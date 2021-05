Kirjoituksissa yhdys­valtalaisista kausi­työn­tekijöistä kertovasta Nomadland- elokuvasta on usein keskitytty siihen, että se kuvaa uudenlaista köyhyyttä.

Chloé Zhaon palkitussa elokuvassa tyhjän päälle joutuneet ihmiset kiertelevät maata asuntoautoilla tekemässä töitä siellä, missä niitä milloinkin löytyy, verkkokaupan keräily­varastoista sokerijuurikas­pelloille.

Suuri osa väestä on eläkeiässä, mutta jostain syystä eläke ei riitäkään elämiseen. Esimerkiksi elokuvan päähenkilö Fern on jäänyt leskeksi, ja kun asuinkaupungin päätyöllistäjä lopettaa toimintansa, kaupunki tyhjenee ja kotitalo muuttuu arvottomaksi.

Siitä alkaa Fernin matka.

Tavallaan se vaikuttaa sattumanvaraiseltakin liikkumiselta kausityöstä toiseen. Tavallaan se on kuitenkin myös määrätietoista matkaa yhdestä elämän- ja mielentilasta toiseen. Hänestä tulee vapaa.

Vapaus on yhdysvaltalaisille tärkeä teema, vaikka suhtautuminen siihen tuntuu usein sekä abstraktilta että ristiriitaiselta.

Monesta tuntuu tärkeältä saada vapaasti kantaa automaattiasetta, mutta opiskeluun tai terveydenhuoltoon ei ole mahdollisuutta. Eniten vapautta näyttää olevan niillä, joilla on seinät aina turvallisesti ympärillä.

Populaarikulttuurissa siihen on suhtauduttu kyselevämmin. Freedom is just another word for nothing left to lose, kuuluu Kris Kristoffersonin klassikkosanoitus. Todellinen vapaus on myös irrallisuutta, turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Mutta on se muutakin, myös Nomadlandissa.

Itse huomasin tämän vuosia sitten Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitillä. Siellä oli paljon niitä, joita kuljetti uskonnollinen vakaumus, samoin reippaita saksalaiseläkeläisiä kävelysauvoineen. Mutta oli myös niitä, jotka vain vaelsivat.

Heihin silmäni kiinnittyi, ja samalla tunsin, että jokin ajattelussani avartui. Tajusin, että elämän ei välttämättä tarvitse olla aidattua ja turvattua, jotta se olisi hyvää. Ei sellainen vapaus välttämättä helppoa ole, mutta arvokasta se voi silti olla.

Myöhemmin olen huomannut, että vapaus voi olla myös addiktoivaa. Siihen voi jäädä kiinni kuin viinaan.

Niin käy Fernillekin. Kun on tottunut puhumaan lähinnä itsekseen, voi olla vaikea osallistua päivälliskeskusteluihin, eikä pedatussa sängyssäkään enää oikein osaa nukkua.

Siksi pitää lähteä. Etsimään työtä, mutta etsimään myös jotain, minkä ehkä löytää vain itsekseen, irrallaan kaikesta muusta.