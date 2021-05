1990-luvun rap-legendojen luottokuvaaja Chi Modu on kuollut – Paleface: ”Suru on suuri”

Monet 1990-luvun tunnetuimmista räptähtien kuvista ovat Modun ottamia.

Valokuvaaja Chi Modu taltioi 1990-luvulla kuviinsa New Yorkin merkittävimpiä hiphop-artisteja. Modu kuvattuna vuonna 2019 Vantaan taidemuseossa.

Valokuvaaja Chi Modu on kuollut. Hän kuoli 54-vuotiaana. Tieto kuolemasta kerrottiin hänen virallisella Instagram-tilillään.

”Our hearts are broken... We continue the fight”, tilillä sanottiin lyhyesti.

Chi Modu on maailman arvostetuimpia hiphop-valokuvaajia. Hän dokumentoi kamerallaan yhdysvaltalaisen räpmusiikin nousun maailmanlaajuiseksi ilmiöksi 1980-luvun lopulta 1990-luvun lopulle.

Hän ottikin ikonisimmat kuvansa aikana jolloin valokuvaajan ja artistin suhde oli olennaisen tärkeä. Nykyisin luottokuvaajan ovat usein korvanneet älypuhelimet, jolla artisti itse ja hänen lähipiirinsä ikuistaa tämän elämää.

Suomessa Modun kuvia on nähty pariinkin kertaan näyttelyissä. Hän myös vieraili täällä toistuvasti.

"Suomi tuntuu minulle melkein toiselta kodilta. Minä olen yksinkertainen kaveri, tykkään pitää asiat simppelinä. Niin kuin te suomalaisetkin", hän sanoi HS:n haastattelussa heinäkuussa 2015.

Suomen-käyntiensä aikana Chi Modu ystävystyi muun muassa suomalaisten muusikkojen kanssa. Yksi heistä on Paleface eli Karri Miettinen, joka tunsi valokuvaajan vuodesta 2014 lähtien. Suomalaisräppäri oli myös järjestämässä Modun näyttelyä Vantaan taidemuseo Artsiin vuonna 2019.

Miettinen kertoo Instagram-tilillään ystävänsä kuolleen nopeasti edenneeseen sairauteen.

”Olen ollut tietoinen asiasta jo tovin, mutta olen pyrkinyt kunnioittamaan Chin perheen toivetta olla kertomatta tätä aiemmin asiasta”, hän kirjoittaa.

”Suru on suuri”, hän päättää viestinsä.

CHI MODU syntyi Nigeriassa, mutta hänen perheensä pakeni Biafran sotaa 1960-luvun lopussa Yhdysvaltoihin ja asettui New Jerseyhin. Rap-musiikki ja hiphop-kulttuuri syntyi samaan aikaan kun Chi varttui pikkupojasta nuoreksi mieheksi.

Matematiikan professorin poika opiskeli alun perin liiketaloutta, mutta kiinnostui valokuvaamisesta ja pääsi arvostettuun International Centre of Photographyyn oppilaaksi.

Hän vaikutti pitkään Source-lehdessä, joka aloitti hiphopista innostuneiden Harvardin opiskelijoiden perustamana pienlehtenä, mutta kasvoi pian valtakunnalliseksi, ja siitä tuli nousevien räppärien tärkein esittäytymiskanava.

Monet 1990-luvun tunnetuimmista räptähtien kuvista ovat Modun ottamia. Kuten se, jossa Tupac Shakur poseeraa paidattomana selkä kameraan päin kuuluisaa "Exodus 18 31" -tatuointiaan esitellen. Toisessa kuvassa nuori Snoop Dogg osoittaa pistoolilla kameraan.

Modua myös arvosteltiin kuvista, joissa räppärit poseeraavat aseiden kanssa. Niiden on nähty glorifioivan aseväkivaltaa.

”Mutta eihän sotakuvaajiltakaan kysytä, miksi heidän kuvissaan näkyy aseita. Olennainen kysymys ei ole, miksi 19-vuotiaalla Snoop Doggilla on ase, vaan miksi meillä on yhteiskunta, jossa 19-vuotias tarvitsee aseen”, valokuvaaja perusteli asiaa HS:n haastattelussa vuonna 2019.