87-vuotiaana kuollut Jerry Lee Lewis tunnettiin hurjista lavaesiintymisistään, hillittömistä tulkinnoistaan, äksystä luonteestaan ja värikkäästä yksityiselämästään.

Yhdysvaltalainen muusikko, pianisti ja laulaja Jerry Lee Lewis kuoli perjantaina 28. lokakuuta kotonaan Memphisissä. Hän oli 87-vuotias, syntynyt Louisianan osavaltion Ferridayssa 29. syyskuuta 1935.

Jerry Lee Lewis, lempinimeltään ”The Killer”, oli merkittävimpiä varhaisia rock’n’roll -muusikoita 1950-luvulla, ja Elvis Presleyn ohella tuolloin musiikinlajin tärkein valkoihoinen edustaja. Lewis tunnettiin hurjista lavaesiintymisistään, hillittömistä tulkinnoistaan, äksystä luonteestaan ja värikkäästä yksityiselämästään.

Muusikot Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Elvis Presley ja Johnny Cash eli "The Million Dollar Quartet" Memphisissä vuonna 1956.

Jerry Lee Lewis syntyi köyhään kotiin, johon kuitenkin häntä varten hankittiin käytetty piano. Hän opetteli soittamaan yhdessä serkkujensa Mickey Gilleyn ja Jimmy Swaggartin kanssa. Gilleystä tuli melko tunnettu countrylaulaja, Swaggartista tv-saarnaaja.

Lewis imi ensimmäiset musiikkivaikutteensa radiosta ja läheisestä mustien soittoruokalasta. Suuri vaikuttaja oli countrylegenda Hank Williams.

Vuonna 1956 Lewis muutti Memphisiin ja pääsi levyttämään Sam Philipsin Sun-levymerkille. Ensimmäinen levytys oli Ray Pricen countrykappale Crazy Arms joulukuussa 1956. Jatkossa Lewis sekä levytti omia kappaleita että soitti pianoa Sunin muiden artistien kuten Carl Perkinsin ja Johnny Cashin taustalla.

Vuonna 1957 Lewis nappasi hitit energisillä rock’n’roll -kappaleilla Whole Lotta Shakin’ Going On ja Great Balls of Fire. Lavalla Lewis soitti pianoa kantapäillään ja seisaaltaan sekä välillä hyppäsi sen päälle seisomaan. Hänen esiintymistensä ja kappaleittensa sanoitusten heikosti naamioitu seksuaalisuus oli liikaa monille konservatiivisessa USA:ssa 1950-luvulla.

Lewisin Britannian-kiertueen aikana 1958 selvisi, että hän oli hiljattain avioitunut vain 13-vuotiaan serkkunsa Myra Gale Brownin kanssa. Siitä seurasi skandaali, joka romahdutti Lewisin loistavasti alkaneen uran. Hän jatkoi levyttämistä Sunille vuoteen 1963, mutta vain Ray Charles -coverista What’d I Say tuli enää menestys.

Lewis vaihtoi Mercury-yhtiön omistamalle Smash-levymerkille, mutta ei saanut siellä aikaan mitään merkittävää. Vuonna 1964 hän kuitenkin äänitti kiertueellaan albumin Live at the Star Club, Hamburg josta tuli legendaarinen livelevy: lähes myöhemmän punkin raivokkuutta hipova hillitön 13 kappaleen rykäisy.

Kun Lewisin sopimus Mercuryn kanssa alkoi olla lopussa, hänestä ruvettiin muokkaamaan countrylaulajaa. Se onnistui: Another Time, Another Place -laulusta tuli hitti 1968. Lopulta Lewisillä oli vuosien 1968-77 välillä 17 Top 10 -kappaletta Billboardin countrylistalla. Rock’n’roll -sankarista oli tullut countrytähti, mutta tässäkin musiikinlajissa Lewis säilytti särmänsä.

Jerry Lee Lewis ja hänen vaimonsa Myra Gale Brown vuonna 1958.

Myöhempinä vuosinaan Jerry Lee Lewis levytti ja konsertoi ahkerasti, vaikka rankka elämä vaatikin veronsa toistuvien vatsaongelmien muodossa. Lewis teki nostalgiakeikkoja muiden rockpioneerien kanssa, soitti vanhoja hittejään, rähjäsi, pelotteli toimittajia ja uhkui vielä yli 70-vuotiaanakin lavalla rankkaa karismaa. Vuonna 1989 hänen elämästään tehtiin elokuva Great Balls of Fire.

Kun Jerry Leetä pidettiin jo yli-ikäisenä nostalgiahahmona, hän paiskasi peliin vielä 2000-luvulla kolme mainiota rock’n’ roll -albumia: Last Man Standing (2006), Mean Old Man (2010) ja Rock’n’ Roll Time (2014). Voisi sanoa, että ”The Killer” ei antautunut koskaan.

Lewisin yksityiselämä oli repaleista. Hän oli naimisissa seitsemän kertaa, ja kaksi hänen kuudesta lapsestaan kuoli nuorena. Viidennen vaimon kuolema oli epäselvä, ja Lewisin huhuttiin olleen siihen osallisena, mutta mitään ei voitu todistaa. Myös alkoholi, pillerit ja riidat veroviranomaisten kanssa kuuluivat Lewisin vaiherikkaaseen elämään.