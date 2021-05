Pinja Meretojan Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta kertoo Suomen ainoasta kotoperäisestä nisäkkäästä, uhanalaisesta saimaannorpasta. Tällä hetkellä saimaannorppia on noin 430 yksilöä.

Siinä se köllöttelee, harmaa pötkylä harmaalla kivellä. Saimaannorppa Pullervo on kerännyt miljoonia katsojia WWF:n Norppalivessä jo vuodesta 2016.

Tänä vuonna Norppalivessä on ensimmäistä kertaa äänet mukana.

Ääntä riitti esimerkiksi tiistaina 18. toukokuuta, kun norppien välille syntyi draamaa siitä, kumpi saa suuremman lepokiven haltuunsa:

WWF:n Norppalive on saanut jättisuosion. Vuonna 2019 livessä nähtiin kivellä pötköttelemässä Moona-norppa. Kuvakaappaus otettu luontolive.wwf.fi-sivuilta 23. toukokuuta 2019.

Kun Norppalive käynnistyi, Pinja Meretoja asui Buenos Airesissa ja opiskeli kuvittajaksi. Elämä oli hikistä ja kiireistä – ja sitten ystävä lähetti linkin norppaliveen.

”Se oli jotenkin niin uskomattoman ihanaa ja rentouttavaa, linkki koti-Suomeen”, Meretoja kertoo nyt, työhuoneensa keittiössä Helsingin Hakaniemessä.

Palattuaan Suomeen Meretoja ryhtyi suunnittelemaan kuvitettua tietokirjaa, ja norppa-aihe muistui nopeasti mieleen. Lisäksi selvisi, ettei saimaannorpasta ole vastaavia kirjoja tehty.

”Ajattelin myös, että teen kirjallani elämässäni edes jonkun hyvän teon. Että voin kartuttaa ihmisten tietämystä lajista, joka on todella uhanalainen.”

Saimaannorppia arvellaan olevan tällä hetkellä noin 430 yksilöä. Kanta on kasvanut hitaasti mutta varmasti: 1980-luvulla saimaannorppia oli vain noin 150. Sukupuutto oli erittäin lähellä, ja syyllinen oli selvä – ihminen.

Nyt se on ilmestynyt: Pinja Meretojan kirjoittama ja kuvittama lastenkirja Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta. Kirja on Meretojan ensimmäinen, ja se kertoo Pullervon kautta saimaannorpan elämästä ja elinympäristöstä, historiasta ja biologiasta. Pullervo kulkee lukijan mukana leppoisasti jutustellen.

Saimaannorpan tuntokarvat ovat oikeita superaisteja, Pullervo-kirjassa kerrotaan.

Saimaannorpat ovat erotettavissa toisistaan turkin kuvioinnin perusteella. Pullervo on kuitenkin yksi harvoista, jonka myös ei-ammattilainen pystyy kohtalaisen helposti erottamaan muista, sillä se on poikkeuksellisen vaalea.

Saimaannorppa on Suomen ainoa kotoperäinen eli endeeminen nisäkäs, ja sen kuvaa käytetään Suomen luonnonsuojeluliiton logossa. Huolimatta saimaannorpan asemasta Suomessa useimmat tietävät siitä yllättävän vähän.

Meretojan yllätti esimerkiksi se, että saimaannorpat nukkuvat veden alla. Ja se, että saimaannorpasta maksettiin tapporahaa aina vuoteen 1948 asti.

Tietoa kerätessään Meretoja luki kirjoja ja katsoi dokumentteja, mutta matkasi myös itse paikan päälle, Saimaan rannoille ja järvenselälle. Saimaalla häntä opasti eläköitynyt dokumentaristi, luontokuvaaja ja -kirjailija Juha Taskinen, joka on elämäntyönään keskittynyt erityisesti saimaannorppaan ja Saimaan järviluontoon.

Meretoja haastatteli saimaannorpalle omistautunutta Taskista ja Taskinen vei Meretojan veneellä Saimaalle, katsomaan saimaannorppien asuinpaikkoja.

”Näin siellä viisi norppaa! Se oli ihan mieletöntä, ja täysin mahdotonta ilman ammattilaista”, Meretoja kertoo.

Lisäksi Meretoja kävi viime vuoden kevättalvella kolaamassa apukinoksia norppien pesiksi Taskisen ryhmässä. Vuodesta 2014 alkaen vapaaehtoiset ovat Metsähallituksen koordinoimina kolanneet norpalle apukinoksia.

Apukinosten kolaamisen tarkoitus on tarjota norpan pesintään sopivia kinoksia eri puolilla Saimaata. Norppa tarvitsee noin metrin paksuisen, 3–6 metriä leveän ja 8–15 metriä pitkän kinoksen, jotta tilaa olisi myös poikaspesälle.

Mitä useampi ihminen on saimaannorpan puolella, sitä enemmän vaikutusta sillä voi olla erilaisten päätösten tekemisessä, Meretoja huomauttaa. Poliittisilla päätöksillä on iso merkitys saimaannorpalle: jos kalastukseen ei Saimaalla asetettaisi rajoituksia, kuolisi verkkoihin ja muihin pyydyksiin vielä nykyistäkin enemmän norppia.

Pinja Meretoja antaa Pullervossa lukijalle vinkkejä muun muassa norppaystävällisistä kalastusvälineistä ja hyvän katiskan rakentamisesta.

Valtioneuvosto päätti toukokuun alussa Saimaan kalastusrajoitusten asetuksissa kasvattaa rajoitusaluetta 243 neliökilometriä turvatakseen saimaannorppakannan kasvua. Rajoituksia ei kuitenkaan pyynnöistä huolimatta jatkettu heinäkuulle, minkä esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto kokee ongelmalliseksi.

Myös ilmastokriisi vaikeuttaa saimaannorpan elämää. Ilman kylmää talvea ei Saimaalle tule lunta eikä jäätä, ja tämä tekee saimaannorpan poikasten eli kuuttien turvallisesta syntymästä ja kasvusta hyvin haastavaa.

Apukinosten kolaamisen lisäksi suunnitteilla ja tekeillä on muitakin vaihtoehtoja. Yksi ratkaisu jäättömään kauteen saattaisivat olla erilaiset keinopesät, joita Itä-Suomen yliopiston tutkijat jo norpille suunnittelevat.

Pullervossa Pinja Meretoja antaa myös lukijalle vinkkejä muun muassa norppaystävällisistä kalastusvälineistä, suomalaisten ruokakalojen valinnasta ja hyvän katiskan rakentamisesta.

Meretoja uskoo Norppaliven vahvistaneen suomalaisten suhdetta saimaannorppaan. Samaa hän toivoo myös Pullervo-kirjan tekevän.

”Totta kai se on niin, että mitä läheisemmäksi ihminen aiheen tuntee, sitä enemmän hän haluaa myös puolustaa sitä.”

Saimaannorppa on ollut viime vuosina muun muassa Norppaliven ansiosta runsaasti esillä. Suosio on johtanut ja johtaa varmasti tulevaisuudessakin yhä useamman ihmisen haluun suojella norppia. Suosiolla on kuitenkin nurja kääntöpuolensa.

Saimaannorppa köllöttelee toukokuun ajan kivellä auringossa saadakseen paksun talvikarvansa vaihdettua. Jos paikalle ilmaantuu säksättävä moottorivene, norppa säikähtää ja sukeltaa veteen. Yhä uudestaan ja uudestaan. Tämä puolestaan viivästyttää turkin vaihtumista.

Saimaalla järjestetään nykyään norppasafareita, joissa mennään moottoriveneillä norppien asuinsijoille.

”Se kyllä helposti häiritsee norppia”, Meretoja toteaa. ”Suhtautuisin aika kriittisesti sellaiselle osallistumiseen. Tai jos osallistuu, niin ottaa selvää, että safari on järjestetty niin, ettei se häiritse norppia.”

Sellaisiakin nimittäin on, Meretoja kertoo. Ne muutamat jotka eivät häiritse toimivat norppien hyväksi, ilman häirintää.

Norppiin on tärkeää pitää riittävä etäisyys, hän huomauttaa. Aivan kuten muihinkin villieläimiin.

”Kiikarit ovat oiva varuste Saimaalla ja luonnossa liikkuessa!” Meretoja huikkaa.

Pinja Meretoja: Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta. Tammi.