Blind Channelin upean viisuesityksen takana on jättitiimi, joka on pensselöinyt jo satoja keskisormia – Näin Suomen esitys syntyi

Suomen euroviisuedustaja Blind Channelin esitystä on valmisteltu kuukausia. Yksityiskohdat on mietitty kohdilleen, oli sitten kyse esityksen koreografiasta, visuaalisesta ilmeestä, laulusta tai muusikoiden stressinsietokyvystä.

Suomen euroviisuedustaja Blind Channel vakuutti torstai-iltana nähdyssä toisessa semifinaalissa kaikki.

Tuomaristo ja äänestäjät valitsivat itsevarmasti esiintyneen yhtyeen visuaalisesti näyttävän esityksen lauantain finaaliin.

Myös paikan päällä Rotterdamin Ahoy-areenalla yleisö kannusti Suomea poikkeuksellisen raivokkaasti. Kun ilmoittamatta oli vielä yksi finaalimaa, yleisö huusi kuorossa: ”Finland, Finland, Finland.”

Tv-katsojille näkyi vain bändin jäsenten suoritus, mutta taustalla on valtava tiimi, joka on työstänyt esitystä kauan.

HS kysyi muutamilta Blind Channelin esitystä tekemässä olleilta, kuinka yhtyeen onnistunut esitys syntyi ja mitä kaikkea sen tekeminen on vaatinut.

Blind Channelin esitystä on valmisteltu jo kuukausia.

Show’n suunnittelu alkoi oikeastaan jo viime lokakuussa, kun Uuden musiikin kilpailun (UMK) viisihenkinen luova ryhmä ideoi kaikkien UMK-ehdokkaiden esitykset.

”Ne kaikki suunniteltiin jo sillä vinkkelillä, että kun joku niistä Rotterdamiin lähtee, esitys on vähän ehostettuna jäljennettävissä euroviisulavalle”, visuaalinen pääsuunnittelija Ari Levelä kertoo.

Show’n kirkastaminen Rotterdamiin tarkoitti kuvakäsikirjoituksen tarkentamista. Jokainen viisumaa tekee sen itse – muun muassa kuvaa esimerkkivideon esityksestä ja lähettää tarkat ohjeet kuvakulmista, taustavideon käytöstä ja valoista Euroviisujen ohjaajalle.

”Jokainen askel, katse ja tunne on tarkkaan mietitty esityksen koreografiassa”, Levelä kertoo.

Rotterdamin semifinaalissa Blind Channelin energisessä esityksessä nähtiin kunnon ilotulitus.

”UMK:n esityksessä oli pommeja, mutta sanoin bändille, että jos hoidatte itsenne Rotterdamiin, paukut kovenevat. Siellä on paljon isompi halli, niin voi savustaa.”

Katso Blind Channelin esitys alla olevalta videolta:

Blind Channelin vahvuus on Ari Levelän mukaan Blind Channel itse.

”Ne tyypit ja se energia pystyvät helposti täyttämään isommankin lavan. Olen kuullut, että meidän pojista tykätään Rotterdamissa, koska he erottuvat joukosta edukseen. Olen heistä tosi ylpeä, sillä he ovat tehneet valtavan duunin ja treenanneet tosi paljon. Parin viikon aikana esitys on mennyt huikeasti eteenpäin”, Levelä sanoo.

Lavashow’n suunnittelusta ovat vastanneet Ari Levelän lisäksi sisältöpäällikkö Elias Koskimies, lavastussuunnittelija Sanna-Mari Pirkola, ohjaaja Juhis Valtonen ja koreografi Reija Wäre. Heidän lisäkseen euroviisutiimiin kuuluu muun muassa pukusuunnittelijoita, maskeeraaja ja laulunopettaja. Vastaava tuottaja on Anssi Autio.

Jos bändillä on niin vahva oma look kuin Blind Channelillä, puvustuksen miettiminen ei ole vaikeaa. Myös musiikkigenre, biisi ja jokaisen bändiläisen oma tyyli olivat asioita, joiden varaan ulkoasua rakennettiin, kertoo Nina Jatuli. Hän vastaa Suomen euroviisuedustajan puvustuksesta yhdessä Elina Larion kanssa.

Puvustaja Nina Jatuli

”Luojan kiitos meitä on kaksi, kun jätkiäkin on kuusi”, Jatuli nauraa puhelimeen Rotterdamissa.

Semifinaalin jälkeisenä aamuna Suomen delegaatio on herännyt hotellissa aikaisin, sillä Blind Channelin jäsenet ovat matkanneet koronatestin kautta areenalle harjoituksiin jo ennen kello yhdeksää.

”Puvustuksen suunnittelu sujui alusta lähtien tosi hyvin bändin kanssa. Heillä on niin paljon pitkää tukkaa ja he liikkuvat niin paljon, että päätimme pelata silueteilla. Myös takavalo lavalla on niin tiukka, että mikään piiperrys ei näy”, Jatuli kertoo.

Jokaiselle Blind Channelin jäsenelle rakennettiin oma hahmo ja tyyli. Ajatuksena oli, että he ovat erilaisia, mutta silti selvästi samaa porukkaa.

Laulaja Niko Vilhelmin asuun haettiin hieman löysää rap-estetiikkaa muun muassa tiputetulla haaravälillä. Laulaja Joel Hokan siluetista taas tehtiin pelkistetympi ja perinteisellä tavalla rockimpi, sillä hänellä on paljon tatuointeja, jotka vievät huomiota.

Niko Vilhelmillä ja Joel Hokalla on toisistaan poikkeavat tyylit. Joonas Porkolle (takana) lisättiin kaulukset suojaamaan kaulaa.

Basisti Olli Matelan tyyli on siistimpi, muttei hänkään ole mikään sliipattu pukumies, ja kosketinsoittaja Aleksi Kaunisveden paitaan tehtiin detaljeja laserleikkauksella. Koska rumpali Tommi Lallista näkyy lähinnä vain yläosa, hänen asuunsa tehtiin hieman valjasmaiset yksityiskohdat olkapäille.

Kitaristi Joonas Porkon esiintymistyyli on niin vauhdikas, että se vaatii vaatteilta erityisiä ominaisuuksia.

”Joonas heiluu ja pyörittää kitaraansa niin paljon, että hänen takkiinsa piti lisätä kaulukset suojaamaan kaulaa. Mitään remeliä ja rensseliä ei voi olla, jottei hän jää kiinni mihinkään”, Jatuli kertoo.

Blind Channel eli basisti Olli Matela (vas.), kosketinsoittaja Aleksi Kaunisvesi, kitaristi Joonas Porko ja rumpali Tommi Lalli. Edessä Niko Vilhelm (vas.) ja Joel Hokka.

Puvustustiimille Euroviisut ovat tiukka koitos.

Jokaisten harjoitusten jälkeen vaatteet huolletaan, höyrytetään ja niistä poistetaan tahrat.

Ja jälkimmäinen viekin tänä vuonna aikaa. Kun järjestäjätaho kielsi Blind Channelia näyttämästä keskisormea, bändin pojat keksivät maalata keskisormensa punaisiksi.

Jatulia naurattaa, kun hän ajattelee, miltä bändi olisi näyttänyt, jos he olisivat esiintyneet valkoisissa vaatteissa, kuten bändi vielä joitakin vuosia sitten teki.

Nyt nuoret miehet eivät ole värjäytyneet kokonaan pinkeiksi, mutta sormista tarttuneen punaisen värin puhdistamisessa on silti urakkaa. Vaikka sormet maalataan mahdollisimman lähellä lavalle menoa ja pirtulla laimennettu ihoväri kiinnitetään parin kiinnityssuihkeen avulla, väriä on joka paikassa.

”Vaihdoin juuri Joelin valkoiset kengännauhat uusiin. Yöllä hotellin tunnelmavalaistuksessa onkin aikamoinen homma yrittää etsiä punaisia läikkiä mustista vaatteista”, Jatuli kertoo.

Haastavaksi homman tekee myös se, että tiukkojen koronatoimien Ahoy-areenalla käsiä tietenkin desinfioidaan koko ajan. Pensselöitäviä sormia siis riittää, kertoo Jatuli, joka ei osaa enää edes laskea, kuinka monta sataa keskaria on reissun aikana maalannut.

Maskeeraaja Tarja Nylander vastaa puheluun Rotterdamista hieman uneliaana. Hän on yrittänyt levätä hetken ennen seuraavaa koitosta.

”Täällä pitää yrittää nukkua silloin kun ehtii”, Nylander sanoo.

Tarja Nylander maskeeraa laulaja Niko Vilhelmiä.

Torstain semifinaalin työpäivä oli pitkä. Maskeeraus aloitettiin aamukymmeneltä, ja finaalin jälkeen hommat saatiin pakettiin vasta puoli kahden maissa aamuyöstä.

Harva tulee ajatelleeksi, miten paljon rock-bändin ulkoasua on harkittu etukäteen. Takana on ollut tarkka suunnittelutyö koko tiimin kesken. Nylanderin mukaan lopputulos syntyi yhteistyössä kampaaja-maskeeraaja Oona Kausteen ja bändin jäsenten kanssa, mutta toki aivan kaikki on mietitty kokonaisuutena lavastusta, valoja ja puvustusta myöten.

Pientä hienosäätöä on tehty matkan varrella.

”Meikit ovat vähän lisääntyneet. On lisätty vähän tummempaa väriä silmiin. Samoin hiusten sävyjä on muutettu, niin että ne sopivat paremmin valojen kanssa.”

Joel Hokan hiuksia on vaalennettu ja Niko Vilhelmin hiuksia puolestaan tummennettu. Kitaristi Joonas Porkon kiharapehkoon on lisätty aavistus harmaata.

”Eihän tällaista katsojat välttämättä huomaa, mutta meille tällainen hienosäätö on osa kokonaisuutta”, Nylander sanoo.

Joel Hokka ja Nylander halusivat yhdessä pohtia jotain vähän erikoisempaa lisäsäväystä maskiin, ja Hokka kehitteli idean mustaksi maalatusta kädestä.

Joel Hokalla on musta käsi.

”Lähdettiin tekemään sitä mustan maitoliiman ja vesivärin kanssa, mutta piti myös ajatella sitä, miten väri pysyy paikallaan koko pitkän päivän. Lopulta käteen lisättiin lateksipala, joka tuo siihen erilaista kiiltoa ja mattasävyjä.”

Idea punaisesta sormesta oli Niko Vilhelmin. Sitä kokeiltiin ensimmäisen kerran käytännössä ensimmäisissä harjoituksissa ja todettiin heti toimivaksi.

Myös Aija Puurtinen on työskennellyt Suomen euroviisuedustajien kanssa jo kuukausien ajan.

Blind Channelin äänivalmentajana toimiva Puurtisen mukaan Euroviisuihin valmistautuminen on ollut lähinnä hienosäätöä, sillä yhtye osaa kappaleensa. Hänen tehtävänsä on ollut saada esitys toimimaan entistä paremmin suorassa televisiolähetyksessä.

Yksi tärkeimmistä treenauksen kohteista on ollut laulun yhdistäminen koreografiaan. Esityksessä on energia korkealla, mikä asettaa haasteita Nikon ja Joelin äänenkäyttöön.

”Siinä on pomppimista ja paljon dynaamisia vaihteluja. Ja hypyn jälkeen täytyy heti pystyä laulamaan”, Puurtinen selittää. ”Harjoittelimme sitä, että laulussa ei tapahdu heilahduksia vaikeimpienkaan kohtien aikana.”

Aija Puurtinen on konkari suomalaisten euroviisuesiintyjien taustajoukoissa. Hän on istunut UMK-tuomaristossa ja valmentanut muitakin esiintyjiä karsintoihin. Päivätöissä Honey B -yhtyeen keulakuva työskentelee Sibelius-Akatemiassa pop- & jazzlaulun lehtorina ja musiikkikasvatuksen ainejohtajana.

Puurtinen olisi itse saattanut olla Suomen viisuedustaja 1990-luvulla, kun hänelle tarjottiin Kari Sallin kappaletta Bye Bye Baby. Puurtinen kuitenkin kieltäytyi ja kappaleen esittivät Virpi ja Katja Kätkän duo CatCat.

Aija Puurtinen

Puurtinen kertoo, että laulajat saivat eniten harjoitusta, mutta että koko kunnianhimoinen yhtye osallistui yleensä viikonloppuisin Pasilassa pidettyihin harjoituksiin. Yksi paljon harjoiteltu kohta on Joelin herkkä ja lyyrinen osuus, jossa tämä asettuu kyykkyyn kameran eteen ja luo siihen vetoavan katseen.

”Mielestäni laulut kuulostavat tällä hetkellä levyversiota paremmilta", Puurtinen kertoo.

Niko Vilhelmille esityksen vaikein kohta on kappaleen lopussa lopussa kuultava valtavan pitkä huuto, joka toimii koko esityksen kliimaksina.

"Kaiken juoksemisen jälkeen laulajan täytyy pystyä rauhoittumaan parissa sekunnissa, mikä vaatii yleiskuntoa. Harjoituksissa juoksimme ympäri salia Pasilassa."

Oman haasteensa antaa tietysti stressi. Esiintyjien täytyy tottua siihen, että pulssi on korkealla. Puurtinen kertoo, että UMK:n kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus käydä keskustelemassa psykologin kanssa, ja osa tilaisuutta käyttikin.

Finaalissa Blind Channelin kohtaamat paineet ovat luonnollisestikin kotiareenaa korkeammalla.

"Onneksi he ovat kokeneita kavereita, jotka tuntevat kiertämiseen kuuluvat stressitekijät", Puurtinen sanoo. ”Mä sanoin kundeillekin, että heidän lähtötasonsa on niin hyvä, että esitys toimii, vaikka he vähän alisuoriutuisivatkin. Itse en siis jännitä esityksessä oikeastaan mitään. Blind Channel on panostanut esitykseen todella paljon, ja ryhmänä he ovat myös toistensa paras henkinen tuki."

Puurtinen laittoi yhtyeelle Hollantiin mukaan selviytymisoppaan. Siinä kehotettiin ottamaan mukaan muun muassa apteekista ostettava vesipiippu, joka estää laulajien limakalvoja kuivumasta lentokoneen ja hotellin kuivassa ilmassa. Mukana oli myös erilaisia ääniharjoituksia.

Alkoholinkäytössä hän ei käy aikuisia miehiä neuvomaan.

”Mä en ole heidän äitinsä. Mutta kahdeksalta aamulla pitää olla valmiina harjoittelemaan. Onhan se selvä, että finaalipaikkaa täytyy päästä juhlistamaan. Onneksi nuoret miehet myös palautuvat nopeasti.”