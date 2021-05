Turha väittää, etteikö Euroviisut olisi läpikotaisin poliittinen tapahtuma. Viisut näyttivät jälleen Euroopan paljaimmillaan, kirjoittaa toimittaja Tero Kartastenpää Rotterdamista.

Rotterdam

Suoritetaan pisteidenjako poikkeusajan laulukilpailulle Rotterdamissa.

1 piste: Tyhjyys

Taksikuski harmitteli, että Amsterdam on tunnetumpi kuin Alankomaat ja ettei kukaan koskaan tule Rotterdamiin.

Ei tullut juuri ketään tänäkään toukokuuna.

Euroviisut eivät tehneet satamakaupungista juhlapaikkaa vaan logistiikkakeskuksen, jossa ihmisiä pidettiin omissa erillisissä konteissaan. Kadut olivat autioita: ravintolat ja tapahtumapaikat olivat asiakkailta suljettu. Terasseille olisi päässyt, mutta piti olla rotterdamilainen jano, jotta pystyi uhmaamaan viimaa ja sadetta.

Tyhjät juhlat oli menestys: kymmenistätuhansista testeistä tuli vain runsas pari tusinaa positiivista tulosta. Laulut laulettiin.

2 pistettä: Rotterdam

Kannattaa mennä myöhemmin.

Rotterdamin vanha keskusta pommitettiin maan tasalle toisessa maailmansodassa. Uudelleenrakentuvasta merenrantakaupungista on muodostunut arkkitehtuurin kokeilukenttä, jonka pilvenpiirtäjien muotokieltä täysin ymmärtääkseen pitäisi käydä muutama urbaanin muotokielen kurssi design-koulu Willem de Kooning Academiessa.

Kokeilu jatkuu. Kaupunkiin on nyt suunnitteilla esimerkiksi jättimäinen jalkapallojoukkue Fayenoordille suunniteltu stadion, jota on suunnittelemassa tähtiarkkitehti Rem Koolhaasin toimisto OMA.

Siitä tulee vähän kylpyammemainen, kuin stadionien muotokieltä jo 1930-luvulla uudistaneesta De Kuip -stadionista, mutta tietenkin paljon, paljon isompi.

Rotterdam antaa saman vaikutelman kuin Tampere. Sielläkin vesi virtaa läpi, ylöspäin on kiva kurkottaa ja urheilupaikat on tehty hämmästeltäviksi.

3 pistettä: Lässytys

Euroviisujen tyyli muistutti sota-ajan propagandaa.

Vanhimmat edellisvuosikymmenten laulukykyiset viisuvoittajat raahattiin laulamaan tai liikuttumaan nuoruutensa väliaikavideopätkille.

Toisinaan, kun jokin osallistujamaista on ollut tympääntynyt viisuihin, tyyli on ollut piikittelevä.

Nyt videopätkissä kehuttiin häiritsevällä tavalla, vaikka eihän omaa mauttomuuttaan rakastavalle euroviisukansalle tarvitse kertoa, että he ovat maailman parhaita.

Kriisiaikana kulttuuriteollisuus valjastetaan tuottamaan uneliaan nostalgisia tai tsemppaavan yhdistäviä elokuvia ja iltamia.

Keski-Euroopassa omaan napaan tuijottelu ja rajojen sulkeminen on tietenkin ollut suuri kriisi, johon hollantilaiset nyt ehdottivat ratkaisuksi vapautumista musiikin avulla.

4 pistettä: Eurooppalaiset

Vanha Eurooppa iski lujaa, kun laulukisan kärjen ottivat Italia ja Ranska. Koko kärkiviisikko lauloi äidinkielillään.

Kuudenneksi tulleen Suomen kansalliskieleksi voi laskea Blind Channelin konseptoidun mökötyksen.

Vaikka rajat ovat olleet kiinni, selvästi into vanhaan sekamelska-Eurooppaan elää.

5 pistettä: Britannia

Britit saivat ansiokkaasti nul points, siitä pisteet. Se on saavutus maalle, joka on tehnyt puolet kaikista parhaista biiseistä.

Viimeinen sija kaksi vuotta putkeen, well done. Tänä vuonna lavalle oli raahattu kaksi jättimäistä torvilavastetta. But why? Entä miksi James Newman oli puudutettu ennen esitystä?

Nolla pistettä saaneen Britannian James Newmanin esityksen aikana lavalla nähtiin massiivisia trumpetin kuvia.

Viisujen alkuaikoina Britannia napsi voittoja kauniilla kappaleilla. Uusi vuosituhat on ollut nöyryytystä. Jopa kymmenen kärkeen pääseminen on ollut juhlan paikka.

Voi miettiä, kuuluisiko Britannia vielä Euroopan unioniin, jos maa olisi saanut joskus muut ihastumaan kappaleeseensa. Jos se olisi saanut vähän euroroskan rakkautta?

Kukaan kyvykäs britti ei enää uskalla lähteä kisaan. Jotkut ehdottivat keskustelupalstoilla poistumista koko Euroviisuista.

C'mon, jos vain toisitte hyvän esityksen, siitä kyllä innostuttaisiin. Äänestetäänhän Israeliakin.

Nollanöyryytyksen jälkeen sympatiat odottavat korjaamista.

6 pistettä: Muotoilu

Hollantilainen muotoilu erottuu skandinaavisesta puuhaaleudesta värikkyydellä ja kokeilevuudella.

Se näkyi myös Euroviisujen graafisessa ilmeessä, joka ei ole perinteinen "taiteellisen” muotoilijan näkemys. Palvelumuotoiltu ilme luotti infografiikan kauneuteen.

Viuhkalogo kertoi, kuinka pitkä matka eri maiden pääkaupungeista on Rotterdamiin. Kaupunki oli liimattu täyteen lipputarroja. Näppärästi Euroopan maavärejä yhdistelemällä syntyy sateenkaarimaisia lippuyhdistelmiä.

Euroviisuissa ei virallisesti saa politikoida, mutta on naurettavaa väittää, etteikö tapahtuma olisi läpikotaisin poliittinen.

Joukkoliikkumiseen hurahtaneessa pyöräilykaupungissa Euroviisut ujutettiin jopa liikennevaloihin.

Kun valot Ahoy-areenan edessä muuttuivat vihreiksi, alkoi soida Abban Waterloo ja vihreä ukkeli tanssahdella.

Temppu alkoi rasittaa jo toisella kokemiskerralla, kuten moni euroviisukin.

7 pistettä: Pakkoyhteistyö

Hollannissa erilaisten ihmisryhmien yhteistyö on läsnä kaikessa. Viisujen teemanakin oli yhteisyys ja vesi. Jälkimmäinen uhkaa maata alati.

Euroviisulähetyksen tuotti yhteistuotantona kolme hollantilaista televisio-organisaatiota: NPO, NOS ja AVROTROS.

Alankomaiden yleisradiojärjestelmä poikkeaa monista muista. Eri yleisradio-organisaatiot ovat olleet suunnattuja eri ihmisryhmille: katolisille, protestanteille ja sosialisteille.

Järjestelmän puolustajien mukaan lokeroituminen on mahdollistanut moninaisen hollantilaisyleisön tavoittamisen laajasti.

On silti hyvä, kun lokeroiden välillä tuotetaan jotain yhdessä, kuten nyt vaikka kansainvälinen laulukisa pandemia-aikana.

8 pistettä: Tilastototuus

Euroviisut on siitä harvinainen taiteenlaji, että siitä syntyy laajat numeraaliset tilastot.

Seuraamisesta on tullut yhä enemmän penkkiurheilumaista nörtteilyä. Kappaleet analysoidaan nykyään niin tarkkaan jo valintavaiheessa, että yllättäminen ei ole helppoa.

Ei tarvinnut olla kovinkaan harrastunut meedio seuratakseen vedonlyöntikerrointen tilastoja.

Pärjääjät ennustettiin aikaisin ja Italialle sovitettiin voittajan viittaa pitkään.

10 pistettä: Blokit

Äänet eivät jakaudu pelkän taiteellisen tason perusteella vaan myös geopoliittisesti.

Tätä nurkkakuntaisuutta myös odotetaan. Suomessa närkästytään, jos naapureilta ei tule ääniä, kuten Ruotsin asiantuntijaraadilta ei tänä vuonna tullut. (Ei huolta, Ruotsin kansa rakasti entisen itäosansa huonotapaisia miehiä täysillä pisteillä.)

Vuosien 2004–2008 dataa läpikäyneen tutkimuksen mukaan Euroviisuihin pitäisi suhtautua ennemmin osayhteisöjen kisana, ei yksittäisten maiden kilpailuna.

Puhelinäänestys on tuonut mukaan myös diasporien vaikutuksen: esimerkiksi Saksan turkkilaisvähemmistö äänestää synnyinmaansa ehdokasta.

Euroviisut onkin hyvä tapa perehtyä eurooppalaisiin valta-asetelmiin ja löytää tylsänä ja vaikeana pidetyn EU-politiikan nyanssit.

Samalla viisut heijastelevat maiden arvoja. Vaikka suurimmat kohut ovat syntyneet seksuaalisuus- ja sukupuolikysymyksistä, kuten naisten suudelmista, viisuissa suvaitsevaisuus on sisäänkirjoitettu.

Pienet kielet ja eri-ikäiset ihmiset pääsevät paremmin esille kuin valtavirran populaarimusiikissa.

Nyt ukrainalainen kansanmusiikki oli lähellä voittaa kisat. Ukrainalainen kansanmusiikki!

12 pistettä: Rock

Italian Måneskin juhli voittoaan kultaisen paperisilpun leijuessa viisuareenalla.

Voittajaksi halajavan pitää tavoittaa blokit ylittävät asiat. Kerran viisuille vitsaileva hirviörock liimasi yhteen.

Tänä vuonna se oli italialainen Måneskinin rock-isottelu, joka muistutti vanhoista hyvistä ajoista, jolloin muusikot esittivät musiikkia elävälle yleisölle.