HS etsii sanoitukseltaan parasta kappaletta. Voit lähettää oman mielikappaleesi meille jutusta löytyvällä lomakkeella. Kappaleen täytyy olla julkaistu kuluvan vuosituhannen puolella.

Tätä vuosituhatta on kuljettu kaksi vuosikymmentä ja on aika etsiä 2000-luvun paras suomalainen sanoitus.

Mikä on se kappale, jonka sanoittaja on iskenyt syvimmälle yhteiseen tajuntaan?

Mitä laulua lauletaan iltanuotiolla, mikä laittaa herkistymään häissä, mitä tanssitaan aamuun asti jatkoilla? Mikä lohduttaa jätettyä tai antaa toivon vanhempansa menettäneelle?

Tässä äänestyksessä kappaleen (ja sanoituksen) ensijulkaisun on siis täytynyt tapahtua 1.1.2000 jälkeen. Mukaan eivät tällä kertaa pääse Viidestoista yö, Murheellisten laulujen maa, Ikkunaprinsessa, Satumaa eikä edes Satumaatango. Pois rajautuvat myös useimmat Leevi and the Leavingsin ja Ultra Bran kappaleet.

Silti 2000-luvun genrevalikoima on kenties laajempi kuin koskaan aiemmin suomalaisen musiikkihistorian aikana. Tällä vuosituhannella on kuunneltu rockia, poppia, räppiä, iskelmää ja lukuisia muita musiikinlajeja. Valittavana on Anssi Kelan koko itsenäinen tuotanto ja hienoja lyriikoita niin Maija Vilkkumaalta, Samuli Putrolta, Edu Kettuselta kuin J. Karjalaiseltakin.

Yhtä lailla upeita sanoituksia ovat tehneet vaikka Mariska, Vesta, Toni Wirtanen, Juha Tapio, Chisu, Paula Vesala, Matti Johannes Koivu, Laura Moisio, Vilma Alina, Aki Tykki, Tiina Vainikainen, Risto, Janne Rintala, Lilli Loiri-Seppä, Saara Törmä, Sanni, Ellinoora, Timo Kiiskinen ja kokonainen rivistö mahtavia räppäreitä.

Suuria hittejä riittää: Rakkaus on sinivalkoinen, Palavaa vettä, Missä muruseni on, Ikuinen vappu, Tein kai lottorivini väärin, Keinu, Timantit on ikuisia, Teit meistä kauniin, Elefantin paino, Jättiläinen, Nummela, Eipä tiennyt tyttö, Pahempi toistaan, Hulluuden Highway, Kesäyö, Säännöt rakkaudelle, Puhu äänellä jonka kuulen, Vesireittejä, Mä annan sut pois, Sinä ansaitset kultaa, Mä hiihdän, Siniset tikkaat ja Lautturi.

Sitten on lukematon joukko niitä kappaleita, joiden sanoitukset olisivat ansainneet tulla paljon suuremman joukon kuultaviksi. On haikeita tuokiokuvia, tarttuvia sloganeita, kekseliäitä kertosäkeitä, huimia rinnastuksia ja eeppistä tarinankerrontaa.

Ja joskus yksi hieno rivi keskellä kappaletta saattaa pysäyttää sydämen. Sellainen on esimerkiksi Aili Järvelän kappaleessa Roihuvuori (2020).

Otatko kahvia vai teetä / mä oisin halunnut vaan sut

Epäilemättä äänestyksessä korostuvat nelikymppisten ja sitä nuorempien syvimmät kokemukset. Teoston tutkimuksessa selvisi, että suomalaisten suosikkisanoitukset jakautuvat tasaisesti eri vuosikymmenille, mutta kaikkein useimmin kärkeen päätyvät laulut, jotka on julkaistu kuulijan ollessa noin 20-vuotias.

Suomalaisten musiikinkuuntelun muutoksia pitkään tutkineen tutkijastrategi Kari Tervosen analyysin mukaan valtaosaa suomalaisten suurimmista suosikkisanoituksia yhdistää runollinen kauneus, hyvä maku ja koskettavuus. Vain muutama prosentti nimeää suosikkitekstikseen poliittisesti tai uskonnollisesti kantaaottavan tekstin, ja vain hieman useampi huumorikulmasta liikkeelle lähtevän sanoituksen.

Se tilastoista, nyt on sinun vuorosi.

Kerro meille, mikä on sinun mielestäsi 2000-luvun paras suomalainen sanoitus.