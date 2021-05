Laulaja Lady Gaga kuvailee uudessa sarjassa, miten traumaattinen tapahtuma vaikutti hänen elämäänsä.

Laulaja Lady Gaga on kertonut lisää 19-vuotiaana kokemastaan seksuaaliväkivallasta.

Lady Gaga kertoi vuonna 2014 tulleensa raiskatuksi. Nyt hän kertoi Oprah Winfreyn ja Prince Harryn yhteisessä Apple TV+ -sarjassa The Me You Can’t See, että raiskaaja oli musiikkituottaja ja että hän tuli tapahtuneesta raskaaksi.

Asiasta uutisoi The Guardian.

Lady Gaga ei halua nimetä kyseistä musiikkituottajaa. ”En halua edes nähdä häntä enää ikinä.”

”Olin 19-vuotias ja työskentelin alalla ja tuottaja sanoi ’ota vaatteesi pois’ - - ja sanoin ei ja lähdin. Hän uhkasi polttavansa kaiken musiikkini eikä hän lopettanut”, Lady Gaga kertoo.

Laulaja on puhunut aiemmin kärsivänsä traumaperäisestä stressihäiriöstä. Vuonna 2020 hän kuvaili oireitaan:

“En koskaan käsitellyt asiaa ja sitten yhtäkkiä aloin tuntea uskomattoman intensiivistä kipua koko kehossani. Se kipu oli samanlaista kipua, jota tunsin, kun minut oli raiskattu.”

”Ensin se oli täyttä tuskaa, sitten tunnottomuutta, ja sitten olin sairas viikkokausia. Ymmärsin, että se oli samaa kipua jota tunsin, kun tämä henkilö, joka raiskasi minut, jätti minut raskaana vanhempieni talolle, koska olin sairas ja oksensin. Olin sairas, koska minua oli kohdeltu kaltoin ja olin ollut lukittuna studioon kuukausia”, Lady Gaga kuvailee Winfreyn ja prinssi Harryn ohjelmassa.

Kaksi vuotta tapahtuneen jälkeen Lady Gaga julkaisi debyyttialbuminsa The Fame, josta tuli maailmanlaajuinen menestys.

Laulaja on meritoitunut myös näyttelijänä. Hän sai vuonna 2018 Oscar-ehdokkuuden roolistaan elokuvassa A Star Is Born. Lady Gaga näyttelee myös Ridley Scottin tulevassa elokuvassa House of Gucci.