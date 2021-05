Timo Kelaranta on käyttänyt kuvissaan muuan metallia ja lasia, Juego-sarja on ensimmäinen, jossa hän käytti paperia. ”Meksikolainen Manuel Álvarez Bravo kuvasi aikoinaan sarjan Juego de papel, jonka joissakin otoksissa hän taitteli paperia. Halusin jatkaa ideaa omalla työlläni, Bravo on kaikkineen suuri esikuvani.” – Kuva sarjasta Juego (2009).