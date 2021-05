Euroviisujen finaalissa esiintyvillä Italian Måneskinilla ja Suomen Blind Channelilla on sama päämäärä: saada näkyvyyttä itselleen ja rockille.

Rotterdam

Italiaa Euroviisuissa edustava Måneskin tekee aivan erilaista musiikkia kuin Blind Channel, mutta kisassa yhtyeet ovat liitetty samaan kategoriaan. Soittimiaan soittavat bändit ovat Euroviisuissa harvinaisia.

Ja lauantaina nämä kaksi soittimiaan soittavaa bändiä ovat toisiaan vastassa Euroviisujen finaalissa.

Jos Suomen Dark Side on tyylipuhdas retrokappale 2000-luvun alun nu metalista, Måneskinin Zitti e buoni on sekoitus Zucchero-pehmorockia ja pehmennettyä Led Zeppeliniä.

Päähahmo Damiano David esiintyy usein Suomi-tyyppien tapaan goottien mustissa erikoisvaatteissa, mutta muu bändi on hakenut vaatteensa isosta laarista nimeltä ”rock”. Euroviisuissa heillä on yhtenäiset, kireät asut, joissa yhdistyy glam-rock ja sadomasokismi.

Italian nelikko saapuu aikataulusta myöhässä ja heitä seuraa delegaatio, joka kuvaa keskustelua. Rotterdamin Ahoy-areenan haastattelukoppi muistuttaa enemmän kuulusteluhuonetta kuin rock-klubin takahuonetta.

Haastatteluja riittää, koska Italia on yksi ennakkosuosikeista. Puhetta pitävät yllä bändin basisti Victoria De Angelis ja androgyyni solisti Damiano David. Rumpali Ethan Torchio ja kitaristi Thomas Raggi nyökyttelevät.

Italiaksi Euroviisuissa esiintyvälle yhtyeelle englanti ei ole kielimuuri. Yhtye on levyttänyt kappaleita myös rockin peruskielellä.

”Jos kaikki seuraavat sääntöjä, pysymme turvassa”, solisti Damiano David sanoo.

Hän ei viittaa rock’n’rolliin vaan tiukkojen koronarajoitusten noudattamiseen. Kapina ei auta pandemiaa vastaan.

Måneskin-yhtye Euroviisujen avajaisissa. Basisti Victoria De Angelis pitää kädessään Tanskan lippua, sillä hän on puoliksi tanskalainen. Måneskin tarkoittaa kuunsädettä. Kuva: Soeren Stache / DPA

Rock-bändit eivät juuri näy Italiassa, he kertovat. Ainakaan jos uraa ei ole aloitettu jo 1980-luvulla.

”Yritämme näyttää, että rock-musiikki voi nousta listojen kärkeen”, Damiano David sanoo.

Opiskelukavereiden muodostama bändi nousi kuuluisuuteen X Factor -ohjelmasta vuonna 2017, ja heidän jälkeensä ohjelmassa on nähty aiempaa enemmän bändejä.

He toivovat, että nuoret alkaisivat soittaa soittimia konemusiikin tekemisen sijaan.

Italia on Blind Channelin suosikki, koska se on kisojen toinen rockbändi. Näin suomalaiset ovat toistaneet haastatteluissa useita kertoja.

”Meidän missiomme on aina ollut tuoda rockmusa takaisin mainstreamiin, ja nyt meillä on siellä kaveri tekemässä sitä meidän kanssa. Se on aika iso juttu”, Blind Channelin laulaja Joel Hokka sanoo.

”Ja aika iso kaveri”, laulaja Niko Vilhelm sanoo.

Tunne on molemminpuolinen, koska molemmat muistavat mainita toisensa haastatteluissa.

Lopulta Euroviisut ovat Blind Channelillekin toissijaiset kisat. Ainakin näin bändi koki juuri ennen kuin he lähtivät Alankomaihin.

”Meidän intresseissä on aina ollut se, että Blind Channelista tulee maailman suurin rockbändi, ei se että Suomesta tulee euroviisumenestys”, Hokka sanoi.

”Meidän intresseissä ei ole mennä tekemään palvelusta ihmisille.”

Katso alla olevalta videolta Måneskin-yhtyeen virallinen viisuvideo:

Finaalissa on kaksi muutakin bändiä. Belgiaa edustaa pitkän linjan yhtye, vuonna 1995 perustettu Hooverphonic krapulasynkistelykappaleellaan The Wrong Place.

Portugalin The Black Mambassa on samaa ylimielisyyttä tai itsevarmuutta – jokainen voi päättää luonteenpiirteen – kuin muissa bändikisaajissa, mutta heidän aikuismaista rakkaustunnelmointiaan voisi soittaa kansanedustajien suosimassa Storyvillessa, ei Provinssirockissa.

Kaikki soittimet tulevat kisoissa taustanauhoilta, mutta silti bändeihin suhtaudutaan ”aidompina” kuin tanssibiisien esittäjiin. Oikeasti monimutkaiset lavarakennelmat ovat katsojalle rehellisempiä kuin lavalle raahatut rummut ja kitarat, joita soittajat esittävät soittavansa.

Katso alta Blind Channelin esitys toisessa semifinaalissa:

Rock-kisa on kuitenkin tosiasia. Spotifyssa maailmanlaajuisesti eniten tämän vuoden viisubiiseistä on kuunneltu Italian kappaletta, mutta Suomi tulee listalla Ruotsin jälkeen kolmantena.

Suomalaisten virallista kisavideota on katsottu Youtubessa 2,4 miljoonaa kertaa, joka ei jää paljon jälkeen Italian 2,7 miljoonasta katselusta.

Perjantaina Italia pysytteli ykkösenä vedonlyöntitilastoissa, mutta Suomi oli finaalipaikan jälkeen noussut seitsemänneksi, kertoi Eurovisionworld.

Italialla on toisaalta lellikkimaiden taakka, koska semifinaaleista läpi päässeet maat ovat jo tulleet suosikeiksi osalle seuraajista. Finaalissa aloittavan Måneskinin pitää hurmata yhdellä kerralla.

Italialaisten mukaan rock-bändien välillä ei ole kilpailua.

”Me olemme ystäviä”, De Angelis sanoo.

”Tärkeintä meille ei ole kilpailu vaan viesti, jonka tuomme”, Damiano David sanoo.

Lausunto voisi olla suoraan Blind Channelin suusta, kun vaan vaihtaisi sanan message tilalle sanan statement.

Viesti ja statement on siis se, että rock voi pärjätä, Euroviisuissakin.

”Me haluamme sanoa, että ole kuka olet, vaikka se ei olisi tavallisin tapa olla. Sitä me ilmennämme myös asuillamme. Yritämme välttää kaikkia sukupuolistereotypioita”, Damiano David sanoo.

Heidän kilpailukappaleensa Zitti e buoni kertoo siitä, että on hyväksyttävää olla erilainen.

”Siamo fuori di testa / ma diversi da loro”, siinä lauletaan.

Se tarkoittaa, että olemme päästämme sekaisin, mutta emme kuten muut.

Nimi kääntyy suomeksi Ole hiljaa ja käyttäydy.

Måneskinille sanottiin uran alussa, että ei kannata tehdä tällaista musiikkia. Siksi he tuntevat tyytyväisyyttä, kun onnistuivat yllättämään Italian voittamalla San Remo -laulufestivaalin – ja ehkä koko Euroopan.

Heillä on kokemusta bändikilpailuista, mutta voittotaktiikkaa heillä ei ole. Paitsi olla autenttinen.

Bändin rumpali Ethan Torchio katsoo silmiin ja sanoo ainoan lausuntonsa.

”Olla itsesi ja soittaa musiikkia, joka edustaa sinua.”

Heitä ei kiinnosta, kuinka korkealla he ovat sijoituksissa, he väittävät. Oleellisempaa olisi löytää tuoreita musiikkimarkkinoita uusista maista.

”Olemme aina keskittyneet näkyvyyspuoleen. Tärkeintä meille on laajentaa fanikuntaamme niin paljon kuin mahdollista. Mutta älä käsitä väärin. Jos voitamme, olemme onnellisia”, Damiano David sanoo.

Bändin suosituimmalla videolla on jo yli 100 miljoonaa kuuntelua. Se on aika paljon.

”Mikään ei riitä meille!” De Angelis sanoo.

”Tavoittelemme tähtiä”, Damiano David sanoo.

Eurovision laulukilpailun finaali TV1 la 22.5. kello 22. HS.fi seuraa finaalia.