voitaisiin käyttää myös huomioimaan tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten nuorten mielenterveysongelmia.

”Halusimme käyttää tätä ikonista rakennusta symbolina ja megafonina yhdelle aikamme suurimmista yhteiskunnallisista haasteista”, Sand sanoi Dagens Nyheterille.

Areenalla tullaan järjestämään myös teemaan liittyvää toimintaa.

Myös Tim Bergling kärsi ennen kuolemaansa mielenterveysongelmista, kuten ahdistuksesta ja paniikkikohtauksista. Hän teki itsemurhan ollessaan vain 28-vuotias. Berglingin perhe perusti Tim Bergling -säätiön artistin kuoleman jälkeen.

Avicii esiintyi Suomessa neljästi, viimeisen kerran Weekend Festivaalilla vuonna 2015.