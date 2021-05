Sopraano Sumi Hwang parkui ja kiljui kauhusta, vihelteli, nauraa säkätti, naukui liukuen, liiteli korkeuksissa ja henkäili aavemaisesti matalalla.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 21.5. Paolo Bortolameolli, kapellimestari, Sumi Hwang, sopraano. - Unsuk Chin, Beethoven. Suoratoistokonsertti.

Eteläkorealainen sopraanotähti Sumi Hwang seikkaili fantastisen taiturillisesti Unsuk Chinin teoksessa Akrostichon Wortspiel. Akrostinen sanapeli on musiikillinen ihmemaailma, jonka seitsemän kummallista kohtausta ovat peräisin Michael Enden kirjasta Tarina vailla loppua ja Lewis Carrollin kirjasta Through the Looking-Glass (Liisan seikkailut peilimaailmassa).

Akrostinen sanapeli valmistui 1991. Alice in Wonderland -aihe alkoi sen jälkeen itää ja kehkeytyä Etelä-Koreasta lähtöisin olevan Chinin mielessä, ja 2007 sai menestyksekkään kantaesityksensä ooppera Alice in Wonderland.

Chin on sanapelissään muokannut Enden ja Carrollin tekstejä monin tavoin, ja tuloksena on hauskaa hölynpölyä, vokaaleista ja konsonanteista muodostuvaa foneemimagiaa.

Chinin musiikki herätti niin voimakkaita visuaalisia mielikuvia, että saattoi kuvitella Hwangin katselevan hullunkurisia, kiehtovia ja pelottavia vääristymiä ja näköharhoja ja reagoivan niihin velhomaisella lauluakrobatiallaan.

Käyttämällä monenlaisia äärirajoilla liikkuvia äänentuottamistekniikoita Chin loihtii surrealistista säveltaikaa, jossa saattoi kuulla myös itämaisten henkien ja demonien ääniä.

Hwang parkui ja kiljui kauhusta, vihelteli, nauraa säkätti, naukui liukuen, huhuili ja liiteli korkeuksissa ja henkäili aavemaisesti matalalla. Mutta väänteli ja taivutteli hän ääntään miten tahansa, melkein aina se kuulosti lumoavan kauniilta, eikä juuri koskaan groteskilta.

Chileläisen Paolo Bortolameollin johtama kamariyhtye kutoi satumaailman lumousta sekä herkästi helähdellen että jännityksen- ja kauhuntäyteisin soinnein, joissa oli aina mukana huumoria.

Mandoliini, piano, harppu, puupuhaltimet, jouset ja lyömäsoittimet olivat yhdistelmä, joka oli omiaan Chinin sadunkerrontaa. Monien instrumenttien normaalista poikkeavat viritykset lisäsivät kutkuttavaa outouden vaikutelmaa.

Beethoven kirjoitti 1802 kuuluisan Heiligenstadtin testamenttinsa, jossa hän kertoi suunnittelevansa jopa itsemurhaa. Syynä vakavaan masennuksen oli pahasti heikentynyt kuulo.

Onkin ihmetelty, miten Beethoven onnistui saamaan samana vuonna valmiiksi toisen, D-duuri-sinfoniansa, joka on vitaali, elämänmyönteinen ja positiivisten tunnelmien täyttämä teos.

Bortolameolli on niin positiiviselta vaikuttava kapellimestari, että hän oli juuri oikea ihminen johtamaan Beethovenin toista sinfoniaa. Joustavin ja ilmeikkäin elein hän piti musiikin dynaamisessa, hyväntuulisessa ja yllätyksellisessä liikkeessä.

HKO:n esityksen keskuksena oli lämpimän kauniisti laulanut, aariamainen toinen osa, Larghetto.