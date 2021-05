Psykotrillerin pääosassa on Downton Abbeystä tuttu taitava brittinäyttelijä Laura Carmichael.

Meghan odottaa kolmatta lastaan, ja ensinäkemältä kaikki näyttää olevan mallillaan perheen pikku talossa. Jotain ikävää on kuitenkin ilmassa. Meghanin mies on stressaantunut, kun hän joutuu elättämään kasvavaa perhettä yksin. Numero kolmonen on enemmän Meghanin projekti.

Samaan aikaan vähän matkan päässä selkeästi epävakaa Agatha on hänkin viimeisillään raskaana mutta on edelleen töissä lähikaupassa. Naiset tapaavat ja tekevät tuttavuutta.

Heti alussa on tietenkin syytä epäillä, että Agatha stalkkaa Meghania. Agathalla ei ole miestä kuvioissa, ja jotain muutakin tuntuu olevan pielessä. Klassinen tapaus siis: nainen kadehtii toista, ja kuvio muuttuu pikku hiljaa painajaiseksi.

Australialainen sarja perustuu brittiläisen Michael Robothamin jännäriin, eikä se ole niin arvattava kuin ensin voisi olettaa. Painajainen pahenee Meghanin kotioloissa ilman Agathankin väliintuloa, ja käänteitä riittää, kuuden jakson verran.

Kaikki hänen salaisuutensa on hyvä jännäri, varsinkin kun Agathaa näyttelee Laura Carmichael, Downton Abbeyn Edithin roolista tuttu brittinäyttelijä. Hänen rinnallaan Jessica De Gouw on vähän laimea vastapari.

”Epäkelpojen” naisten patologisointi trillereissä alkaa kuitenkin olla kulunut ja kyseenalainenkin lähtöasetelma. Tässä tapauksessa puolustukseksi voidaan lukea, että Agatha ei ole vain uhka vaan myös myötätunnon kohde.

Kaikki hänen salaisuutensa, TV1 klo 22.20 ja Yle Areena. (K12)