Kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun osallistui 472 kilpailuehdotusta.

Tampereen Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailun on voittanut ehdotus Lumen Valo. Tulevan taidemuseon on suunnitellut arkkitehti Janne Hovi.

Kaupunki, Varma ja Sara Hildénin säätiö julkistivat arkkitehtuurikilpailun voittajan torstaina suorassa verkkolähetyksessä Sara Hildénin nykyisestä taidemuseosta Särkänniemestä.

Palkintolautakunta kiitti Lumen Valo -ehdotusta siitä, että se ottaa huomioon Finlaysonin alueen historian arvot ja ympäristön lähtökohdat. Sopusuhtaisten ja luonnonvaloa hyödyntävien näyttelysalien ketju muodostaa lautakunnan mielestä elämyksellisen kokonaisuuden.

Lumen valon kokonaismuoto on johdettu rakennuksen näyttelytilojen pohjalta. Tämän ansiosta ehdotus erottui muista ehdotuksista ylivoimaisesti, perustelee palkintolautakunta valintaa.

Kilpailun kolmossijan jakavat ehdotus Obscura ja Mezzo. Obscuran suunnittelijat ovat Heljä Nieminen ja Havu Järvelä. Mezzo on Arkkitehdit Rudanko ja Kankkunen Oy:n ehdotus.

Uusi taidemuseorakennus tulee työeläkeyhtiö Varman, Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin säätiön omistukseen. Museon rakentajakumppanit kehittävät voittajatyötä edelleen ehdotuksen tekijän kanssa. Hovi on mukana myös alueen asemakaavatyössä.

Kilpailun tavoitteena oli saada Finlaysonille arkkitehtuuriltaan omaleimainen museorakennus, joka tukee Sara Hildénin taidemuseon erityisluonnetta. Museo esittelee säätiön modernin ja nykytaiteen kokoelman teoksia sekä kotimaisen ja kansainvälisen taiteen näyttelyitä.

Sara Hildénin säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laatunen kertoi julkistustilaisuudessa, että vanha museorakennus alkaa olla aikansa päässä.

”Taide on päässyt museossa hyvin esiin, kuten pitääkin. Museo ei ole ollut ennen korona-aikaa suljettuna kertaakaan”, Laatunen sanoi.

Museon tuleva paikka Finlaysonilla, tekstiiliteollisuuden kehdossa on Laatusen mielestä taidemuseolle luontevin mahdollinen.

Kilpailualue on Finlaysonin tehdasaluetta, joka on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Taidemuseon paikka on tehtaan vanhan pääkonttorin ja Finlaysonin palatsin välisellä aukiolla.

Sara Hildénin taidemuseo on nyt Särkänniemen alueella. Uusi paikka Finlaysonilla tuo taidemuseon Tampereen keskustaan.

"Olemme Varmassa hankkeesta todella innoissamme Finlaysonin alueen kiinteistönomistajana. Tämä on Varmalle hieno mahdollisuus olla mukana luomassa entistä parempia näyttelytiloja yhdelle Suomen laajimmista ja merkittävimmistä modernin ja nykytaiteen kokoelmista”, kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki Varmasta sanoi.