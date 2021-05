Laulaja-lauluntekijä Barbara Pravin viisukappale Voilà on hyvin henkilökohtainen.

Oh là là! Voiko enää yhtään ranskalaisempaa viisukappaletta kuvitella?

Näin miettii moni Ranskan tämän vuoden euroviisuedustajan Barbara Pravin kappaleesta Voilà. Se on klassinen chanson, jota on jo moneen kertaan ehditty verrata Édith Piafin teoksiin.

Viisulavalla tullaan lauantai-iltana näkemään monenlaisia tehosteita ja hullutuksia, ja monen mielestä ranskalaisen Pravin esitys erottuukin kaiken ilotulituksen keskellä edukseen. Hänen show’nsa on hyvin pelkistetty, ja siinä luotetaan laulaja-näyttelijän karismaan ja läsnäoloon.

Ranskalaisuus näyttää uppoavan yleisöön kuin lämpöinen patonki sulaan briejuustoon.

Pravin kappale on noussut yhdeksi lauantain Euroviisu-finaalin vahvimmista ennakkosuosikeista ja vedonlyöntitilastoissa Ranska on toisena heti Italian jälkeen. Voitto olisi varmasti mieluisa yllätys ranskalaisille, sillä edellisen kerran Ranskan edustaja sijoittui ykköseksi vuona 1977.

Koska Ranska kuuluu viisujen suuriin maksajamaihin, joiden edustajat pääsevät finaaliin suoraan, televisiokatsojille kappale on toistaiseksi tuttu lähinnä musiikkivideon kautta.

Sekin on hyvin ranskalainen. Autiolla ratapihalla kulkevan Pravin päässä on baskeri ja tummakiharaisen laulajan olemus tuo mieleen Amélie-hittielokuvan nimipäähenkilön.

Barbara Pravin esityksessä luotetaan hänen läsnäoloonsa ja karismaansa.

28-vuotias laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä on julkaissut kotimaassaan kaksi EP-levyä ja kirjoittanut kappaleita lukuisille artisteille. Euroviisuissa Pravi esiintyy nyt ensimmäistä kertaa, mutta hänen kirjoittamansa kappale J’imagine voitti Junior Euroviisut viime vuonna.

Ranskassa Pravi tunnetaan muun muassa brittiläisen laulajan Calum Scottin hitin You Are the Reason ranskankielisestä versiosta, ja hän on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi ranskalaisen rap-artistin Black M:n kanssa.

Kirkkaisiin parrasvaloihin astuminen ei ollut helppoa Praville, joka on tottunut työskentelemään muiden artistien taustalla. Hänen ystävänä Igit – joka on myös toinen Voilà-kappaleen tekijöistä – sai kuitenkin lopulta ylipuhuttua hänet vakuuttamalla, että nyt oli Pravin aika. Ystävät ovat säveltäneet ja sanoittaneet kappaleen yhdessä.

”Aluksi olin peloissani. Ajattelin, etten ikinä voi lähteä mukaan, että Euroviisu-karsintoihin osallistuminen on minulle liian isoa”, Pravi kertoo Euroviisuihin erikoistuneen Eurostoryn haastattelussa.

Voilà on Praville hyvin henkilökohtainen kappale. Hän kertoo, että musiikkialalle tullessaan hän oli hyvin nuori ja epävarma ja antoi muiden ohjailla itseään.

”Kappaleesta tuli minulle itseluottamuksen osoitus. Sen viesti on, että voin olla, kuka haluan ja ohjata itse itseäni. En tarvitse enää muita kertomaan, millainen minun pitäisi olla”, hän sanoo.