Ahdistuneista nuorista kertova musikaali on tuskallisen ajankohtainen. Nuorten musikaalintekijöiden hätähuutokantaatti Mayday soi toistaiseksi ainoastaan internetin välityksellä.

Musikaali

Mayday. Taideyliopiston musiikkiteatterin opintokokonaisuuden livestriimattu ensi-ilta Helsingin Musiikkitalolta 20.5. Käsikirjoitus Aino Pennanen ja Riikka Oksanen, sävellys Susanna Hyvärinen, Suvi Eevi Karhu, Iiris Tarnanen ja Susanna Veldi. Kapellimestari Dóra Lukács, ohjaus Vilma Tihilä ja Miikka Tuominen. Rooleissa Susanna Hyvärinen, Vilma Kinnunen, Siiri Kononen, Niina Rajaniemi, Saana Rautavaara, Ville Saarenketo, Kauri Sorvari ja Alvari Stenbäck.

Musikaali on ottanut Suomessa valtavan harppauksen eteenpäin viime vuosikymmeninä.

Nuoret teatterintekijät ovat yhä enemmän kiinnostuneita musikaalista, eikä klassinen draama tunnu innostavan juuri ketään.

Yleisökin varmasti tempautuu entistä hanakammin mukaan musikaalien tunnemyrskyihin, kun teatterit taas joskus saavat avata ovensa.

Musiikkiteatterin suosioon on osaltaan vaikuttanut alan koulutus, jonka suhteen olisi kuitenkin vielä todella paljon tehtävää.

Yksi keskeinen toimija koulutusalalla on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, jonne perustettiin 1990-luvun loppupuolella kaksi vuosikurssia kouluttanut musiikkiteatterin maisteriohjelma. Sitä seurasi lyhyen aikaa näyttelijälinjan koulutusohjelmaan sisältynyt musiikkiteatterin erikoistumisvaihtoehto.

Neljä vuotta sitten käynnistetyn nykyisen musiikkiteatterin opintokokonaisuuden vastuulehtori Markku Luuppala toivoo koulutuksen jatkuvan ja kulttuuripoliittista tahtoa löytyvän oman maisteriohjelman aloittamiseen Taideyliopistossa.

”Suomalaisen musiikkiteatterin taso on noussut merkittävästi tällä vuosituhannella, mikä osaltaan on parantuneen koulutuksen ansiota. Katsojien nälkä on kasvanut, eikä esitysten tasoa enää tarvitse hävetä. Musiikkiteatterin korkeakouluopetusta on silti tärkeä kehittää, tähän tilanteeseen ei pidä luutua.”

Someajan viestintä tuottaa päänvaivaa musikaalin hahmoille.

Teattereille Luuppala kohdistaa suuren toiveen:

”Kansainvälisyys on nopeuttanut ulkomaalaisten musikaalien kulkeutumista Suomeen, ja kilvan niitä pyritäänkin saamaan esille. Uusien suomalaisten musikaalien sävellystilaukset saisivat samalla lisääntyä.”

Taideyliopiston sivuilla nähtävissä oleva Mayday on neljä vuotta toimineen musiikkiteatterin opintokokonaisuuden ensimmäinen alusta asti omin voimin luotu musiikkiteatteriesitys.

Musikaalin käsikirjoituksen takana on kaksi vahvan aseman teatterikentällä saavuttanutta nuorta tekijää. Dramaturgi Aino Pennanen ja ohjaaja Riikka Oksanen ovat tehneet tiivistä yhteistyötä yhteisistä opiskeluvuosista lähtien.

Mayday on syntynyt yhteisen kirjoittamisen metodilla, missä tekstiä tuotetaan yhdessä aihioiden ympärille ja lopuksi dramatisoidaan kokonaisuudeksi.

Kahden vuoden takaisesta Seksimusikaalista tuttu kaksikko toivoo, että musiikkiteatterin mahdollisuuksia uskallettaisiin tutkia rohkeasti:

”Ei ole mitään aihetta, mitä ei voisi käsitellä musiikkiteatterin keinoin”.

Mayday on kertomus kolmen luokkatoverin tuntemuksista ylioppilaskirjoitusten jälkeisenä syksynä.

Kaveripiirin hajoaminen, omilleen muuttaminen ja opintojen aloittaminen nostavat pintaan erilaiset pelot ja epävarmuuden. Uuden edessä jokainen on omalla tavallaan jumissa, eikä avunhuutoja tunnu kukaan kuulevan.

Tunnelin päässä ei näy valoa, sillä hymiöillä kommunikoivat someajan nuoret mieluummin valehtelevat kuin paljastavat totuuden. Eivätkä vanhemmat ja opettajat ole yhtään neuvokkaampia vuorovaikutustaidoissa.

Pennasen ja Oksasen oli tarkoitus olla mukana projektissa muutenkin kuin vain tekstin osalta, mutta aikataulumuutosten takia he joutuivat jättäytymään pois ja antoivat työryhmälle valtuudet muokata käsikirjoitusta halutulla tavalla.

Korona aiheutti muutoksia myös musikaalin sävellystyöhön. Neljän opiskelijan ryhmässä osa säveltäjistä vaihtui kesken kaiken, mutta lopputulos vaikuttaa linjakkaalta Dóra Lukácsin johtaman orkesterin soittamana.

Musiikki muistuttaa pitkälti kuorokantaattia, jossa yksittäisten henkilöiden tuntemukset pirstoutuvat ja laajenevat koko esiintyjäryhmän yhteiseksi ilmaisuksi kuroutuakseen jälleen uuteen lähtöpisteeseen.

Toinen näytös kulminoituu komeaan finaaliin, joka kokoaa kaikki vielä kerran yhteen, mutta finaalia seuraa vielä sarja umpikujaan päättyviä epilogeja.

Esittävien taiteiden alalla on yli vuoden ajan saatu tottua toistuviin umpikujiin. Erityisen ikävä on ollut tilanne eri oppilaitoksissa, joiden lopputöitä ei ole mahdollista siirtää odottamaan parempia aikoja.

Kuukausi sitten onnistuin näkemään Kuopion taidelukion energisen sekä visuaalisesti loisteliaan Spring Awakening -musikaalin, jota rajoitusten takia eivät mahtuneet katsomaan edes kaikkien esiintyjien vanhemmat.

Hieman paremmin taitaa käydä Työväen Näyttämöiden Liiton järjestämälle Nuori näyttämö -hankkeelle, jossa nuoret harrastajat saavat tilaisuuden työskennellä ammattilaisten kanssa. Videotallenteiden lisäksi suunnitteilla on Kansallisteatterissa elokuussa pidettävä katsaus.

Mayday-musikaali soveltuisi mainiosti osaksi Nuori näyttämö -hanketta.

Työtä riittäisi isommallekin harrastajaryhmälle, kun teoksen pirstaleisuutta lisättäisiin antamalla useamman esiintyjän näytellä samaa roolihahmoa.

Mayday-musikaali katsottavissa osoitteessa uniarts.fi/tapahtumat/verkkokonsertti-mayday/