Them Merphing -tanssiteos tekee ihmiset näkyviksi, ja nähdyksi tuleminen puhdistaa

Esiintyjät tuntuvat hitsautuvan yhteen Kati Korosuon koreografiassa. Lopussa kukin heistä peseytyy yleisön katseen edessä.

Sofia Simola, Jaana Kovanen, Marlon Moilanen ja Meri Pajunpää tanssivat Kati Korosuon Them Merphing -teoksessa.

Them Merphing. Höyhentämön tuotanto Nukketeatteri Sammon tiloissa. Koreografia Kati Korosuo, äänisuunnittelu Mitja Nylund, pukusuunnittelu Annika Saloranta, valosuunnittelu Immanuel Pax. Tanssijat Jaana Kovanen, Meeri Lempiäinen, Marlon Moilanen, Sofia Simola ja Meri Pajunpää.

Kati Korosuo alkoi vuonna 2013 kehitellä hetkessä syntyvää Dances to a beat -tanssitekniikkaa, joka lähtee improvisaatiosta, toistosta ja rytmistä. Korosuo tunnetaan myös tanssijana, hän oli esimerkiksi yksi Elina Pirisen Personal Symphonic Moment -teoksen tanssijoista sekä on työskennellyt Toisissa tiloissa -esitystaideryhmässä.

En halua palauttaa häntä näihin lähtöruutuihin, mutta Dances to a beat vaikuttaa olevan sukua näiden toiminnalle siinä, millaista musikaalista ja ruumiillista läsnäoloa se synnyttää. Esitys on sekä metodiin uppoutumista että siitä kehittyvälle koreografialle antautumista.

Them Merphing -esityksen olemuksessa näkyy erityisen hyvin tanssijalähtöisyys. Aiemmissa tällä tekniikalla valmistetuissa esityksissä esiintyjiä on ollut vain muutama. Them Merphing vie siten tekniikan toisella tavalla joukon esitykseksi.

Janna Kovasen, Meeri Lempiäisen, Marlon Moilasen, Sofia Simolan ja Meri Pajunpään liike alkaa ikään kuin keskeltä tilannetta. Esiintyjät tuntuvat antavan heti ensisekunneista alkaen paljon itsestään. Koko ajan seuraan viittä hyvin erilaista ihmistä. Esiintyjien persoonalliset pyrkimykset ovat läsnä, mutta jo seuraavassa hetkessä niistä päästetään irti.

Annika Salorannan pukusuunnittelu tuntuu herkistävän teosta entisestään. Aavistuksenomaisesti näkyvät pienet sävynvaihtelut harmaassa ja beigessä antavat kehoille rauhaa ja pehmeyttä. Mitja Nydundin äänisuunnittelu ikään kuin kutoo osia yhteen reagoimalla tanssijoiden antamaan rytmiin. Immanuel Paxin valot ovat elementti, joka saa kehot ja liikkeen hohtamaan jotain vähän itseään suurempaa.

Kokonaisuus on keskittynyt, mutta pienimuotoinen, mikä tekee Them Merphing -esityksestä vahvemmin hetkessä elävän kuin varsinaisesti teosmaisen. Pienimuotoisuudella tarkoitan jotain sen kaltaista, että esitys ei vaikuta hakevan toistolla ääritilaa tai väsyttämistä eikä sitä kautta ikään kuin rajoja itselleen.

Jonkinlainen intensiivinen mukavuusalueella pysytteleminen tuo tanssijat, sisäsyntyisen musikaalisuuden ja etenkin liikkeen esiin. Them Merphing onkin verkko tai kenttä, sen eheys ihmisläheistä.

Teosmaisuus saisi tarkastelemaan Them Merphingiä etäämmältä, mutta verkostomaisuus puolestaan päästää paljon enemmän läpi. Ehkä siitä johtuu, että katsojana koen oman kehoni erityisen herkästi. Esiintyjien liplatukset, käännökset ja kurotukset vuotavat omaan olemassaolooni ja osaksi sen tarkastelua, millaista omaa koreografiaa liikkeeni kantava mukanaan.

Tanssijoiden kyky antaa sekä liikkeen viedä että samalla tarkkailla, mitä itsestä missäkin tilanteessa nousee tekee Them Merphing -esityksestä hyvin keskittyneen. Ja niin. Puhdistavan.

Alun moneen suuntaan repivästä lähdöstä teos liikkuu kohti aika sensuelleja kosketuksia ja keveitä hetkiä. Esiintyjät tuntuvat hitsautuvan yhteen, kunnes lopussa kukin heistä peseytyy yleisön katseen edessä. Hetki on tyydyttävä, koska heidät on nähty. Kaiken liikkeen jälkeen se riittää. Mitäpä sitä muuta tarvitsisi.