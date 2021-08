Rafael Wardin kuuluisin työ on presidentti Tarja Halosen muotokuva vuodelta 2002. Ensi alkuun taiteilija empi suostumustaan tilaustyön tekemiseen.

Kuvataiteilija Rafael Wardi (alk. Waprinsky) on kuollut tänään aamuyöllä 31. elokuuta, 93-vuotiaana, kertoo taiteilijan lähipiiri.

Hän oli syntynyt 5. heinäkuuta vuonna 1928 Helsingissä.

Elämänsä aikana Rafael Wardista tuli yksi Suomen merkittävimpiä kuvataiteilijoita. Ihmisenä hän oli pidetty, lämmin ja positiivinen.

Wardin isän suku on peräisin Venäjältä. Wardin äiti syntyi liettuanjuutalaiseen perheeseen. Monen muuton jälkeen perhe päätyi asumaan Helsinkiin.

Lauttasaareen Rafael Wardin perhe muutti 1920-luvulla, kun Wardin isä halusi saada etäisyyttä omaan perheeseensä. Isä kuoli onnettomuudessa, kun Rafael oli viisivuotias.

Siitä lähtien Wardi kaipasi isähahmoa elämäänsä.

Lapsuudessaan Wardi teki souturetkiä Lauttasaaren ympäristöön ja maalasi maisemia. 13-vuotiaana hän pyöräili usein Westendiin taidemaalari Sam Vannin luokse, ja tästä tuli hänen oppi-isänsä. Vanni sanoi, että Rafael kuuluu niihin, joita ei voi opettaa, koska tällä oli valmiina kyky löytää värejä ja maalata.

Sam Vannilta Wardi on kertonut myös saaneensa tärkeän ohjeen: ”Tee sitä, mitä muut eivät tee.”

Wardi alkoi opiskella äidin suvun perinteiseen ammattiin, hopeasepäksi, mutta siirtyi myöhemmin Taideakatemiaan, jossa opettivat Aarre Heinonen, Unto Miettinen ja Per-Åke Laurén. Hän valmistui vuonna 1949, minkä jälkeen omisti elämänsä taiteelleen.

Opiskeluaikoinaan Wardi tapasi myös tulevan vaimonsa Reeta Karjalaisen (myöhemmin Wardi). Tytär Eva Elisa syntyi vuonna 1956.

Taiteessaan Wardi toteutti oppi-isänsä neuvoa, hän teki toisin kuin muut. Uransa alkuvaiheessa hän maalasi abstrakteja sommitelmia, mutta siirtyi sittemmin realistisempaan aihevalikoimaan. Vuoden 1961 Ars-näyttelyssä hänen tuotannossaan alkoi näkyä valon ja värin tutkistelu. Hehkuvien maalausten vallitseva väri oli usein keltainen.

Rafael Wardi piti taideterapiaa Nikkilän sairaalassa 1960-luvulla.

Aihevalikoimaan vaikutti työhuoneiden kulloinenkin sijainti. 1970-luvulla Wardin työpaikka, Taideakatemian koulu, sijaitsi Merikasarmissa Katajanokalla, ja tuolloin syntyi sarja merellisiä maalauksia.

Seuraavalla vuosikymmenellä Wardi hankkii työhuoneen Kallion Harjutorilta ja merelliset maisemat vaihtuivat kaupunkikuhinaan. Aiheet vaihtuivat jälleen merellisiksi, kun työhuone siirtyi Kaapelitehtaalle 1990-luvun alussa. Viidennen kerroksen ikkunoista näkyy näkyi lapsuudenmaisemakin, Lauttasaari.

Vuosikymmenten aikana syntyi myös sarja omakuvia. Niistä moni oli väritykseltään tummemmanpuoleinen.

Rafael Wardi vuonna 1975.

Erik ja Ulla (1999).

Keltaista I (2018).

Wardi ei halunnut olla poliittinen taiteilija, mutta teoillaan hän otti kantaa. Hän aloitti taideterapiatoiminnan Suomessa työskentelemällä Nikkilän mielisairaalassa vuodesta 1959 lähtien 1970-luvulle saakka.

Hoivakodin asukkaisiin hän tutustui toden teolla 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hänen vaimonsa sairastui tuolloin Alzheimerin tautiin, ja Wardi vietti useita vuosia vaimonsa seurana hoivakodissa.

”Kun ensimmäisen kerran menin sinne, niin ihmettelin, että mikä paikka tämä tällainen on, joka on viiden lukon takana”, Wardi sanoi HS:n haastattelussa maaliskuussa 2019. ”Vähitellen sitten huomasin, että siellähän on maailma, jota emme normaalisti koskaan näe. Se alkoi avautua minulle.”

Syntyi sarja töitä, joissa Wardi kuvasi vanhuuden kauneutta ja rumuutta, iloa ja ahdistustakin. Wardi ei nähnyt hoivokodin asukkaita luopujina vaan elämäniloisina ihmisinä, jotka nauttivat elämästään sillä henkisellä kyvyllä, mitä heillä oli jäljellä.

”Me emme ole vain se, mitä peilistä näkyy. Siellä sisällä on paljon enemmän”, hän sanoi haastattelussa.

Wardin maalaama muotokuva presidentti Tarja Halosesta paljastettiin valtioneuvoston linnassa vuonna 2002.

Kenties tunnetuimman maalauksensa Wardi teki Kultarannassa kesällä 2002. Presidentti Tarja Halonen oli pyytänyt, että Wardi maalaisi hänen virallisen muotokuvansa.

Aluksi taiteilija kieltäytyi. Hän oli siirtynyt kokonaan pastelliväreihin, ja muotokuva olisi pitänyt maalata öljyväreillä.

Työ toteutettiinkin pastelliliiduilla. Reippaan keltasävyinen työ poikkesi täysin aiempien presidenttien tummista ja synkänlaisista muotokuvista, ja aiheutti lehtien palstoilla keskustelua.

Presidentti itse oli tyytyväinen. Wardista tuli vakituinen kesävieras Kultarantaan, ja hän asui yli vuosikymmenen ajan kesäisin pitkiä aikoja vierastalossa.

Vuonna 2007 Helsingin Kaupunginteatterissa paljastettiin Wardin Kvartetti-teos. Kuvassa Kvartetin näyttelijät Lasse Pöysti, Kyllikki Forssell, Ritva Valkama, Pentti Siimes sekä Rafael Wardi.

Taiteilijana ja ihmisenä Wardia määritti uteliaisuus ja ihmisläheisyys. Hänen työtoveruutensa tanssitaiteilija Maija Karhuseen alkoi Kaapelitehtaalla aikoinaan, kun kuvataiteilija kiinnitti pyörätuolissa istuvan tanssijan hymyyn ja lämpimään katseeseen.

Alkoi ystävyys, ja Karhunen opetti yli kahdeksankymppistä Wardia tanssimaan.

"Tunsin itseni vanhaksi puuksi, mutta nyt siihen puhkesi uusia silmuja", Wardi kuvaili tuntojaan HS:ssä noihin aikoihin.

Karhusen, Wardin ja koreografi Raisa Vennamon yhteinen Hymyilevät kädet -teos sai ensi-iltansa vuonna 2014.

Uransa aikana Wardi on sai useita merkittäviä taidepalkintoja ja tunnustuksia. Hänet valittiin vuoden taiteilijaksi 1984 ja Helsingin juhlaviikkojen taiteilijaksi 1999. Hänet on palkittu myös Pro Finlandialla 1973, valtion kuvataidepalkinnolla 1986 ja Alfred Kordelinin säätiön kunniapalkinnolla 1998.

Wardi itse piti taiteilijan työtä raskaana ammattina, mutta itselleen välttämättömänä. Isän varhaisen kuoleman hän uskoi näkyvän taiteessaan loppuun saakka, ja piti maalaamista keinona käsitellä lapsuudentraumaa terapeuttisesti.

Värit Wardin teoksissa hehkuivat vielä yli 90-vuotiaanakin voimakkaina. Taiteilijan silmät puolestaan tuikkivat uteliaina.

Elämä oli ollut hyvä, eikä kuolemaa kannattanut etukäteen ajatellakaan.

”Kukaan ei voi tietää, millainen kuolema on, joten turha sitä on pohtiakaan. Miksi pelkäisin jotain sellaista, josta en voi tietää mitään”, hän sanoi HS:n haastattelussa vuonna 2019.

”Ihmisen ajatus voi jäädä kesken, mutta joku sitä sitten jatkaa myöhemmin.”

