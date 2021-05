Lähes neljätuntisessa lähetyksessä kisaa 26 maata. Lauluosuuden päättää yhdysvaltalaisen räppärin vierailu.

Rotterdam

Rotterdamin Ahoy-areenalla voidaan pian huokaista helpotuksesta kasvomaskiin. Parista koronavirustartunnan aiheuttamasta esiintymisen peruuntumisesta huolimatta kansainvälisen Eurovision laulukilpailun finaali voidaan järjestää.

Vastakkain on 26 maata, joista Suomen Blind Channel esiintyy kuudentenatoista.

Lähes neljä tuntia kestävä lähetys alkaa kymmeneltä Suomen aikaa ja päättyy noin kello 1.45 aamuyöllä. Euroviisujen voittaja on selvillä puoli kahden aikoihin.

Ohjelma esitetään suorana 39 yleisradioyhtiön kanavilta, Suomessa TV1:ssä. Sen lisäksi lähetys on nykyään katsottavissa virallisella Eurovisionin Youtube-kanavalla.

Tämä antaa esimerkiksi Yhdysvaltojen laajenevalle viisuyleisölle katselumahdollisuuden tapahtumaan. Yhdysvalloissa on vielä tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana alkamassa oma viisuversio American Song Contest, jossa osavaltiot kisaavat lauluesityksillä.

Vuoden 2019 Euroviisut Tel Avivissa keräsivät 182 miljoonaa katsojaa, mikä oli pienoinen pettymys.

Ennätyksiä tuskin tänä vuonna rikotaan, koska osallistujamaita on 39, kun huippuvuosina niitä on ollut parhaimmillaan 43. Esimerkiksi historiallisesti hyvin pärjännyt Turkki ei ole osallistunut sitten vuoden 2012.

Kaikkien finaaliin päässeiden Pohjoismaiden kappaleiden on ennakoitu pärjäävän hyvin. Kymmenentenä esiintyvältä Islannilta esitetään yli viikon vanha harjoittelunauha, koska Daði og Gagnamagniðin yhdellä jäsenellä todettiin koronavirustartunta.

Norjan koriste-enkeliksi pukeutunut Tix esiintyy 22. paikalla. Paria kappaletta myöhemmin kuullaan Ruotsin maailmoja syleilevää Tussea.

Illan päättävän, 26. esiintyjän odotetaan pitävän katsojat hereillä loppuun asti. San Marinon Senhitin rinnalla räppää yhdysvaltalainen Flo Rida.

Viisufanien tuoreessa gallupissa voittajasuosikkeja ovat voimaannuttava Malta, rokkaava Italia ja ”chansonoiva” Ranska. Suomen Blind Channel pääsee Wiwibloggsin kyselyssä sijalle seitsemän.

Vähän perinteistä poikkeavasti viisuystävät sijoittaisivat viisuhittejä teollisesti tuottavan Ruotsin häntäpäähän.

Fanien näkemykset eivät kuitenkaan noudata aina isojen massojen näkemyksiä. Viisuissa on tilastotieteellisesti löydetty useita äänestysblokkeja. Tutkimusten perusteella kisaa ei kannattaisi aina katsoa yksittäisten maiden kisana, vaan pienten maaliittoumien taistona. Suomi kuuluu niin kutsuttuun Viikinki-valtakuntaan eli Pohjoismaiden ja Baltian maiden sympatiakerhoon.

Blind Channel kehottaa Instagram-tilillään ihmisiä äänestämään Blind Channelia. Laulajat Joel Hokka ja Niko Vilhelm ovat kuvassa maalanneet sormensa punaisiksi ja muodostavat esiintymisnumeron 16.

Instagramissa he voivat vapaasti näyttää keskisormiaan, jotka ovat osa kilpailukappaleen Dark Side ydinviestiä myönteisestä vihasta.

He kannustivat Dark Siden sanoituksia mukaillen "jokaista psykoa” auttamaan yhtyettä vielä yhden kerran. Bändi on usein toivonut ihmisiä liittymään heidän kanssaan "pimeälle puolelle”.

Islanti ei ole ainoa koronaviruksesta kärsivä osallistuja. Myös Alankomaiden viisuvoittajalla Duncan Laurencella todettiin keskiviikkona tartunta, joten häntä ei nähdä Ahoyn lavalla lauantain finaalissa. Kotikatsomoissa puuttumista ei huomaa, koska Laurencelta pyöritetään lähetyksessä harjoitusnauha, kun samaan aikaan Ahoylla spottivalo osoittaa tyhjään lattiaan.

Lähetyksen juontavat näyttelijä-juontaja Chantal Janzen, laulaja-kommentaattori Jan Smit, laulaja Edsilia Rombley ja kauneus-vloggaaja Nikkie de Jager.

Viisufinaalissa esiintyy vanhoja voittajia kuten vuonna 2006 voittanut Lordi.

Suomen Lordi saa tuplanäkyvyyttä ohjelmassa. Aluksi juontaja-laulaja Edsilia Rombley testaa välivideossa hirviömaskia päähän. Kahdesti Hollantia edustanut Rombley kilpaili Helsingin kisoissa vuonna 2007.

Myöhemmin Suomi-bändi pääsee osaksi vanhojen voittajien potpuria, joka esitetään korkeista rakennuksista tunnetun Rotterdamin ilmatilassa, talon katolla.

Rock the Roof -väliosio on kuin nostalgiafestivaalin pääpäivä, kun voittobiisejään soittavat Lenny Kuhr, Teach-In, Sandra Kim, Helena Paparizou ja Måns Zelmerlöw.

Lämpimän muistelun lisäksi lähetyksessä korostuu eurooppalaisen, viattoman yhteishengen kohottaminen. Välivideoissa kannustetaan yleisöä avautumaan muille ja kiitellään Euroviisujen faneja.

Eräs kertoja videolla ajattelee ääneen:

"Me loves to be we [minä rakastan olla me].”

Euroviisujen finaali Ylen TV1:ssä lauantaina 22.5. kello 22.