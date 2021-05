Daði & Gagnamagnið -yhtye on mukana kisassa, mutta heiltä nähdään vain harjoitustaltiointi.

Islantia edustavassa Daði & Gagnamagnið -yhtyeessä on todettu koronavirustartunta. Yhtyeen johtaja Daði Freyr kertoo Instagram-tilillään, että yksi bändin jäsenistä antoi positiivisen testituloksen keskiviikkoaamuna.

Eurovisionworld-sivuston mukaan tartunta merkitsee sitä, että yhtyettä ei nähdä lainkaan yleisön edessä vuoden 2021 Euroviisuissa. Sitä ei nähdä torstaina toisessa semifinaalissa, ei myöskään finaalissa lauantaina, mikäli yhtye selvittäisi sinne tiensä.

”Olemme olleet äärimmäisen varovaisia koko matkan ajan, joten tämä tulee valtavana yllätyksenä”, yhtye kirjoitti Instagram-tilillään.

Kisan järjestävä Euroopan yleisradioyhtiö EBU vahvistaa, että Islantia ei lavalla enää nähdä.

”Läheisessä yhteystyössä EBUn ja isäntämaan yleisradioyhtiön kanssa Daði og Gagnamagnið on tehnyt vaikean päätöksen jättää väliin esiintyminen tämän vuoden Euroviisuissa, sillä he haluavat esiintyä ainoastaan ryhmänä.”

EBUn tiedotteesta on pääteltävissä, että osa yhtyeen jäsenistä tai yksi heistä olisi saanut luvan esiintymiseen.

Islannin esitys ei jää kuitenkaan näkemättä Euroviisuissa eikä se putoa itse kisasta. Torstain semifinaalissa esitetään taltiointi bändin toisista harjoituksista Rotterdamin Ahoy-areenalla. Esitys on taltioitu 13. toukokuuta.

6-henkistä islantilaisyhtyettä on povattu tämän vuoden Euroviisuissa kärkikahinoihin.

Sympaattinen yhtye ja sen hyväntuulinen ja diskohenkinen kappale Think About Things olivat yleisön suuria suosikkeja jo viime vuonna, mutta Euroviisut peruttiin pandemian vuoksi. Tänä vuonna bändi valittiin uudelleen edustamaan Islantia. Kappale on kuitenkin uusi, niin ikään yhtyeen johtajan Daði Freyrin sävellys 10 Years.

Bändi ilmoitti viime sunnuntaina juuri Euroviisujen avajaisten alla, että yhdellä Islannin delegaation jäsenellä oli todettu koronavirustartunta. Tämän vuoksi yhtyeen piti jäädä karanteeniin.

Seuraavana päivänä ilmoitettiin, että yhdelläkään yhtyeen jäsenistä ei ollut todettu teisteissä tartuntaa, mutta että bändi testattaisiin uudemman kerran vielä keskiviikkona.

Keskiviikon positiivisen testituloksen jälkeen yhtye jää edelleen karanteeniin, ja Hollannin terveysviranomaiset tarkkailevat heidän tilaansa.

Euroviisuissa on tänä vuonna hyvin tarkat varotoimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Media ja esiintyjät on pidetty tiukasti karanteenissa, ja yleisöä pääsee Ahoy-areenalle vain rajattu määrä. Väkeä testataan jatkuvasti.

Tämä ei ole silti täysin estänyt tartuntoja.

Viime lauantaina ilmoitettiin koronavirustartunnasta Puolan delegaatiossa, minkä vuoksi maa ei voinut osallistua Euroviisujen avajaisiin. Puolan edustaja Rafał Brzozowski pääsi kuitenkin keskiviikkona osallistumaan jo toisen semifinaalin harjoituksiin.

Toinen semifinaali kisataan Rotterdamissa torstaina Suomen aikaa kello 22. Mukana on tuolloin myös Suomen edustaja Blind Channel.