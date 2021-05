Demi Lovaton mukaan hänen pronomininsa ovat ”they” ja ”them”.

Yhdysvaltalainen poplaulaja Demi Lovato kertoo olevansa muunsukupuolinen.

Demi Lovato, 28, ilmoitti asiasta Twitterissä keskiviikkona kertoen samalla, että hänestä käytetään jatkossa pronomineja ”they/them”.

Englannin kielen pronominit ”she ja ”he” viittaavat feminiiniin ja maskuliiniin. Monet muunsukupuoliset ovat omaksuneet they-pronominin käytön.

”Olen tänään niin onnellinen, kun saan jakaa enemmän elämästäni kanssanne. Voin ylpeästi kertoa teille, että identifioin itseni muunsukupuoliseksi - -”, Lovato kirjoittaa ja lisää myöhemmin, että päätös vaati paljon itsereflektiota.

Laulaja kirjoittaa, että hänellä on vielä paljon opittavaa ja että asian jakaminen tekee hänestä aiempaa haavoittuvamman.

”Teen tämän niiden ihmisten vuoksi, jotka eivät ole voineet näyttää todellista itseään lähimmäisilleen.”

Demi Lovato on entinen Disney Channelin lapsitähti.

Hän julkaisi huhtikuussa seitsemännen studioalbuminsa Dancing with the Devil ... the Art of Starting Over, joka käsittelee laulajan kamppailua päihderiippuvuuksien kanssa. Vuonna 2018 Lovato joutui sairaalaan yliannostuksen takia.

Aiemmin tänä vuonna Youtube julkaisi Lovatosta myös dokumenttisarjan: Losing Control: Dancing with the Devil.

