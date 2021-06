Kvartetto-tanssiesitys koettelee normeja: kehitysvammaisiksi määriteltyjen asettuminen pääesiintyjiksi on edelleen harvinaista

Mallinuken raajoja edestakaisin näyttämöllä liikutteleva yhteistanssi on täynnä kaipuuta, ihmetystä ja paljasta kosketuksen janoa.

Kvartetto Zodiakin studiossa. Ohjaus ja koreografia Kati Raatikainen, tila- ja valosuunnittelu Milla Martikainen. Esiintyjät Maria Lahti, Jarmo Patana, Sanna Tornikoski ja äänisuunnittelija Markku Essel. Esitys osa X-dance 2021 -festivaalia. Sen voi nähdä myös Tampereen teatterikesässä elokuussa.

On vaikea keksiä mitään muuta paikkaa, millä olisi yhtä suuret mahdollisuudet normatiivisuuden vaatimukseen ja toisaalta lähes rajoittamattomat mahdollisuudet normien rikkomiseen kuin nykytanssin näyttämöllä.

Zodiakin studiossa nähtävä, Kati Raatikaisen ohjaama Kvartetto kulkee vahvasti kohti normien koettelemista. Se ei tee sitä tiukan ohjelmallisesti vaan pikemmin kuunnellen, esiintyjiä hieman sieltä täältä tukien ja tarkentaen.

Yhteiskunnassamme kehitysvammaisiksi määriteltyjen esiintyjien asettuminen tanssiteoksen keskiöön on edelleen liian harvinaista. Muutamia inkluusion vakavasti ottavia teoksia on kuitenkin Kvarteton lisäksi nähty aivan viime aikoina, kuten Zodiakissakin tänä keväänä Liisa Pentin johtaman autismin kirjolla olevien nuorten esitys Four x Duet + 1.

Aluksi esiintyjät kuuntelevat musiikkia kuulokkeista. Valinta antaa vallan esiintyjille. Sen jälkeen myös yleisö pääsee osalliseksi rytmeistä ja sävelistä äänisuunnittelija Markku Esselinin reagointien myötä.

Näyttämön valloittaa kolme omavaloista tanssijaa, joilla on teknisiä ja ilmaisullisia vahvuuksia – ja viettelevää rytmitajua.

Välittömyys suhteessa musiikkiin, suoruus suhteessa omiin tanssia koskeviin havaintoihin sekä selkeästi osoitetut halut olla kontaktissa, vetäytyä, saada ja antaa huomiota muodostavat tunteita puhdistavan Kvarteton.

Syntyy tuskaisen sellosoolon tahtiin tanssittu dramaattinen irtiotto sekä mallinuken raajoja edestakaisin näyttämöllä liikutteleva yhteistanssi täynnä kaipuuta, ihmetystä ja paljasta kosketuksen janoa.

Esitys etenee yksityisestä hiljaisuudesta lopun Whitney Houstonin laulun tahtiin tanssittuun hitaaseen ja konfettisateeseen, yhteiseen juhlaan. Tärkeintä on, että esiintyjät ottavat musiikista sekä tanssilajeista sen, mitä haluavat. Perinne on ihan jokaisen muovattavissa.

Tanssijoiden havainnot koskevat teoksessa ennen muuta sitä, mitä he haluavat tanssia. Koreografin kokonaisuuden kautta näkyvät havainnot puolestaan siitä, millaisia toimintamahdollisuuksia maailmaa erityisesti aistivilla ihmisillä on yhteiskunnassa. Näyttämöllä kullakin esiintyjällä on oma tukipisteensä, josta voi lähteä aina uudelleen valloittamaan tilaa.

Tunnelmat eivät suorasukaisuudestaan huolimatta ole yksiselitteisiä. Pelko ja rohkeus sekä kipu ja nautinto kiertyvät yhteen, kuten elämää kunnioittavassa esityksessä kuuluukin.