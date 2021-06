Pärttyli Rinne: Rakkauden synnyistä. Vastapaino. 230 s.

Mistä emme voi olla puhumatta, kun puhumme rakkaudesta? Näinä aikoina tuskin ainakaan politiikasta.

Ei siis yllätä, että filosofi ja kirjailija Pärttyli Rinne kirjoittaa ”rakkauden politiikasta” teoksessaan Rakkauden synnyistä, jossa hän hahmottelee kokonaisvaltaista filosofiaa tälle tunteista kauneimmalle. Kirja yhdistelee evolutiivista maailmankuvaa ja käsitteellistä analyysiä esseistiseen ilmaisuun.

Historiallisesti tarkasteltuna universaaliin rakkauteen vetoaminen ei ole johtanut automaattisesti hyvään ja humaaniin yhteiskuntaan, vaan pikemminkin oikeuttanut erilaisia totalitarismin muotoja. Rinnettä tämä ei lannista.

Kuten ei sekään, että irvileuat saattavat kuitata rakkauden politiikasta puhumisen hippeilyksi. Rinteen mielestä hipit loivat vapaamielisyydellään uutta kulttuurista ja sosiaalista tilaa, vaikka eivät kehittäneetkään kriittisiä filosofisia työkaluja.

Oman rakkauden politiikkansa Rinne rakentaa teoreettisen argumentoinnin ja tieteenfilosofian varaan:

”Jos rakkauden pilkkaajat haluaisivat nauraa teoreettiselle menetelmälleni niin kuin he nauraisivat hipeille, heidän olisi parasta siirtää hyökkäyksensä tieteenfilosofiseen viitekehykseen.”

Tärkeäksi hahmoksi nousee John Rawls, jonka oikeudenmukaisuusteoria muodostaa rakkauden politiikan sosiaalisen perustan.

Rawlsin teoria lähtee hypoteettisesta alkutilanteesta, jossa ihmiset omasta yhteiskunnallisesta asemastaan tietämättä tekevät sopimukseen, joka takaa kaikille suuret perusvapaudet ja edellytykset hyvään elämään.

Rinteen luonnostelema rakkauden politiikka irtautuu perinteisistä ideologioista ja keskittää voimansa rakkauden ja inhimillisen hyvinvoinnin ymmärtämiseen kansallisella ja globaalilla tasolla. Poliitikkojen tulee olla tieteellisesti ja moraalifilosofisesti valveutuneita, jotta he voivat perustaa päätöksensä henkilökohtaisen intuition sijasta syvempään ymmärrykseen.

”Julkinen rakkauden kulttuuri voi kasvaa vain maailmassa, jossa ihmiset ovat vapaita ja päättävät asioista yhdessä. Siksi jonkinlainen liberaali demokratia vaikuttaa minusta parhaalta lähtökohdalta rakkauden politiikalle”, Rinne kirjoittaa ja myöntää, ettei tunne vetoa vallitsevat instituutiot alas lyövään radikalismiin.

Voi tietysti kysyä, miksi oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia korostava politiikkaa on juuri rakkauden politiikkaa. Eikö tällaisessa hahmotelmassa rakkaus typisty yleishyväksi, jonka voisi korvata jollain toisella käsitteellä?

Joku toinen visionääri puhuisi onnellisuuden tai inhimillisyyden politiikasta, eikä sanoman sisältöä tarvitsisi mitenkään muuttaa.

Rakkaus on möhkälemäinen käsite, johon on mahdollista sisällyttää monia hyviä ja kauniita asioita, kuten Rinne kirjassaan tekeekin. Rakkauden synnyistä ei pyri antamaan kokoavia määritelmiä, vaan haluaa pitää ajattelun avoimena.

”Käsitykseni rakkaudesta elää ja kehittyy”, Rinne kirjoittaa aidon esseistin tyyliin.

Toisaalta tällainen avoimuuden poetiikka asettuu hienoiseen ristiriitaan sen kanssa, että Rinne haroo kohti kokonaisvaltaista rakkauden filosofiaa.

Hän lähtee liikkeelle kauimmasta mahdollisesta pisteestä, elämän synnystä, ja etenee olemisen alkuhämäristä arkisiin rakkauden ilmentymiin. Korkealentoiset filosofiset pohdiskelut kietoutuvat yhteen henkilökohtaisten rakkaus- ja perhe-elämän välähdysten kanssa.

”Mistä rakkaus siis oikein alkoi? Maailmankaikkeus laajeni ja tuli tähtien loisteessa eläväksi. Näin naisen jooga-asussa, sitten syntyivät lapset. Rakkauden filosofia on parhaimmillaan iloista, yhteistä ponnistelua, jonka kautta tieto jatkaa vuosituhantista kehitystään.”

Rinne kritisoi tieteilijöitä, jotka lähestyvät rakkautta läpinäkyvänä käsitteenä, vaikka sen taustalla vaikuttaa monenlaisia ulottuvuuksia.

Seksuaalinen rakkaus ja vanhempien rakkaus ovat rakkauden ydinalueita, mutta niiden lisäksi pitäisi huomioida yleisempi sympatia, toisista välittäminen sekä uskonnolliset kokemukset.

Näiden rakkauden lajien välisten yhteyksien erittely on suuri suupala kelle tahansa. Ajatusten ja näkökulmien paljoudessa Rinteen 230-sivuinen kirja tuntuukin välillä tukkoiselta.

Esseistinä Pärttyli Rinne on varsin epäsuomalainen, jylhissä ja maalailevissa virkkeissä on mannermaista, etenkin ranskalaista, tyyliä. Mahtipontisuuden hintana on tekstin nyanssien kaventuminen.