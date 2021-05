Punkkien levittämä borrelioosi on maailmanlaajuinen uhka, väittää Punkkisota-dokumentti – HS kysyi elokuvan väitteistä asiantuntijalta

Punkkisota-dokumentissa arvioidaan, että borrelioosista tulee koronaviruksen kaltainen vitsaus. HS:n haastattelema erikoislääkäri sanoo, ettei pelkoon ole syytä.

Punkkeja on koko ajan enemmän ja laajemmalla ilmastonmuutoksen takia.

Dokumentaristi Joonas Berghäll on esittänyt mediassa sekä tuoreessa elokuvassaan Punkkisota huolensa punkkien levittämästä borrelioosista sekä sen aiheuttamasta ”maailmanlaajuisesta uhasta”.

Berghäll tunnetaan muun muassa dokumenteistaan Miesten vuoro (2010) ja Miehiä ja poikia (2019).

Henkilökohtaisista lähtökohdista uuden dokumenttielokuvan tehnyt Berghäll sairastui punkkien levittämään borre­lioosiin vuonna 2011 joudut­tuaan punkin puremaksi joko kuvausmatkalla Keniassa tai kotimökillään Karjaalla.

Berghäll on kertonut esimerkiksi Ylen haastattelussa lähes vuosikymmenen kestäneestä sairauskierteestä, jonka aikana hän käytti 85 000 euroa erilaisiin hoitoihin. Pahimmillaan Berghäll kuvailee syöneensä yli 1600 pilleriä kuukaudessa.

Berghäll joutui hakemaan apua ja vahvempaa lääkitystä ulkomailta.

Dokumentissa arvostellaan kovin sanoin lääkärikuntaa ja maailman terveysjärjestö WHO:ta pitkäaikaista borrelioosia sairastavien vähättelystä.

HS kysyi Husin Tulehduskeskuksen sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Elisa Kortelalta asiantuntijanäkökulmaa dokumentin sisältämiin väitteisiin. Kortela ei ole nähnyt Punkkisota-elokuvaa, mutta kertoo lääketieteen asiantuntijoiden kannasta borrelioosiin Suomessa. Hän ei ota kantaa yksittäisen henkilöiden terveydentilaan.

Joonas Berghällin mukaan lääkärikunta ei tunnusta kroonista borrelioosia sairaudeksi. Hänen mukaansa lääkärit suhtautuvat vähättelevästi borrelioosipotilaisiin ja epäilevät heidän oireitaan ja jopa mielenterveyttään.

Kortelan mukaan borrelioosi on yleisesti tunnettu sairaus, ja lääkärit osaavat diagnosoida ja hoitaa sitä hyvin. Helpointa diagnoosi on tehdä sen yleisimmästä muodosta, iholla näkyvästä rengasmaisesta tulehduksesta.

Kortela kuitenkin myöntää, että jos borrelia-bakteerin aiheuttama tulehdus on päässyt leviämään muualle kehoon, diagnoosin tekeminen voi olla lääkäreille hankalaa.

Levinneen borrelioosin yksi tautimuoto on neuroborrelioosi, hermostoon levinnyt borrelia-bakteeri, johon voi liittyä myös pysyviä hermovaurioita.

”Diagnosointi voi olla hankalaa siinä suhteessa, että oireet voivat liittyä muihinkin sairauksiin. Levinneen borrelioosin muodoissa mikään oireista ei ole ominaista vain borrelioosille.”

Ohjaaja Joonas Berghäll

Kiistanalainen käsite on kuitenkin Berghällin käyttämä ”krooninen borrelioosi”, jolla usein tarkoitetaan sitä, että borrelia-bakteeri jäisi elämään ihmisen elimistöön asianmukaisen antibioottihoidon jälkeen.

Lääkärikunta esimerkiksi Yhdysvalloissa on jakautunut asiassa kahtia: puolet ei usko, että myöhäisvaiheen oireilla olisi mitään tekemistä borreliabakteerin kanssa.

Tällaisia kroonisen borrelioosin oireita on sanottu olevan: väsymys ja uupumus, nivel- ja lihaskivut, hikoilu ja kuumeen tuntu, päänsärky ja kognitiiviset oireet, kuten huono keskittymiskyky ja niin kutsuttu aivosumu.

Elisa Kortelan mukaan tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että näistä oireista kärsiville ihmisille olisi hyötyä esimerkiksi pitkitetyistä antibioottihoidoista.

”Todennäköisyys sille, että bakteeri jäisi elimistöön asianmukaisen antibioottihoidon jälkeen, on hyvin pieni. Hoidon epäonnistumisia on kuvattu, vaikkakin hyvin harvoin, mutta yleisesti ottaen potilailla, joiden on väitetty sairastavan kroonista borrelioosia, ei ole tällaista voitu osoittaa. Missään nimessä se ei ole ainakaan tavallista”, Kortela sanoo.

Joonas Berghäll pitää erityisesti ongelmana Maailman terveysjärjestö WHO:n asennetta. Hänen mukaansa maailman johtava terveysorganisaatio ei suostu edes keskustelemaan kroonisesta borrelioosista.

Kortela ei halua ottaa kantaa tähän muuten kuin toteamalla, että luottaa WHO:n jakamaan tietoon.

Suomalaisten arvellaan saavan noin 500 000 punkin puremaa vuodessa. Borrelioositapauksia todetaan noin 6000 vuodessa, joista 4000 diagnosoidaan iho-oireiden perusteella. Noin 2000 todetaan laboratoriokokein vasta-aineista, mikä tarkoittaa, että näillä ihmisillä on todennäköisesti ollut myös levinneiden muotojen oireita.

Määrä on ollut nousussa vuoteen 2017 asti, jonka jälkeen tartuntatahti on pysynyt tasaisena. Yksi syy borrelioositapausten nousuun on ilmaston lämpeneminen: punkit leviävät sen myötä pohjoisemmaksi ja määrät lisääntyvät. Kortelan mukaan borrelioosi osataan myös tunnistaa aiempaa paremmin, mikä myös johtaa tartuntamäärien nousuun tilastoissa.

Punkkisota-dokumentti antaa ymmärtää, että Suomessa borrelioosin testaus olisi puutteellista.

Joonas Berghällille vaikeita oireita aiheuttivat niin kutsutut punkin puremasta levinneet liitännäisinfektiot, joille borrelia-bakteeri teki alttiiksi.

Berghällin mukaan hänen elimistöstään löydettiin kaikkiaan 12 taudinaiheuttajaa: bakteereita, viruksia, loiseläimiä.

Tutkitaanko Suomessa mahdollisia liitännäisinfektioita?

Erikoislääkäri Kortelan mukaan liitännäisinfektioiden olemassaolosta on alettu puhua enemmän viime vuosina. Suomessa on perinteisesti totuttu etsimään kahta puutiaislevitteistä tautia: Lymen borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta eli TBE:tä.

”Liitännäisinfektioiden testaus ei kuulu borrelioosin perusdiagnostiikkaan, mutta mahdollisuus niiden testaukseen on.”

Toistaiseksi liitännäisinfektioita on havaittu vähän Euroopassa. Yhdysvalloissa liitännäisinfektioita tutkitaan enemmän. Diagnoosia tehdessä lääkärit ottavat huomioon sen, onko potilas esimerkiksi matkustellut alueilla, joissa liikkuu enemmän tällaisia harvinaisempia pöpöjä.

Dokumentissa mainitaan, että esimerkiksi Hus testaa vain pientä osaa borrelialajeista, vaikka niitä on maailmassa toistakymmentä.

Kortelan mukaan Suomessa käytetyt borreliatestit pystyvät tunnistamaan eri alalajeja laaja-alaisesti, sillä borrelian alalajien vasta-aineet ristireagoivat testeissä voimakkaasti.

Elokuvassa eräs lääkäri varoittaa, että krooninen borrelioosi saattaa olla uhkaava aikapommi, joka voi kehittyä jopa pandemian kaltaiseksi vitsaukseksi.

Kortelan mukaan tällaiseen paniikkiin ei ole syytä. Pandemian kaltaiseksi tilanne ei voi kehittyä, sillä borrelioosi ei tartu ihmisestä toiseen.

”Valtaosa ihmisistä paranee borrelioosista hyvin. Mielestäni pelkoon ei ole syytä.”

Borrelioosilta voi suojautua pukeutumalla oikein ja tekemällä tarkan punkkisyynin luonnossa liikkumisen jälkeen. Borreliabakteeri pääsee ihmiseen punkin suolistosta sen syljen kautta, mutta sitä alkaa erittyä vasta, kun se on ollut kiinni ihossa 12–24 tuntia. Jos punkin poistaa ennen tätä, mahdollisuus borrelioosi-tartuntaan on hyvin pieni.

Borrelia on korkkiruuvimainen bakteeri, joka tunkeutuu ihoon ja voi levitä kohdekudoksiin, joista hermosto ja nivelet ovat tavallisimmat. Sydän ja silmät ovat harvinaisempia.

Iho-oireisiin saattaa liittyä kuumetta, päänsärkyä sekä nivel- ja lihassärkyä. Jos bakteeri leviää laajemmalle kehoon, merkkejä siitä voivat olla neurologiset oireet, kuten voimakas paikkaa vaihtava kipu, joka pahenee öisin. Myös kasvohermohalvaus on tavallinen oire.

Ihmisen oma immuunipuolustusjärjestelmä vaikuttaa siihen, miten borreliabakteeri pääsee etenemään kehossa.

Dokumentissa näytetään, miten Joonas Berghäll käy läpi hirvittävän rajuja hoitoja saadakseen helpotusta oireisiinsa. Hän matkustaa Saksaan, jossa hänen kehonlämpönsä nostetaan kriittisen korkealle, jotta antibiootit toimisivat vielä tehokkaammin.

Yhdysvalloista hän tuo Suomeen vahvoja antibiootteja, jotka ovat meillä laittomia.

Kortela sanoo, että lääkärit ovat huolissaan ihmisistä, jotka eivät ole löytäneet lääketieteellistä apua oireisiinsa Suomessa ja lähtevät hakemaan sitä maailmalta.

”Tällaisista hoidoista voi olla terveydellistä haittaa. Esimerkiksi krooniseen borrelioosiin määrättyjen viikkojen tai kuukausien antibioottikuurien on todettu lisäävän potilaiden sairastavuutta. Yhdysvalloissa on myös raportoitu yksittäisiä kuolemantapauksia näihin pitkiin borrelioosihoitoihin liittyen.”

Lisäksi hoidot maksavat paljon ja voivat aiheuttaa isoa taloudellista haittaa potilaille.

Mutta se, että ihmiset ovat niin epätoivoisia, että laittavat taloutensa ja henkensä alttiiksi saadakseen apua, on kuitenkin selvä merkki siitä, että perinteinen lääketiede ei ole onnistunut auttamaan heitä.

Tästä Elisa Kortela on samaa mieltä.

”Lisää tietoa pitää saada. Tutkimuksia onkin meneillään siitä, minkä takia osa ihmisistä oireilee tällä tavalla. Infektio voi olla laukaiseva tekijä, mutta jos tauti ei parane antibioottikuurilla, täytyy löytää jokin muu vastaus sille, miksi nämä ihmiset sairastavat.”

Osalla näistä ihmisistä oireiden taustalla voi olla jokin muu sairaus kuin borrelioosi, Kortela sanoo.

Elisa Kortela ja Joonas Berghäll tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että sen lisäksi, että borrelioosista ei tiedetä tarpeeksi, siitä liikkuu myös paljon väärää tietoa.

Kortelan mukaan luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa voi löytää Terveyskirjasto Duodecimin verkkosivuilta, THL:n sivuilta tai yliopistosairaanhoitopiirien julkisesta Terveyskylä-verkkopalvelusta.