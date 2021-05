Maisema ja luonto ovat keskeisiä tekijöitä Taylor Sheridanin trillerissä Those Who Wish Me Dead.

Toiminta

Those who wish me dead

Ohjaus Taylor Sheridan, pääosissa Angelina Jolie, Finn Little, Jon Bernthal ja Nicholas Hoult. 100 min. K16. ★★

Taylor Sheridan on amerikkalaisen elokuvan ja television monitoimimies: käsikirjoittaja, tuottaja, ohjaaja ja toisinaan näyttelijäkin.

Tunnetuin hän on toistaiseksi käsikirjoittajana, muun muassa kahdesta huumerikollisuusaiheisesta Sicario-elokuvasta, tv-sarjasta Yellowstone ja nykywesternistä Hell or High Water (2016).

Sheridanin sydämenasia on Yhdysvaltojen alkuperäisasukkaiden oikeudet ja niitä hän on korostanutkin sekä Yellowstonessa että kirjoittamassaan ja ohjaamassaan elokuvassa Wind River (2017).

Maisema ja luonto ovat myös olleet keskeisiä tekijöitä Sheridanin teoksissa, niin myös hänen uutuudessaan Those Who Wish Me Dead.

Those Who Wish Me Dead tuo myös Angelina Jolien takaisin meidän valkokankaillemme. Joliehan on viime vuosina lähinnä ohjannut ja tehnyt äänirooleja lastenanimaatioihin.

Viime vuonna hän näytteli lasten paosta satumaailmaan kertovassa elokuvassa Come Away, jota ei meille tuotu, mutta joka on vuokrattavissa tai ostettavissa muutamasta suoratoistopalvelusta.

Rikollisia pakeneva kirjanpitäjä on viemässä pientä poikaansa Connoria (Finn Little) turvaan Floridasta Montanaan kun palkkatappajat väijyttävät heidät.

Kirjanpitäjä kuolee, mutta Connor pääsee pakenemaan metsään, jossa hän törmää paikallisessa palotornissa päivystävään, menneisyytensä traumoista kärsivään palontorjuja Hannahiin (Jolie).

Yhdessä Hannah ja Connor pakenevat paitsi palkkamurhaajia, myös heidän sytyttämäänsä valtavaa metsäpaloa.

Tuottamassaan, ohjaamassaan ja osin käsikirjoittamassaan elokuvassa Sheridan ei nyt viljele sen kummempia teemoja, vaan tyytyy tekemään jäntevää ja taloudellista toimintatrilleriä, jossa ei ole tyhjäkäyntiä.

Valitettavasti hän ei tuo tarinan kehyksiin liioin mitään tuoretta tai yllättävää, joten kokonaisuutena Those Who Want Me Dead on varsin tavanomainen elokuvatrilleri.

Päähenkilökin on lukuisista toimintaelokuvista tuttu ammattilainen, joka saa tilaisuuden korjata todellisia tai kuviteltuja menneisyyden virheitä.

Brittinäyttelijöiden Aidan Gillenin ja Nicholas Houltin tulkitsemiin palkkamurhaajiinkaan ei ole liitetty mitään sen kummempia luonnekuvia. Gillen ja Hoult tekevät työnsä rutiinilla kuten myös Jolie.

Kiinnostavin hahmo on oikeastaan paikallisen apulaissheriffin mustaihoinen vaimo, joka näyttää urbaanille palkkatappajalle missä Montanassa mennään.