Nykymusiikki

Helsingin kamarikuoro ja Uusinta Ensemble johtajana Nils Schweckendiek. Verkkokonsertti Suvilahden kattilahallissa. Tallennettu 22.5. Ensimmäinen lähetys 26.5. – Aho, Harvey, Juha T. Koskinen, Rautavaara, Poulenc.

Nils Schweckendiekin johtama Helsingin kamarikuoro lauloi hienossa konsertissaan vapauden kaipuusta, pyrkimyksestä vapautua henkisistä, psyykkisistä ja maallisista kahleista.

Konsertti alkoi Kalevi Ahon Kolmella laululla persialaisen Mawlana Rumin (1207–1273) runoihin. Laulut kertovat rakkauden huumaavasta voimasta.

Aistillista vaikutusta Ahon rakkauspohdiskelu ei tee. Tunnelma on henkistynyt ja pohjoismaisen viileä. Aho seuraa tarkasti ja joustavasti runojen suomennoksen musikaalisia poljentoja ja tuntuu kellojen säestämässä julistavassa lopussa tähtäävän henkiseen uudelleensyntyyn.

Esitys oli erinomaisen selkeä, rauhallinen ja tasapainoinen.

Englantilainen Jonathan Harvey käyttää henkisen vapauden tavoitteluun värikkäitä ja villejäkin keinoja teoksessaan How could the soul not take flight.

Nousu ja hypähtely kohti transsendenssia alkoivat aina uudelleen hiljaisuudesta – tai buddhalaisesta tyhjyydestä, joka oli keskeinen käsite Harveyn sävellysfilosofiassa.

Kuoro loihti luonnon ääniä, veden aaltoilua, lintujen vihellyksiä, haukan terävää huutelua, tuulen huminaa. Mantramainen bassomurina ja gongin kumahdukset antoivat esitykselle buddhalaista temppelisävyä.

Ikuisuuden hurina alkoi kuulua yhä voimakkaammin Harveyn kiehtovassa kuoromaalauksessa.

Buddhalainen tunnelma oli vahva myös Juha T. Koskisen kantaesitetyssä teoksessa Earth Treasure, joka käsittelee japanilaista shingon-buddhalaisuutta.

Harveyn teoksessa suunta vie yläilmoihin, kun taas Koskinen pysyttelee maan jännittävien ja värikkäiden mysteerien ja rituaalien piirissä.

Einojuhani Rautavaara sävelsi sekakuoroteoksensa Unsere Liebe Lassi Nummen runojen saksannoksiiin. Rautavaaran melodinen lahjakkuus ja hienostunut harmoninen mielikuvitus antavat neljälle laululle romanttista lämpöä. Esitys oli hellän kaunis.

Konsertti päättyi Francis Poulencin kantaattiin Figure humaine, jonka Poulenc sävelsi Paul Eluardin runoihin Ranskan natsimiehitykseen aikana kesällä 1943.

Kantaatti henkii syvää surua ja tuskaa mutta samalla uskoa siihen, että Ranska vapautuu tyranniasta. Kantaatin viimeinen sana on liberté, vapaus, joka säteilee duurissa voitokkaasti.

Kantaatti yhdistää kansanlaulunomaista herkkyyttä ja hienovaraista polyfoniaa ja harmoniaa. Kuoro ikään kuin pidätteli vihaa ja halveksuntaa, joita noina mustina vuosina oli pakko tukahduttaa.

Se vain lisäsi esityksen surullisen kaunista ja samalla notkealiikkeisen eläväistä ilmaisuvoimaa.