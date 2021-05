I Care a Lot -komediassa naiset tekeytyvät hyväntekijöiksi ja huijaavat vanhuksia.

I Care a Lot ★★★

USA 2020

Amazon Prime Video

On vain kahdenlaisia ihmisiä: niitä jotka ottavat ja niitä joilta otetaan. Tällä kyynisellä motolla lähtee liikkeelle I Care a Lot -elokuva, jossa päähenkilö päättää vastedes olla se, joka ottaa.

Nelikymppinen Marla Grayson (Rosamund Pike) on onnistunut huijaamaan amerikkalaista hoivajärjestelmää, ja hänet nimitetään toistuvasti vanhusten edunvalvojaksi. Tosiasiassa Marla ja hänen assistenttinsa etsivät tarkoitukseen sopivia ikäihmisiä, nappaavat heidät huomaansa ja sulkevat lukkojen taakse palvelutaloon. Kukaan ei kaipaa, ja edunvalvoja käy käsiksi heidän omaisuuteensa.

Tuntematta yhdysvaltalaista järjestelmää on mahdoton tietää, olisiko vastaava mitenkään mahdollista. Mutta siitä ei tietenkään ole kysymys vaan mustasta komediasta, jossa Marla kohtaa vertaisensa pahiksen. Marla esiintyy oikeudenkin edessä hyväntekijänä, joka ajattelee vain vanhusten parasta. Täydestä menee, kunnes hän tekee virheen.

Marla ja hänen naisystävänsä Fran (Eiza González) saavat vinkin Jennifer Peterson -nimisestä naisesta, jolla ei pitäisi olla läheisiä ja talokin on hulppea. Homma sujuu ensin entiseen tapaan, mutta Jenniferillä on kuin onkin arvovaltainen läheinen, kunnon gangsteri.

Elokuvan on ohjannut ja kirjoittanut brittiläinen J Blakeson, ja Marlaa näyttelevä Rosamund Pike on britti hänkin. Käsikirjoitus on tarkka ja nokkela, siinä mielessä viihdyttävä, mutta eipä juuri sen enempää. Toteutuskin on tyylitietoinen ja Marlan garderobi vaikuttava.

Mustat komediat ovat kuitenkin siitä erikoinen lajityyppi, että ne eivät välillä tunnu ollenkaan komedioilta, vaan kuten tässä tapauksessa ne ovat pelkästään julmia, inhottavia ja totisia.

Rajankäynti huumorin välillä voi olla pienestä kiinni, ja Blakesonin elokuvassa mättää erityisesti roolitus.

Pike on Marlan roolissa yksiulotteisen kylmä, ilmeetön ja kolkko, eikä hänen teennäiseksi vääntyvä hymynsä tehoa pitkään. Jos päärooliin kuvittelee jonkun sävykkäämmän näyttelijän, tyyliin Laura Dern, voi käsittää, että elokuvassa olisi potentiaalia myös siihen, mitä on toivottu, eli huumoriin.

Game of Thronesista tuttu Peter Dinklage on hauska valinta vastanäyttelijäksi, mutta sekin vitsi kuluu äkkiä. Ja mikä se vitsi olikaan? Vanhaa rouva Petersonia näyttelee mainio Dianne Wiest, mutta juuri kun hän on pääsemässä vauhtiin, hänet jätetäänkin sivuun.

Lopulta käteen jää pikkunäppärää toimintaa ja aika monta kohtausta parkkihalleissa.