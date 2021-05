Starnonen lauseiden poljento tekee lukemisesta rytmillisen reissun.

Romaani

Domenico Starnone: Paljastus (Confidenza). Suom. Leena Taavitsainen-Petäjä. WSOY. 212 s.

Voiko romaani olla musikaalinen kokemus? Tätä mietin, kun luin italialaisen Domenico Starnonen kolmatta suomennettua romaania Paljastus.

Jos ei musikaalinen, niin ainakin se on rytmillinen reissu. Tunnistan Starnonen kertojanäänen juuri poljennosta, lauseiden soljuvasta virrasta, jotka suomentaja Leena Taavitsainen-Petäjä on jälleen onnistuneesti säilyttänyt.

Ja sitten se poljennon sisältö: lauseet, jotka putoilevat kepeinä niiden kantamien asioiden ristiriitaisuudesta huolimatta.

Ihmismielen ja ihmissuhteiden kuvaajana Starnone ei nimittäin tyydy fantasioihin tai kiiltokuviin. Hänen ihmisensä on lähtökohtaisesti kykeneviä hyvään ja pahaan, rumaan ja kauniiseen. Kirjailija suorittaa laserkatseellaan ihmismielen ja -ruumiin läpivalaisua.

Täydellisyys olisi valheellista – eikä se kiinnosta ketään. Sitä kun ei ole olemassa.

Paljastus-romaanin kertojaääni on lukiossa työskentelevän lehtori Pietron, joka ryhtyy myrskyisään suhteeseen lahjakkaan ja kunnianhimoisen entisen opiskelijansa Teresan kanssa.

Ennen suhteensa päättymistä rakastavaiset tunnustavat toisilleen jotain häpeällistä, jota eivät koskaan ole kertoneet kenellekään. Näistä jaetuista paljastuksista muodostuu erityisesti Pietrolle koko elämän mittainen lasti, Teresan käsiin jäänyt ase, joka voi koska tahansa laueta.

Lukijalle nuo paljastukset jäävät salaisuuksiksi – olennaista on niiden vaikutus tunnustuksen tehneisiin.

Kiinnostavaa, että romaanin suomenkilinen nimi on Paljastus. Italiankielinen alkuperäinen nimi on Confidenza: luottamus. Paljastus on sanana luottamusta vaarallisempi – ehkä se sittenkin kuvaa paremmin niitä pitkäkestoisia seurauksia, joita tunnustuksella on epävarmalle Pietrolle.

Romaanissa mukana oleva jännite, Teresan hyppysiin jäänyt valta, heijastuu myöhemmin Pietron arkeen ja avioliitoon Nadian kanssa. Teresa vetää Pietroa magneetin lailla jopa asuessaan Atlantin takana.

Lataus Teresan ja Pietron välillä ei koskaan kokonaan poistu.

Hienosyisesti Starnone käsittelee sellaisia kaikkiin ihmissuhteisiin ja erityisesti parisuhteisiin liittyviä asioita kuin luottamus, opportunismi, hyväksyntä, viha, kateus, rakkaus, himo, valta, kilpailu, petos.

Samaan aikaan kun Pietro rakentaa nousujohteista uraa italialaisen koulusysteemin nykytilaa ruotivana asiantuntijana ja esseekirjailijana, hänen matemaattisesti lahjakas vaimonsa luopuu omista akateemisista ambitioistaan ja rakentaa identiteettinsä äitiyden ympärille.

Perheelle omistautuva Nadia vertautuu tinkimättömään ja omaa itsenäistä tietään seuraavaan, kuuluisuutta kohti matkaavaan Teresaan.

Pietro itse kokee oviensa avautuvan edessään kuin sattumalta, omista ansioistaan irrallaan. Tukenaan hänellä on noheva agentti Tilde Pacini, nainen hänkin. Maineeseen ei liiemmin nousta, ennen kuin on niitä, jotka sinne pyrkivää nostavat, ja heilläkin on siihen omat vaihtelevat intressinsä, totta kai.

Romaanin toinen osa kerrotaan Pietron ja Nadian esikoistyttären Emman äänellä. Sinnikäs tytär penää valtiollista tunnustusta kahdeksankymppiselle isälleen työstä italialaisen koululaitoksen kehittämiseksi.

Kuvaan astuu tietenkin yksi hänen kaikkien aikojen lahjakkaimmista oppilaistaan, nyt seitsemänkymppinen Teresa, jonka kunnia on olla äänessä romaanin viimeisillä sivuilla.

Enempää en kerro, mutta arvostan ja samalla kiemurtelen harmissani, ettei Starnone ei petä henkilöidensä luottamusta. Emme saa koskaan tietää, mitä Pietron ja Teresan välillä on paljastettu.