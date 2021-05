Zack Snyderin uusi Army of the Dead on zombileffan ja ryöstöelokuvan risteytys, joka väsähtää nasevan alun jälkeen

Elävien kuolleiden sijoittaminen eri lajityypin elokuviin on noussut erityiseen suosioon 2000-luvulla. Esimerkkejä on useita.

Guardians of the Galaxy -elokuvissa nähty entinen show-painija Dave Bautista näyttelee Scott Wardia, joka johtaa pankkimurtotaitoisen iskuryhmän zombien asuttamaan Las Vegasiin.

Army of the Dead ★★

USA 2021

Netflix (K16)

Niin kuin aina joskus käy, asevoimien vartioima salainen kuljetus joutuu onnettomuuteen ja vapaaksi pääsee otus, jonka ei ikimaailmassa pitäisi päästä vapaaksi.

Zack Snyderin elokuvassa Army of the Dead karkulainen on älykäs ja voimakas zombi. Se sysää Las Vegasissa liikkeelle zombitartuntojen aallon, jonka aiheuttamalta karnevalistis-helvetilliseltä verenvuodatukselta eivät säästy Elvis- tai Liberace-imitaattoritkaan. Kaupunki aidataan ja valtiovalta tekee päätöksen tuhota kasinokaupunki taktisella ydinaseella.

Aikaa ohjusiskuun on 96 tuntia, kun liikemies ehdottaa Scott Wardille (Dave Bautista), että tämä kokoaisi joukon, joka tunkeutuisi Vegasiin, murtautuisi siellä sijaitsevaan holviin ja poimisi mukaansa 200 miljoonaa dollaria.

Kuten mainio alkuasetelma osoittaa, Army of the Dead on zombileffan ja ryöstöelokuvan risteytys. Näitä zombi + genre -yhdistelmiä on tehty maailman(lopun) sivu, mutta 2000-luvulla ne tuntuvat nousseen erityiseen suosioon.

Perinteikkäin risteytyspari on tieteiselokuva, jolloin syntyy niinkin erilaisia lopputuloksia kuin vakavailmeinen The Girl with All the Gifts (2016), jonka päähenkilö on puolizombi lapsi, tietokonepeliin perustuva räiskintä Resident Evil (2002) tai kökköyskasauma Plan 9 from Outer Space (1959).

Zombikomedian puolella Peter Jacksonin Aivokuolleen (1992) yli-ylilyöntejä ovat seuranneet muun muassa Shaun of the Dead (2004) sekä vuosien 2009 ja 2019 viihdyttävät Zombielandit.

Romanttiseen teinielokuvaan elävää kuolleisuutta sujautti yllättävän sujuvasti Warm Bodies (2013), jossa lemmenparin toinen puolisko on zombi. Perhedraamaa puolestaan hyödynsi Maggie (2015). Sotaelokuvaan zombit marssivat Overlordissa (2018).

Zombit näyttelivät tärkeää osaa myös animaatiossa ParaNorman (2012). Historiallista draamaa hyödynsi "Jane Austen -filmatisointi" Ylpeys ja ennakkoluulo ja zombit (2016).

Suomessa tuntemattomampia, mutta nettiteitse vuokrattavissa ovat zombimusikaali Anna and the Apocalypse (2017) sekä uudenlaisen kulman zombikomediaan löytävä japanilaistuotanto One Cut of the Dead (2017).

Harvinaiseksi sen sijaan ovat käyneet haitilaiseen kansanperinteeseen nojaavat zombielokuvat, joista kaikki alkoi, kuten Valkoinen zombi (1932), Yö voodoosaarella (1943) sekä Käärme ja sateenkaari (1988).

Army of the Dead kärsii lopulta samasta vaivasta kuin Snyderin ohjaama Romero-uusintafilmatisointi Kuolleiden aamunkoitto (2004): nasevan alun jälkeen ajaudutaan jännitystä laimentavaan zombilahtailuun.

Huolimatta jykevästä johtajazombista, valkoisesta zombitiikeristä ja hilpeistä musiikkivalinnoista katsojan silmät alkavat sumentua.

Tig Notaro vaihdettiin osin digitaalisin keinoin helikopterilentäjän rooliin, kun sen alkuperäiseen esittäjään Chris D'Eliaan kohdistui syytteitä seksuaalisesta ahdistelusta.