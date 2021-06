Radion sinfoniaorkesteri ja Hannu Lintu ovat kahdeksan vuoden yhteistaipaleellaan saaneet levyillään kuulijat ja kriitikot pyörryksiin.

Sebastian Fagerlund: Nomade, Water Atlas. Altstaedt, Lintu, RSO. BIS. ★★★★★

Magnus Lindberg: Aura, Marea, Related Rocks. Lintu, RSO. Ondine. ★★★★★

Kapellimestari Hannu Lintu on Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina tehnyt sarjan vaikuttavia levytyksiä, joissa uuden musiikin klassikkoteoksia on kuultu tuoreina ja huippuunsa hiottuina tulkintoina. Elokuussa 2013 alkaneen ylikapellimestarikauden aikana on saatu niin nykymusiikista kuin joistakin klassikoistakin lukuisia huippulevytyksiä, jotka ovat saaneet pyörryksiin kuulijat ja kriitikot – samoin kansainväliset palkintoraadit.

Jo yhteistyönsä aluksi syksyllä 2013 Lintu ja RSO peittosivat tuoreella näkemyksellään György Ligetin itsensä valvomat aiemmat levytykset muutamista Ligetin merkittävimmistä teoksista, ja sittemmin Linnun ja RSO:n väkeviä tulkintoja on kuultu esimerkiksi Lutosławskin, Tüürin, Zimmermannin, Berion, Messiaenin ja monen muun nykymusiikkimestarin teoksista. Suomalaiset nyky- ja klassikkosäveltäjät ovat itsestään selvästi kuuluneet Linnun ja RSO:n levytysohjelmistoon.

Linnun ja RSO:n kumppaneina levytysmatkalla ovat olleet suomalaisen nykymusiikin voimalevy-yhtiöt, suomalainen Ondine ja ruotsalainen BIS, joiden uusimmat levyt ilmestyivät juuri kun Linnun kahdeksanvuotinen kausi RSO:n ylikapellimestarina loppuu. Syksyllä hän aloittaa Suomen kansallisoopperan ylikapellimestarina.

Enimmän osan Linnun ja RSO:n yhteislevytyksistä on julkaissut Ondine, mutta Sebastian Fagerlundin teoksia sisältävät levyt ovat BISin kustantamia. Perjantaina ilmestyvällä BIS-levyllä Fagerlundin teoksia on kaksi, Nomade-sellokonsertto (2018) ja Water Atlas -orkesteriteos (2018), ja ne osoittavat Fagerlundin kehittyvän aina vain kiehtovammaksi säveltäjäksi. Fagerlund on noussut säveltäjänä siihen sarjaan, että hänen orkesteriteoksensa ovat tyypillisesti monen orkesterin yhteistilauksia. Niin on myös näiden kahden teoksen laita – ja yksi tilaajista kummassakin on Radion sinfoniaorkesteri.

Sellokonserton soolo-osuuden soittaa taidokkaasti ja innoittuneesti saksalais-ranskalainen sellisti Nicolas Altstaedt, joka löytää sellolleen aina tilaa Fagerlundin värikkäiden ja eloisien orkesteriaiheiden keskeltä. Jotkut säveltäjät jättävät konsertoissa runsaasti soinnillista tilaa soolosoittimille, mutta Fagerlund pitää sellokonsertossaankin orkesterin kimmeltävänä ja dynaamisena. Silti Altstaedtin sello säilyy huomion keskipisteenä kerätessään huomion kiinteään ja laulavaan sointiinsa. Altstaedtin, Hannu Linnun ja RSO:n yhteistyötä on hienoa kuunnella.

Nomade on massiivinen, lähes 40-minuuttinen konsertto, kaikessa laajuudessaan sinfoninen. Linnun ja RSO:n taidot jännitteisten orkesterisointien tulkitsijoina tulevat siinä hyvin esiin, mutta vielä suurempaa sointi-ilottelua on Fagerlundin orkesteriteoksessa Water Atlas.

Se on päätösosa Fagerlundin orkesteritrilogiassa, jossa sitä ennen ovat valmistuneet Stonework ja Drifts – ne kumpikin ovat Linnun ja RSO:n aiemmalla Fagerlund-levyllä (BIS, 2018). Water Atlaksessa orkesterin aiheet kumpuilevat orgaanisesti, ja staattisemmissakin jaksoissa tuntuu kertyvän potentiaalienergiaa, joka muuntuu vääjäämättä lopulta liikkeeksi. Huippukohdissa orkesteri pauhaa myrskyn voimalla.

Tyylillisesti Sebastian Fagerlundin musiikissa on paljon samaa kuin Magnus Lindbergin teoksissa: heidän kirjoittamissaan yksityiskohtaisissa orkesteritekstuureissaan on usein samankaltaista intensiivisyyttä ja sointitasojen limittäisiä kerrostumisia. Edustava esimerkki Lindbergin tuotannossa on orkesteriteos Aura (1994), joka kuuluu nykymusiikin klassikkokaanoniin ja on sitä myötä yksi Lindbergin 1990-luvun merkkiteoksista.

BBC:n sinfoniaorkesteri levytti sen kapellimestari Oliver Knussenin johdolla Deutsche Grammophon -levymerkille vuonna 2000. Nyt Radion sinfoniaorkesteri, Hannu Lintu ja Ondine tuovat markkinoille kilpailevan tulkinnan.

Ondinen levy on tehty konserttiäänityksistä, ja se on sointikuvaltaan ilmavampi kuin Deutsche Grammophonin Aura-levy. Ondinen äänityksessä soinnin avaruus tuo musiikkiin enemmän syvyyttä ja dramaattisuutta kuin DG:llä. Tulkinnallisesti molemmat ovat toki huippuluokkaa, kuten odottaa saattaa, mutta ehkäpä vaaka kallistuisi Linnun ja RSO:n puoleen, jos näistä kahdesta pitäisi valita.

Samanlaista soinnillista vertailua voi tehdä levyn muillekin teoksille. Mareassa (1990) Lintu ja RSO tuottavat uhkeampaa ja syvempää sointia kuin Avanti ja Jukka-Pekka Saraste lähes 30 vuoden takaisella levyllään (Ondine, 1992). Kamarimusiikkiteos Related Rocks soi tässä Emil Holmströmin, Joonas Ahosen, Jani Niinimäen ja Jerry Piipposen soittamana suorastaan orkestraalisesti, kun sitä vertaa Ictus-kamarimusiikkiyhtyeen – jolle Lindberg teoksen sävelsi vuonna 1997 – levytykseen (Megadisc Classics, 1998).

Heart & Hereafter: Collected songs of Samuel Coleridge-Taylor. Elizabeth Llewellyn, Simon Lepper. Orchid Classics. ★★★★

Tässä ei ole kyse Vanhan merimiehen tarinan ja Kublai-kaanin runoilijasta Samuel Taylor Coleridgesta vaan tämän mukaan nimetystä säveltäjä Samuel Coleridge-Taylorista (1875–1912), joka syntyi Lontoossa sierraleonelaisen isän ja englantilaisen äidin lapsena. Hänestä tuli säveltäjä, joka sopraano Elizabeth Llewellynin mukaan sävelsi satoja lauluja. Llewellynin ja pianisti Simon Lepperin levyllä niistä on nyt 25, ja heidän tavoitteenaan on levyttää ajan mittaan loputkin. Tyyliltään laulut ovat täysverisiä romanttisia liedejä, jotka saavat Llewellyniltä ja Lepperiltä hienot tulkinnat.

H. K. Gruber: Percussion Concertos. BBC:n filharmonikot, Juanjo Mena, John Storgårds, Colin Currie. Colin Currie Records. ★★★★★

Itävaltalaissäveltäjä H. K. Gruberin teoksissa on veikeää fantasiaa, joka pääsee valloilleen lyömäsoittimien laajalla sointiasteikolla. Perkussionisti Colin Currie julkaisi Gruberin kaksi lyömäsoitinkonserttoa omalla levymerkillään ja soittaa solistiosuudet hienosti svengaten. Varhaisemmassa Rough Music -konsertossa (1983) päällekkäin limittyvät kulkueaiheet ovat viihdyttäviä. Vuonna 2015 Currielle sävelletty into the open… -konsertto on sävyltään hieman vakavampi mutta vähintään yhtä vetävä. BBC:n filharmonikkojen, kapellimestareina eri konsertoissa toimivien Juanjo Menan ja John Storgårdsin sekä Colin Currien yhteistyö on hienoa kuultavaa.

Bára Gísladóttir ja Skúli Sverrisson: Caeli. Sono Luminus. ★★★

Ja sitten jotain aivan muuta! Islantilaiset basistit Bára Gisladóttir ja Skúli Sverrisson vyöryttävät yli kahden tunnin ajan ambient-äänimassoja, joissa kontrabasson eri sointivärit saavat taustakseen tilavia, prosessoituja ääniavaruuksia. Kaikki tämä sopii oivallisesti kuvittamaan taivaankappaleiden uljaita liikkeitä ja avaruuden äärettömyyttä, johon levyn nimi ja sen sisältämien kappaleiden erikieliset nimet nähtävästi viittaavat – Caelum on tähtikuvio eteläisellä tähtitaivaalla. Kokonaisuus toimii hidasliikkeisessä aikaulottuvuudessa ja kantaa ihmeen hyvin koko kestonsa ajan.

Vocal Music by Eugene Birman. Helsingin kamarikuoro, Contemporart­ensemble, Iris Oja, Nils Schweckendiek. Alba. ★★★★

Helsingin kamarikuoro laulaa totutun korkealla tasollaan Eugene Birmanin sille säveltämiä teoksia. Birman käyttää laajasti erilaisia äänentuottotapoja ja HKK toteuttaa ne virtuoosimaisesti. Levyn pääteoksena voi pitää laajaa kuoro-oopperaa State of the Unionia. Libretisti Scott Diel vyöryttää tekstissään yhteiskuntaluokkien taistelua ja ilmastokriisiä, mutta Birmanin sävellystyyli on niin kokeileva ja monikerroksinen, että teosta kuunnellessa tekstistä ei saa mitään selvää. Käytännössä yhteisvaikutus syntyykin tekstin lukemisesta ja sen inspiroiman, abstraktina hahmottuvan kuorolaulun kuuntelemisesta. Samanlaisia teemoja Diel pyörittelee laulusolistille ja jousiorkesterille sävelletyn Nostra Culpa -teoksen tekstissä, eikä Birmanin musiikki tässäkään varsinaisesti edistä sanan ja sävelen yhtenäisyyttä. Sen sijaan Lamentations-teoksessa modernistisien laulutekniikoiden synnyttämä jännite huipentuu mahtavalla tavalla lopun selkeisiin kirkkolauluviittauksiin.