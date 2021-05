Suomi ja 16 muuta maata kohtaavat tänä iltana Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Yksi suosikeista, Islanti, esiintyy illalla videolla koronatartunnan takia.

Rotterdam

Rotterdamin Ahoy-areenalle astelee jälleen vain 3 500 laulujen ystävää, kun Eurovision laulukilpailun toinen semifinaali alkaa tänään torstaina.

Illalla selviää, pääseekö Suomen Blind Channel kymmenen parhaan joukkoon 17 ehdokkaasta ja esiintymään lauantain finaaliin.

Tapahtumapaikan ympäristössä ei ole vielä nähty suurta viisuhuumaa. Muutamilla viisufaneilla ovat liput liehuneet ja glitter on kimmeltänyt. Mutta koska julkiset ryhmähuudot ja -laulut on kielletty ja baarit ovat kiinni, tunnelma pysyy maltillisena.

Tapahtumalla yritetään herätellä yhtenäisyyden tunteita pandemiaeristyksen aikana. Lähetyksen videopostikorteissa järjestäjät ovat sijoittaneet pieniä taloja ympäri Alankomaita.

Oikeastaan rakennelmat eivät ole taloja vaan jonkinlaisia loistavia messukoppeja, joissa voi esitellä hollantilaista designia.

Esiintyjät ilmaantuvat omiin taloihinsa kuin hologrammit. Nämä videot on kuvattu esiintyjien kotimaassa. Suomalaisen Blind Channelin jäsenet hörppivät videossaan juomaa punaisista kupeista.

Punainen teema jatkuu Blind Channelin esityksessä, jossa lavan punaavilla värivaloilla ja punatuilla keskisormilla ilmaistaan tsemppaavaa vihaa.

Neljänneksi viimeisenä nähtävän esityksen runko on sama kuin Uuden musiikin kilpailussa, mutta esitykseen on lisätty ”dopingia”, bändi kuvailee. Pommeja ja valoja on enemmän.

”Jos on ajettu aiemmin kartingia UMK:ssa, nyt ajetaan F1:tä Mersulla”, laulaja Niko Vilhelm sanoo.

Koreografia perustuu kuvaussuunnitelmaan. He ovat jättäneet esitykseen kuitenkin liikkumisen vapautta, jotta se muistuttaisi normaalia keikkaa. Oleellista on tietää, missä muut jäsenet liikkuvat, etteivät he törmää suunnittelematta.

Esityksen huipennukseen on varattu joukkoryntäilyä, joka sai kansainvälisen median taputtamaan reippaasti keskiviikon kenraaliharjoituksissa.

Koronavirus on edelleen lauluja isompi uutinen. Semifinaaliehdokkaista suurinta näkyvyyttä on saanut Islannin Daði og Gagnamagnið, jonka esiintymisen yhden jäsenen saama positiivinen koronavirustesti estää.

Islannin Daði og Gagnamagnið nähdään videotallenteena virustartunnan takia.

Semifinaalien kenraaliharjoituksissa esitettiin jo heidän virallinen kilpailunauhansa, joka on kuvattu harjoituksissa torstaina 13. toukokuuta. Siitä ei ainakaan välittynyt hapuilua, ja kotikutoinen harjoittelutunnelma sopii islantilaisten rentoiluun.

Kappale 10 Years on elektroninen nörttihitti 1990-lukulaisella groovella. Hölmöyden charmia haetaan collegemaisessa, turkoosissa asussa. Kökkötanssia pystyisi tanssimaan yhtä taidokkaasti ainakin 95 prosenttia eurooppalaisista. Laulaja-lauluntekijä Daði Freyr on osoittanut kestävästä rakkaudesta kertovat sanat vaimolleen.

Vedonlyöjien suosikki semifinalisteista on Sveitsin Gjon's Tearsin herkkä huuto maailmankaikkeudelle Tout l'Univers.

Vetoja tilastoivan Eurovisionworldin mukaan kärkikahinoihin on veikattu pääsevän myös Islanti ja Bulgaria. Muita suosikkeja ennen hyvin sijoitettua Suomea ovat Kreikka ja San Marino.

Kreikan energisen tanssibiisin Last Dancen esityksessä Ahoyn lavalle tuodaan vihreäpäisiä miehiä ja vihreitä portaita, mutta lähetykseen välittyy kuin 1990-lukulainen, halvoilla efekteillä kasattu musiikkivideo. Miehet tanssivat ilman päitä, ja Stefania astelee ilmassa.

Kreikan Stefania esiintyi kenraaliharjoituksissa keskiviikkona vihreiden miesten kanssa, joiden päällä näkyy lähetyksessä kaupunkimaisemia.

Myös Bulgarian Victoria luottaa temppujen voimaan, kun hän valittelee vanhenemisen vaikeutta. Esityksen huipentuma on, kun kivellä istuva laulaja koskee putoavaa hiekkaa.

Kisan aloittajalla San Marinolla veikataan olevan hyvät mahdollisuudet jatkoon. Italialaislaulaja Senhitin Adrenalina on nimensä mukaisesti herättelevä tanssibiisi, jossa voi jännittää, onnistuuko lopun räppäys livenä.

Illan päättää Tanskan Fyr Og Flammen kappale Øve Os På Hinanden, joka yrittää tehdä areenasta 1980-lukulaisen yökerhon.

Jatkoonmenijät selviävät puolen yön aikoihin. Ääntenlaskusta kertoo Euroviisujen johtaja Martin Österdahl.

Entinen johtaja, monien fanien suosikki Jon Ola Sand ei saanut vuonna 2011 alkaneelle uralleen näyttävää päätöstä. Norjalaisen viimeiset kisat Rotterdamissa siirrettiin vuodella eteenpäin.

Hänen tilallaan, tittelillä ”executive supervisor”, jatkaa ruotsalainen televisiotuottaja Österdahl, joka on työskennellyt Euroviisujen tuotannossa useina aiempina vuosina. Hän on ottanut vähäeleisen roolin ensiesiintymisissään.

Euroviisujen toinen semifinaali Ylen TV1 to 20.5. kello 22.