Näkymättömyysviitta on tragikomedia, jossa ihmisten petollinen sisin pyrkii ikävästi esiin.

Romaani

Ge Fei: Näkymättömyysviitta (Yinshen Yi). Suom. Rauno Sainio. Aula & Co. 144 s.

Kiinan talous on kasvanut hurjaa vauhtia sen jälkeen, kun maa alkoi avautua kansainvälisille markkinoille nelisenkymmentä vuotta sitten. Maailmanpankin arvion mukaan 850 miljoonaa ihmistä on noussut köyhyysrajan yläpuolelle, ja Kiina on nyt maailman toiseksi suurin talous.

Markkinavoimilla pelaaminen on tehnyt Kiinan kommunismista vanhan vitsin, jo melkein unohtuneen. Sen talouskasvun seuraukset muulle maailmalle tunnetaan: globalisaatio, vaikutusvallan kasvu maailmalla ja niin edelleen.

Mutta valtavaa muutosta kiinalaisille itselleen ei ehkä ole hahmotettu kovin hyvin. Siihen tarjoaa yhden näkökulman Kiinan tärkeimpiin nykykirjailijoihin luettu Ge Fei (s. 1964) romaanissaan Näkymättömyys­viitta.

Kiinassa lienee vaikea kirjoittaa politiikasta avoimesti ja kriittisesti eikä Ge Fei käsittele sitä ainakaan suoraan. Sen sijaan hän kuvaa elämäntapaa ja henkistä ilmapiiriä.

Ge Fei esittelee elämää Pekingissä luuserin näkökulmasta. Päähenkilö Cui rakentaa työkseen huippulaadukkaita stereolaitteistoja. Keski-ikäinen hifisti suhtautuu hommaansa intohimoisesti, vaikkei sillä tienaa juuri mitään.

Cui kertoo tarinaansa lukijalle, jota jopa sinuttelee. Minä-kerronta korostaa samastumista, kun sinuttelu taas muistuttaa, että lukija on kirjan ulkopuolella. Ristiriita luo jännän kaksoiskierteen, joka rakentaa epävarmaa tunnelmaa alusta asti.

Siinä missä muu maa on vaurastunut, Cuin elämä on luisunut alamäkeä. Vähitellen hän on menettänyt vaimonsa, kotinsa ja niukan omaisuutensa. Jäljellä on putkivahvistimien osia, piuhoja ja viimeinen ylpeydenaihe, kaapin kokoiset ja myyttiset Autograph-kaiuttimet.

Stereoita hankkivat asiakkaat ovat yhteiskunnan eliittiä, oppineita ja varakkaita. Heidän koteihinsa aistinautintojen välineitä rakentava Cui on ulkopuolinen, jonka mukana pääsemme katsomaan makeaa elämää.

Mitään harrypottermaisia taikakonsteja kirjassa ei ole, eikä Ge Fei käytä itse tekstissä sanaa näkymättömyysviitta. Kirjan nimi viittaa köyhyyteen. Uudessa uljaassa maailmassa varallisuus määrittelee ihmisen näkyvyyden. Varaton näkyy ja kuuluu vain palvellessaan.

Talouskasvun myötä Kiinan kaupungit ovat kasvaneet ja muuttuneet hurjaa vauhtia. Nykyaikaisten pilvenpiirtäjien varjossa vanhaa on jäljellä vähän. Se muutos on Näkymättömyysviitan henkinen todellisuus ja Cuin sukupolvikokemus.

Vähäpätöisyydestään huolimatta Cui katsoo asiakkaitaan enimmäkseen ylen. Hän tuntee ja arvostaa klassista musiikkia ja halveksii ihmisiä, jotka kuuntelevat hongkongilaista kantopoppia hänen rakentamillaan hienostuneilla laitteilla.

Klassisen musiikin ja äänielektroniikan tuntemuksen henkisen pääoman varaan Cui rakentaa identiteettinsä. Silti hän ei arvosta oppisivistystä enempää kuin rahan tuomaa ylellisyyttä, joista kumpaakaan hänellä itsellään ei ole.

Cuin käsityksen mukaan sekä asioiden että ihmisten parhaat piirteet ovat pinnassa eikä sisintä kannata penkoa, koska sieltä löytyisi vain ikäviä yllätyksiä.

Se muistuttaa kiinalaista perinnettä, jossa pidetään yllä kulisseja ja kaikki toimii, kunhan ei menetetä kasvoja. Tavallaan se sopii Kiinankin vallanneeseen kulutusyhteiskuntaan, jossa vaatemerkit ja muu kerskakulutus ilmentävät ihmisen arvoa.

Näkymättömyysviitta on hienojen sävyjen tragikomedia, jossa maailma todistaa Cuin käsityksen katkerasti. Ihmisten petollinen sisin pyrkii aina ikävästi esiin. Sisimmältään pelkuri Cui syyttää siitä lähinnä itseään eikä rohkene edes suuttua. Uskollinen on vain äänentoisto.

Loppua kohden Cuin kokemukset kääntyvät kafkalaisiksi. Hän saa asiakkaakseen oudon mahtimiehen Kiemurtelevan lohikäärmeen laaksosta. Asiakas antaa heiveröisen ensivaikutelman, mutta herättää pelkoa ympärillään.

Laaksossa hän kohtaa myös kasvonsa lopullisesti menettäneen naisen, joka saattaa olla se oikea miehelle, jolla ei kasvoja ole oikein ollutkaan.

Kohta Kiina ei enää ole maailman toiseksi suurin talous vaan kaikkein suurin. Se on ehkä jo ajanut länsimaiden ohi kulutuskulttuurin pinnallisuudessa. Siksi Näkymättömyysviitta ei oikeastaan tunnu kovin kiinalaiselta, vieraalta, vaan kaikessa kummallisuudessaan aika tutulta.

Kiinaa kannattaa ymmärtää koko ajan paremmin. Siksi on hyvä, että meillekin käännetään vähitellen kiinalaista kirjallisuutta. Hienoa on myös, että Rauno Sainio on kääntänyt hienostuneen helmen taidokkaasti suoraan kiinasta.