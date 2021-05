Sinfonia Lahden konsertissa kuultiin intensiteettiä ja koskettavia hetkiä.

Sinfonia Lahti Sibelius-talossa 20.5. Joht. Dima Slobodeniouk, sol. Jan Lehtola, urut. Arvio suoratoistolähetyksestä. – Saariaho, Tšaikovski.

Vakiofraasi konserttikritiikeissä taitaa nykyään olla: olisipa yleisö saanut kokea tämän salissa. Erityisen paljon sitä toivoo poikkeuksellisissa tilanteissa, joita Lahti Sinfonian torstainen, viisi vuotta ylikapellimestarina toimineen Dima Slobodenioukin läksiäiskonsertti edusti.

Ohjelma oli kiinnostava: Kaija Saariahon urkukonsertto Maan varjot, jonka solistina soitti Jan Lehtola, sekä Tšaikovskin vuonna 1888 sävelletty kohtalonomainen viides sinfonia. Ohjelma oli paitsi hieno musiikillinen kokonaisuus, joka sisälsi kontrasteja ja yhtymäkohtia sopivassa suhteessa, myös luettavissa Slobodenioukin henkilön kautta: kuten kapellimestari väliaikahaastattelussa toi esiin, hän on ”sekoitus” synnyinmaataan Venäjää ja Suomea, jonne hän muutti Moskovasta 16-vuotiaana.

Saariahon Maan varjot on mestariteos vuodelta 2014. Se on saanut innoituksensa Shelleyn runon Adonais: An Elegy on the Death of John Keats muutamasta säkeestä, joissa maallinen tulee käsitetyksi ikuisuuden mysteeriä vasten.

Ollaan perustavanlaatuisten kysymysten äärellä – niin runossa kuin kolmiosaisessa, 15-minuuttisessa teoksessa. Läpi teoksen mikrotonaalisuus luo voimakkaan mielikuvan varjon rajoista, jotka häilyvät ja saattavat muuttua muuksi valon suunnasta riippuen. Teos on ensisijaisesti teos uruille ja orkesterille: kokonaisuudesta syntyy kudos, jossa urut ovat suurin yksittäinen elementti mutta kuitenkin osa jotain suurempaa.

Ensimmäisessä osassa luodaan valtava jännite, jonka ylle urut välillä läpitunkevasti nousevat. Toisessa osassa urkujen osuus korostuu; se on pohdiskeleva, tietyllä tavalla pysähtynyt. Muutos on vaivihkaista ja valuvaa. Kolmannessa osassa tuntuu intensiivinen ja väkivaltainenkin pyrkimys kohti ratkaisua, totuutta varjon takana, mutta sitä ei lopullisesti löydetä. Se on elävien osa.

Esitys oli kokonaisuudessaan vaikuttava. Pidän Slobodenioukin tyylistä johtaa, jossa eleet ovat tarkoituksenmukaisia; ilmaisuvoimaisia mutta myös pragmaattisia. Lehtola ja orkesteri tarjosivat teoksesta vakuuttavan tulkinnan.

Tšaikovskin viides sinfonia alkoi sofistikoituneesti pohtien. Fraasit olivat pitkiä ja harkittuja, joka oli tulkinnan vahvuus läpi esityksen. Toisessa osassa Maria Luhtanen soitti kauniin käyrätorvisoolon. Kolmannen osan kesäpäivämäisen huolettomuuden takana väijyi jo joku – ehkä muistutus siitä, että tämäkin on vain varjoa. Sinfonian loppu oli juuri niin juhlallinen kuin läksiäiskonsertissa kuuluu.

Etenkin jousiston intensiteetti oli hurja; välillä jopa pohdin, olisiko karaktääreissä voinut olla hieman enemmän vaihtelua. Pienestä ajoittaisesta eriaikaisuudesta huolimatta esitys oli komea päätös Slobodenioukin kaudelle.

Yksi illan koskettavimpia hetkiä oli, kun orkesterin jouset soittivat ylimääräisenä Sibeliuksen Kreivittären muotokuvan, kiitoksena väistyvälle ylikapellimestarilleen.