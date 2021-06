Suosittu islantilainen dekkarisarja kulkee ajassa taaksepäin, kriitikko Miina Supinen kirjoittaa.

Romaani

Ragnar Jónasson: Pimeys (Dimma). Suom. Vilja-Tuulia Huotarinen. Tammi. 238 s.

Islantilaisen jännärisarjan ensimmäinen osa ei yllätä – kunnes se sitten vähän yllättääkin. Ragnar Jónassonin Pimeys on tuttua ja turvallista rikosviihdettä uudella tvistillä. Sitähän dekkareilta useimmiten toivotaan. Sarja ilmestyy jo yli 20 maassa. Sitä on myyty kustantajan mukaan jo miljoona kappaletta.

Kolmiosaiseksi suunnitellun sarjan avausosa kertoo islantilaisen rikospoliisin Hulda Hermannsdóttirin viimeisestä työtehtävästä ennen eläkettä. Turvapaikkaa hakenut venäläisnainen on löytynyt kuolleena, ja tapausta tutkinut kollega on hutiloinut. Hulda haluaa naiselle oikeutta.

Jónasson on rakentanut sarjan ovelasti käänteisellä aika­järjestyksellä. Seuraavat osat kuvaavat Huldan vaiheita viisikymppisenä ja neljä­kymppisenä.

Yksittäisen romaanin tasolla tarina ei tee suurta vaikutusta. Romaani ei hengitä, jos ei repsotakaan. Toisiinsa lomittuvat juonilangat tuovat lähinnä mieleen keskinkertaisen television rikossarjan.

Jännitettä tosin lisätään keinolla, joka ei onnistu televisiossa. Henkilöitä kuvataan pitkään vaikkapa ”naiseksi” tai ”mieheksi”. Lopullinen paljastus on aina se, kenestä on ollut puhe.

Suurin osa aineksista on moneen kertaan nähtyjä. Mukana on ihmiskauppaa, krapula-aamuja ja pedofiilejä. Viimeksi mainitut alkavat olla rikosviihteen jokerikortti, joka lätkäistään huoletta tarinaan kuin tarinaan merkitsemään syvintä pahuutta ilman taustoituksia tai perusteluja.

Jónasson ei kuitenkaan mässäile karuilla rikoksilla. Kerronta on siistiä ja kliinistä. Hyvästä suomennoksesta vastaa runoilijana ja prosaistina tunnettu Vilja-Tuulia Huotarinen.

Pimeyden paras puoli on päähenkilö Hulda. Hän on sinnikäs etsivä, jota on syrjitty vuosikymmenet miesvaltaisella työpaikalla. Hulda tapailee eläkkeelle jäänyttä lääkäriä ja miettii antaisiko vielä rakkaudelle mahdollisuuden. Aviomies on kuollut kauan sitten ja menneisyys painaa mieltä.

Kypsä naispoliisi sankarina tuo mieleen Matti Laineen käsikirjoittaman Paratiisi-tv-sarjan, jossa Riitta Havukainen esitti eläkeikää lähestyvää Hilkkaa. Kummassakin tapauksessa nuorempi mieskirjoittaja on luonut iäkkään, sympaattisen naissankarin. Se tuntuu piristävältä. Laatikon ulkopuolella operoiminen kannattaa.

Jónasson ei tosin jää kovin paljon syventämään hahmoaan, eikä mitään muutakaan. Dramaattiset ihmiskohtalot ja islantilaiset miljööt käydään ripeästi läpi. Romaani on erittäin tiivis ja pelkistetty. Lukija ei ehdi vaikuttua mistään, mutta juoni pitää otteessaan hyvällä etukenolla.

Romaanin jännittävimmässä kohdassa on maltettu onneksi hieman jarrutella. Jónasson kuvaa ”naisen” ja ”miehen” vaellusta autioilla lumikentillä. Villissä luonnossa on pakko luottaa toiseen ihmiseen, vaikka vaisto varoittaa. Tunnelma tiivistyy aidosti pelottavaksi.

Kaikkein vaikuttavin on kuitenkin loppuratkaisu, joka pelaa kiinnostavasti yhteen kirjasarjan käänteisen aikajärjestyksen kanssa. Loppu suorastaan tyrmistyttää. Viimeiset sivut saattavat jäädä kaivertamaan siinä määrin, että seuraavaankin osaan on pakko tarttua.