Hollywood-komedioihin erikoistunut näyttelijä Charles Grodin on kuollut – muistetaan Beethoven-elokuvan turhautuneen isän roolista

Näyttelijä Charles Grodin toimi urallaan myös kirjoittajana.

Amerikkalainen näyttelijä, talk show -isäntä ja kirjoittaja Charles Grodin on kuollut.

Amerikkalainen näyttelijä Charles Grodin on kuollut 86-vuotiaana, kertoo muun muassa The New York Times.

Grodin kuoli kotonaan Wiltonissa Connecticutissa tiistaina 18. toukokuuta. Hänen poikansa mukaan kuolinsyy oli näyttelijän sairastama luuydinsyöpä.

Grodin muistetaan näyttelijänä, joka toi hymyn monen ihmisen kasvoille usealla vuosikymmenellä.

Isolle yleisölle Grodin tuli tutuksi nimenomaan Hollywood-komedioista. Kuivaan ja älykkääseen huumoriin erikoistunut näyttelijä nähtiin vuonna 1992 esimerkiksi Beethoven-koirakomedian lyhytpinnaisena isänä, joka turhautui tapaturma-alttiin jättikoiran kolttosiin.

Tavallisen amerikkalaisen näköiseksi mieheksi kuvailtu Grodin näytteli elokuvissa pääosin sivuosia, esimerkiksi liikemiesten ja perheenisien rooleja. Pääosassa hänet nähtiin vain harvoin.

Grodin oli tuttu näky myös televisiossa. Hänellä oli 1990-luvulla jonkin aikaa oma talk show, ja häntä nähtiin kymmeniä kertoja vieraana muiden isännöimissä ohjelmissa.

Charles Grodin osallistui vuonna 2013 Captain Phillips -elokuvan ensi-iltaan New Yorkissa.

Pittsburghissa vuonna 1935 syntynyt Grodin keskeytti opintonsa Miamin ylioopistossa ryhtyäkseen näyttelijäksi. Päätös kannatti, sillä 1960-luvulla hän alkoi saada rooleja Broadwaylla.

Elokuvien puolella hän alkoi saada jalansijaa tehtyään pienen roolin Roman Polanskin psykologisessa kauhuelokuvassa Rosemaryn painajainen (1968).

Seuraavalla vuosikymmenellä ura lähti rakettimaiseen nousun. Rakastuneen urheiluvälinemyyjän rooli romanttisessa mustassa komediassa Sydäntenmurskaaja (The Heartbreak Hotel, 1972) toi Grodinille Golden Globe -ehdokkuuden ja vahvisti hänen asemansa Hollywoodin yhtenä työllistetyimmistä komedianäyttelijöistä.

Grodin sai positiivista huomiota myös roolistaan vuoden 1988 toimintaelokuvassa Keskiyön pako (Midnight Run, 1988). Hän näytteli siinä toista pääosaa Robert De Niron rinnalla.

Grodin oli myös aktiivinen kirjoittaja, jonka kynästä syntyi useita näytelmiä ja kirjoittajia. Vuonna 1977 hän oli työryhmän jäsenenä voittamassa Emmy-palkintoa Paul Simonille kirjoittamastaan televisio-ohjelmasta.

Monet julkisuuden henkilöt osoittivat sosiaalisessa mediassa kunnioitustaan Grodinille kuolinuutisen tultua julki. Näyttelijä Steve Martinin mukaan Grodin oli yksi hauskimmista hänen koskaan tapaamistaan ihmisistä.

Katso alla olevalta videolta Grodinin roolisuoritus Beethoven-koiran ikeessä: