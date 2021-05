Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Näyttelyarvostelu

Kieriviä silmämunia ja vedessä kelluvia alastomia ihmisiä – näyttely tarkastelee kehoja toistensa lomassa

Kohta Taidehallissa esillä oleva Magdalena Åbergin ja Anna Tahkolan yhteisnäyttely among, within on ripustettu harkitusti ja onnistuneesti.

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within. 2021.

Nykytaide Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within 20.6.2021 saakka Kohta Taidehallissa (Työpajankatu 2 B). Ti–Pe 12–18, la–su 12–16. Silmämunat kierivät maalauksen alareunassa, sisäelimet kellivät keraamisina jalustoillaan tai avautuvat maalauksissa läpileikkauksiksi ja harkituiksi sommitelmiksi. Herkissä piirroksissa alastomat ihmishahmot oleilevat vedessä tai sen äärellä. Kohta Taidehallissa esillä oleva kahden taiteilijan, Magdalena Åbergin (1972) ja Anna Tahkolan (1983), yhteisnäyttely among, within tarkastelee ihmiskehoja nimensä mukaisesti toistensa lomassa ja niiden sisältä. Toistensa lomaan asettuvat myös kahden taiteilijan teokset. Harkittu ja onnistunut ripustus tukee teosten välistä vuoropuhelua. Anna Tahkola, Heaven, Heaven, Heaven, 2013, grafiitti paperille. Tahkolan suurikokoiset lyijykynäpiirrokset herättävät kehollisia muistoja siitä, millaista on kellua vedessä. Antaa sen kannatella itseään, unohtaa hetkeksi oma kehonsa ja sen paino. Sekä samalla olla kehossaan ääriään myöten aivan poikkeuksellisella tavalla läsnä. Teoksessa Heaven, Heaven, Heaven (2013) vedessä selällään kelluvan hahmon ympärille heijastuu ylläoleva taivas niin, että oikeastaan tämä näyttää loikoilevan pilvissä. Endeavour (2021) puolestaan kuvaa veteen tikkaita pitkin laskeutuvaa – tai sieltä nousevaa – alastonta hahmoa, jonka heijastus vääntyilee ja kiemurtelee kiehtovasti kuin itsenäinen olio. Heijastukset veden pinnalla luovat vaikutelman monimerkityksellisistä syvyyksistä sen alla. Åbergin öljyvärimaalaukset ja pienet keraamiset veistokset, joissa sisäelimiä ja niiden sairauksia katsotaan läheltä ja tarkasti, tarjoavat sekä visuaalisesti että teemallisesti kiinnostavan kontrastin Tahkolan piirroksille. Åbergin teokset ovat tutkielmia paitsi muodoista ja väreistä myös siitä, miten ihmisen anatomiaa on kuvattu ja kuvitettu viime vuosisatojen aikana esimerkiksi 1800-luvun länsimaissa tai Edo-kauden Japanissa. Magdalena Åberg: Memory Disease 2, 2021, öljy kankaalle. Sommitelmat ja muodot ovat pelkistetyn kaksiulotteisia, värit keveitä ja kuulaita, tummanpuhuvia tai verisen lihaisia. Maalauksessa Memory Disease 2 (2021) aivot ovat puoliksi piparkakkureunaista hattaraa ja puoliksi surullista, surkastunutta ruskeaa. Sekä Tahkolan että Åbergin teokset muistuttavat, että pinnan alla tapahtuu paljon ja jatkuvasti.