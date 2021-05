Euroviisujen finaaliin päässyt yhtye ymmärsi, miten annostella kapina houkuttelevaksi tuotteeksi, kirjoittaa toimittaja Tero Kartastenpää Rotterdamista.

Rotterdam

BlInd Channelille Euroviisujen semifinaalikeikka oli ensimmäinen sitten helmikuisen Uuden musiikin kilpailun.

Vai voiko kummassakaan tapauksessa puhua keikoista. Ehkä kyse on enemmän ”keikkamaisuuden” esittämisestä. Siinä helsinkiläis-oululaiset ovat olleet erityisen innokkaita.

Blind Channelissa yhdistyy startup-yrittäjän pakottava tarve luoda bändistä skaalautuva monikanavainen tuote, jossa samalla kuitenkin säilyy alkuperäisen "rock-yhtyeen” lupaus vaarallisuudesta.

Se tarkoittaa sopivissa määrin brändiin annosteltua tarkkailuluokkalaisen käytöstä: näennäistä auktoriteettivastaisuutta ja kaljanjuontitarinoita.

Strategia on jo poikinut levytyssopimuksen ja monta myytyä hu-hu-hupparia. Lauantaina konsepti pitchataan kaikille Euroviisujen finaalia katsoville kuluttajille.

Jättikeikalle pääseminen on pandemia-aikana harvinaista, eivätkä olosuhteet ole erityisen rentoutuneet.

Viisuyleisölle ei kannata olla kovin kateellinen, sillä näissä kisoissa tärkeintä on se, että ne on onnistuttu järjestämään. Hauskuus on tänä vuonna toissijaista.

Yleisö on lopulta vain lavaste miljoonille lähetettävässä televisiolähetyksessä. Kun televisiointia seuraa Rotterdamin Ahoy-areenan katsomossa, huomion vievät esiintyjien sijaan mehiläismäiset siivoojat ja ohikiitävät lavalle kärrättävät rakennelmat.

Niillä luodaan mahtipontisuus kotikatsomoihin, ei permannolle.

Lavan on suunnitellut saksalainen Florian Wieder, joka on piirtänyt edellisvuosien viisuihin useita muitakin lavoja. Taustalla olevalla led-näytöllä on 52 metriä leveyttä ja 12 metriä korkeutta. Sillä saa aikaan kolmiulotteisuuden tuntua, erityisesti, kun käytössä ovat suuret, läpinäkyvät lisänäytöt.

Ahoylla tuntuu hetkittäin, että istuisi televisiolähetyksen sisällä.

Blind Channel ei lähtenyt kinaamaan EBUn kanssa keskisormimääräyksestä: sitä ei näytetä.

Jo pelkkä keskisormikapina tuntuu hieman lapsekkaalta, ja erityisen laimeaa siitä tekee järjestäjätahon totteleminen.

Varsinkin, jos vertaa vuoteen 2019, Israelin Tel Avivissa järjestettyihin kisoihin, joissa Islannin ehdokkaat vilauttivat tiukasti piilottamaansa Palestiinan lippua suorassa lähetyksessä.

Bändi on keskittynyt ottamaan suuren osan lavaneliömetreistä käyttöön, ravaamaan edestakaisin kuin oravanpoikaset.

Vaikka koreografia ei ole erityisen omaperäinen, sitä on yllättävän virkistävää katsella aikana, jona kirmaaminen on käytännössä kielletty.

Alkukevään aikana ehti tosin herätä epäilys, onko Blind Channelin korona-angsti vanhentunutta, kun Euroopassa vaikutti lähenevän pandemiasta vapautuva kesä.

Katkeransuloisaa kyllä, turhautuminen on vielä ajankohtaista.

Toisaalta rajoitukset yhdistävät ihan uudella tavalla.

On kai jonkinlaista, ainakin harvinaista, yhteisöllisyyttä sekin, että pääsee samaan telttaan eri maiden kansalaisten kanssa, joiden kaikkien nenään on tungettu kirvelevä testitikku.

Tai sitten on yhteisöllisempää myöntää, kuten oululais-helsinkiläiset sanovat: ”Vituttaa”.

