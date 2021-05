Risto Miettinen luotaa esikoisteoksessaan rikosliigasta paenneen miehen mieltä.

Risto Miettisen esikoisromaani saa lukijan miettimään, mistä pahuus on lähtöisin.

Romaani

Risto Miettinen: Petturi. Aula & Co. 260 s.

Mies palaa vanhoille kotiseuduilleen Pohjois-Karjalaan. Ei tarvitse kuin kuurata vanha mökki ja panna savusauna sihisemään luonnon keskellä.

Ei hän sentään juo kaljaa auringonnousuun. Rentoutuu kuitenkin hyvin rankan elämän jälkeen.

Näin alkaa Risto Miettisen esikoisromaani Petturi. On kevät, luonto alkaa herätä, mikä saa kertoja Mikaelin peräti lyyrisiin tunnelmiin: ”Usvapatja tiivistyy lahden yläpuolelle ja nielaisee vastapäisen niemen.”

Siihenastinen elämä on ollut jotain aivan muuta. Ensin Mikael on värvätty Balkanille sotimaan. Ei oikein selvä, mille puolelle, mikä lienee tarkoituskin. Umpihullua touhua se on joka tapauksessa. Mikael päätyy sinne, koska muutakaan ei oikein eteen aukea.

Poliisiopistokin päättyy heti ensimmäisenä iltana ryyppyreissuun.

Pohjoiskarjalaiseen maisemaan kuitenkin ilmaantuu harmaa pakettiauto muistuttamaan entisestä elämästä. Ja kertoja pettää luottamuksen, jonka lukija on saanut häntä kohtaan. Rikollinen hallitsee yhä hommassa.

Miettinen luo taitavasti kontrastia entisen ja nykyisen elämän välille.

Muutkin saavat näkökulmansa: virolaiset ja venäläiset rikollisliigat vehkeilevät keskenään ja muittenkin kustannuksella.

Ei oikein selviä, mitä on tekeillä. Nämä jaksot eivät suju Miettiseltä yhtä hyvin kuin vaikkapa kuvaus siitä, että kouluaikainen ihastus tulee käymään.

Kotikylän koulun kaunein tyttö menikin onnettomaan avioliittoon lääkärin kanssa. Ja kas vain, lääkäri on ollut epämääräisissä hommissa Virossa. Joten ei liikuta pienissä vaan peräti suljetuissa piireissä.

Miksi Mikael ylipäänsä lähti värvääjän matkaan helsinkiläisestä baarista? Hän ei tiedä itsekään. Ehkä sen kysymyksen äärelle on hyvä hiljentyä hetkeksi. Mikä ajaa ihmisen joskus järjettömiin ratkaisuihin?

Virolaisen liigan asianajaja tarjoaa selitykseksi sattumaa: sitä vain yhtenä aamuna kääntyy työmatkalta tutulta kulmalta toiseen suuntaan, ja elämä menee uusiksi.

Mikael tahtoo kuitenkin eroon pestistään rikollisten riveissä. Vaikka hän sanoo olevansa kuin virta, joka kasvattaa uhoaan alajuoksua kohti, on sentään liikaa, kun toimenkuvaan pitäisi kuulua petturin lopettaminen.

Joten Mikael ryhtyy itsekin petturiksi ja ottaa hatkat. Juuri siitä Miettinen rakentaa hyvän, tosin turhankin väkivaltaisen rikosdraaman: lopulta useampikin auto lähestyy hänen piilopirttiään.

Parhaimmillaan Petturi yltyy luotaukseksi pimeään bisnekseen ja juoniin. Dekkareiden sijaan se tuo mieleen John Le Carrén, joka kylmän sodan jälkeisissä kirjoissaan esitteli vakoilun varjolla rikollisen bisneksen monia muotoja.

Yhtä reheviä henkilökuvia Miettinen ei tosin saa aikaan, vaikka hyviä ituja on alullaan. Sen sijaan voi lukea kertojan pohdintaa omasta kieroon kasvaneesta elämästään, kaipuusta kylmästä menosta pois.

Romaani tuntuu jäävän kesken. Mitä Mikaelia jahtaavien konnien päässä lopulta liikkuu?

Lopetus tuntuu silti harkitulta ratkaisulta. Tässä rikosromaanissa ei ole lopetusta, joka sitoo kaiken kauniisti yhteen. Se jää häiritsemään lukijaa ja pakottaa hänet miettimään, mistä pahuus onkaan lähtöisin.

Ja kuka on turvassa?

