Kuulijaa itkettää, kun viuluvirtuoosi Joshua Bell on niin lähellä mutta niin kaukana

Nyt auki nämä konserttisalit ja äkkiä, kirjoittaa kriitikko Annmari Salmela.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa, virtuaaliesitys 27.5. Kapellimestarina Susanna Mälkki. Joshua Bell, viulu. – Wieniawski, Schubert.

Voih! Joshua Bell, oikeasti! Helsingin kaupunginorkesterin kevätkauden päätöskonsertin solistina. Ja me katsojat vain virtuaalisesti läsnä. Nyt auki nämä konserttisalit ja äkkiä! Eikä vain maailmantähtien takia, vaan meidän klassisen musiikin suurkuluttajien.

Kaikki klassisten teosten striimien ensisävelet tunkeutuvat koronakieltojen läpi tunnemuistiin, järkyttäen syvältä. Ikävä konsertteihin on valtava. Niin valtava, että koko Bell meinaa mennä hengittämättä ohi.

Onneksi Henrik Wieniawskin toinen viulukonsertto on niin moniulotteinen, että ammattikuuntelijakin pystyy jossain kohtaa taas kuulemaan. Joshua Bell kuuluu niihin maailman huippuviulisteihin, joilla on oma, muista erottuva kielensä. Muusikkona hän on yhtä Huberman Stradivarius -viulunsa kanssa, jonka 1713 valmistuneesta kopasta hän saa esiin ainutlaatuisen vahvan soinnin.

Sointimaailma pysyy voimallisesti mukaansa imevänä kaikessa Wieniawskin tarjoamassa haasteessa. Taitava viulisti on säveltänyt runsaasti taituriosioita muiden hämmästeltäväksi. Ensimmäinen osa pursuaa patoutunutta tunnetta, toinen on orkesterin ja solistin välisen tasapainon yhden hengityksen kauneutta. Allegro con fuoco on sitä itseään, solisti määrää vauhdin ja sitä riittää.

Susanna Mälkin johtama orkesteri tuo puolalaistaustaisen, Pariisissa opiskelleen säveltäjän romantiikan rajoja taitavasti venyttävät aivoitukset hyvin esiin. Koko esitys kiihdyttää, kuljettaa muassaan intensiivisesti ja lopussa kuulijaa taas vähän itkettää.

Franz Schubertin kahdeksas sinfonia tarjoaa tuttua tarttumapintaa. Näin koronarajoitukset pitäisikin purkaa: kun yleisö taas pääsee saliin tarjoillaan alkuun jotain perusohjelmistoa, missä ei niin haittaa jos kuulijoita itkettää pelkkä tilanteen koskettavuus.

Sellaista soittajatkin pystyvät myös omalta liikutukseltaan soittamaan.

Vaikka Helsingin kaupunginorkesteri tekeekin nykyisen ylikapellimestarinsa johdolla tarkkaa ja taitavaa jälkeä, eivät muusikot ole koneita. Esitysten striimauskin näyttää, miten soitettu tunnelma peilautuu myös soittajansa olemukseen. Musiikki on eniten yhdessä nautittuna, sekä sen tekijöille että kuulijoille.