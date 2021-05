Ohjelmassa on jaossa rahaa muun muassa pandemian ravistelemille live-konserteille ja nykymusiikille.

Anti-festivaali on saanut edellisellä kaudella tukea yhteistyöhön Luova Eurooppa- ohjelmasta. Vuonna 2007 ihmiset keräsivät festivaalilla kolikoita Kuopion Osuuspankin edustalla.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n kulttuuriohjelman. Ohjelman budjetti lähes tuplaantui verrattuna vuosiin 2014–2020, ja se on tähän mennessä suurin panostus kulttuuriin ja luoviin aloihin EU:ssa.

Luoville aloille suunnataan 2,5 miljardia euroa. Panostuksen toivotaan auttamaan alaa toipumaan koronaviruksesta.

Parlamentti neuvotteli ohjelmalle 36 prosenttia alkuperäistä suuremman budjetin. Ohjelmassa on jaossa rahaa muun muassa pandemian ravistelemille live-konserteille ja nykymusiikille.

Siinä painotetaan aiempaa enemmän moninaisuutta ja tasa-arvoa. Parlamentti lisäsi ohjelmaan velvoitteen tukea naisartisteja ja naisten työuria. Naiset ovat yhä aliedustettuina kulttuurin ja luovien alojen päättävissä tehtävissä.

Kulttuuriohjelma tukee ensi kertaa uutismediaa. Se tarkoittaa käytännössä medialukutaidon lisäämistä, median moniäänisyyttä, lehdistönvapautta, laatujournalismia ja median digitalisaatiota tukevia hankkeita.

Luova Eurooppa on EU:n rahoitusohjelma, joka tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Rahoitusta voivat hakea ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat organisaatiot. Näitä ovat muun muassa museot, arkistot, kirjastot, teatterit, orkesterit, yhdistykset, säätiöt sekä alan oppilaitokset ja yritykset. Koska ohjelma tukee eurooppalaista yhteistyötä, useimmiten rahoitusta hakee yhdessä joukko eri maista tulevia organisaatioita.

EU:n osuus rahoituksesta on yleisesti ollut 50 tai 60 prosenttia.

Aiempina vuosina kilpailu rahoituksesta on ollut kovaa. Vain noin joka seitsemäs hanke-ehdotus hyväksytään rahoitettavaksi. Vuosina 2014–2018 Kulttuurin alaohjelmasta on rahoitettu yhteensä 435 yhteistyöhanketta. Suomalaisia osallistujia on mukana näistä 46:ssa.

Erilaisissa hankkeissa rahaa ovat saaneet muun muassa Teosto, Sibelius Akatemia, Espoon kaupunginteatteri, Hiljaisuus-festivaali, Suomen Biotaiteen seura, Suomen kansallisooppera, Työväen museo, ANTI-festivaali, Helsingin juhlaviikot, Tangoteatteri Kiukkarainen, Teatterikorkeakoulu, Q-teatteri ja Nuoren voiman liitto.

Ohjelma rahoittaa myös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja sekä erilaisia eurooppalaisia palkintoja. Vuoden 2026 toinen kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta.